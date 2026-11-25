Κυβερνοεπιθέσεις στην Ευρώπη: Πώς οι χάκερ αδειάζουν τα ράφια των σούπερ μάρκετ και παραλύουν κρίσιμες υποδομές – Καθηγητής του Πανεπιστημίου Πειραιώς απαντά στη HuffPost

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι κυβερνοεπιθέσεις με στόχο κρίσιμες υποδομές αποτελούν υπαρκτό κίνδυνο, καθώς αποσκοπούν στην οικονομική ζημία, την κατασκοπεία ή την πολιτική αποσταθεροποίηση μέσω της καλλιέργειας φόβου στους πολίτες.

Οι επιθέσεις αυτές μπορούν να επηρεάσουν άμεσα την καθημερινότητα, διαταράσσοντας υπηρεσίες όπως η ύδρευση, οι τηλεπικοινωνίες και το τραπεζικό σύστημα, ενώ η τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιείται τόσο από τους επιτιθέμενους όσο και από τους αμυνόμενους.

Η Ελλάδα λαμβάνει προληπτικά μέτρα μέσω της συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, στοχεύοντας στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας των κρίσιμων υποδομών της χώρας.

Παρά την απουσία ενδείξεων για επικείμενη μεγάλης κλίμακας επίθεση, συνιστάται στους πολίτες η διατήρηση στοιχειώδους ετοιμότητας, όπως η κατοχή αποθεμάτων πρώτης ανάγκης και μετρητών για την αντιμετώπιση πιθανών προσωρινών δυσλειτουργιών.

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Καθώς οι κυβεροεπιθέσεις βρίσκονται στο επίκεντρο της διεθνούς επικαιρότητας, πλήττοντας αλυσίδες εφοδιασμού, τραπεζικά συστήματα και σχολεία στην Ευρώπη, η ανησυχία ολοένα και εντείνεται για το αν αντίστοιχες επιθέσεις μπορούν να πλήξουν και την Ελλάδα.

Για το ζήτημα των κυβερνοεπιθέσεων, αλλά και γενικότερα των υβριδικών απειλών, μας διαφώτισε ο Θανάσης Κοσμόπουλος, Επιχειρησιακός Συντονιστής του Παρατηρητηρίου Ανάλυσης Υβριδικών Απειλών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αναφέροντας μεταξύ άλλων τι κρύβεται πίσω από αυτές τις απειλές, ποιους σκοπούς που εξυπηρετούν και πώς υποβουθούνται μέσω της τεχνητής νηοημοσύνης.

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Πρόκειται για έναν πραγματικό κίνδυνο και αν ναι, υπάρχουν μέτρα πρόληψης και προστασίας απέναντι σε τέτοιου είδους κυβερνοεπιθέσεις;

Τι συνιστά μια υβριδική απειλή;

Όπως αναφέρει στη HuffPost, ο κ. Κοσμόπουλος, «μία κυβερνοεπίθεση έχει ως στόχο να δημιουργήσει πρόβλημα σε κάποια πληροφοριακή υποδομή συνήθως με προεκτάσεις και στο φυσικό κόσμο.Δηλαδή να χτυπηθεί ένα σύστημα πληροφοριακό το οποίο με τη σειρά του επηρεάζει την παροχή μιας υπηρεσίας προς το κοινωνικό σύνολο.»

Στο σημείο αυτό μάλιστα επισημαίνει ότι όταν «το κυβερνοεπιθετικό χτύπημα συνοδεύεται και από μία πληροφοριακή του εκμετάλλευση με παραπληροφόρηση, με αποπληροφόρηση με ενίσχυση του φόβου των πολιτών, της οργής γενικότερα με την καλλιέργεια ενός κλίματος αποσταθεροποιητικού, τότε μιλάμε για υβριδική διάσταση».

Ποιος είναι ο στόχος των κυβερνοεπιθέσεων;

Αναφορικά με το τι κρύβεται πίσω από τέτοιου είδους απειλές και τι σκοπούς εξυπηρετούν, ο κ. Κοσμόπουλος τόνισε ότι οι στόχοι των χάκερ είναι δύο. Ο πρώτος έχει να κάνει με οικονομικά κίνητρα και ο δεύτερος και ιδιαίτερα σημαντικός αφορά την πολιτική αποσταθεροποίηση.

«Η συνηθέστερη περίπτωση είναι συνήθως κρατικοί δρόντες ή κρατικά υποστηριζόμενοι δρόντες από ξένες κρατικές οντότητες να επιδιώκουν είτε την κυβερνοκατασκοπία δηλαδή την πρόσκτηση δεδομένων και πληροφοριών από τα συστήματα της χώρας στόχου είτε επιζητούν να αποσταθεροποιήσουν μία συγκεκριμένη χώρα έτσι ώστε να έχουν ένα πλεονέκτημα ισχύς γενικότερα στην επιρροή τους. Πρόκειται για γεωπολιτική στρατηγική αύξησης επιρροής και αποσταθεροποίησης των χωρών στόχου», αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Κοσμόπουλος.

Όταν καλλιεργούνται στον πληθυσμό μιας χώρας συναισθήματα όπως ο φόβος για το μέλλον και η οργή για το παρόν, οι πολίτες γίνονται πιο ευάλωτοι στη χειραγώγηση. Advertisement

Πώς όμως επιτυγχάνεται αυτή η αποσταθεροποίηση;

Όπως επισημαίνει ο κ. Κοσμόπουλος, «όταν καλλιεργούνται στον πληθυσμό μιας χώρας συναισθήματα όπως ο φόβος για το μέλλον και η οργή για το παρόν, οι πολίτες γίνονται πιο ευάλωτοι στη χειραγώγηση. Παράλληλα, αρχίζουν να αμφισβητούν την αξιοπιστία του κράτους δικαίου και των θεσμών». Αυτή η απώλεια εμπιστοσύνης αποτελεί, σύμφωνα με τον ίδιο, την πρώτη προϋπόθεση για την αποδυνάμωση της εθνικής ισχύος μιας χώρας.

Σε πρακτικό επίπεδο, πόσο ευάλωτοι είμαστε εμείς οι πολίτες;

Σε πρακτικό επίπεδο, οι πολίτες μπορούν να δεχθούν πλήγματα από κυβερνοεπιθέσεις που επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητά τους. Όπως εξηγεί ο κ. Κοσμόπουλος, πρόκειται για τις λεγόμενες κυβερνοφυσικές επιθέσεις (cyber-physical attacks), κατά τις οποίες στοχοποιείται ένα πληροφοριακό σύστημα, αλλά οι συνέπειες της βλάβης του γίνονται αισθητές στην πραγματική ζωή.

Ενδεικτικά, μια τέτοια επίθεση μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία των συστημάτων ψύξης, να προκαλέσει προβλήματα στο τραπεζικό σύστημα, εμποδίζοντας τους πολίτες να κάνουν αναλήψεις από τα ATM ή να πραγματοποιούν συναλλαγές μέσω POS, αλλά και να διαταράξει υπηρεσίες που θεωρούνται σήμερα δεδομένες, όπως η τηλεφωνία και η υδροδότηση.

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Η Ελλάδα δεν είναι απροετοίμαστη απέναντι σε κυβερνοεπιθέσεις

Η Ελλάδα θα μπορούσε να είναι στόχος κυβερνοεπιθέσεων;

Ο κ. Κοσμόπουλος επισημαίνει ότι, παρότι το ενδεχόμενο μιας τέτοιας μαζικής επίθεσης στην Ελλάδα δεν μπορεί να αποκλειστεί, η χώρα δεν είναι απροετοίμαστη, καθώς έχουν ήδη ληφθεί προληπτικά μέτρα σε επίπεδο αρμόδιων υπηρεσιών.

Όπως εξηγεί, «περίπου το 97% των κρίσιμων υπηρεσιών, όπως η ενέργεια, η ύδρευση, οι μεταφορές, οι επικοινωνίες και το χρηματοπιστωτικό σύστημα, βρίσκεται υπό τη διαχείριση του ιδιωτικού τομέα και όχι του Δημοσίου. Η κεντρική διοίκηση, ωστόσο, έχει υποστηρικτικό και συντονιστικό ρόλο, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας αυτών των υποδομών».

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Σε αυτό το πλαίσιο, υπογραμμίζει τη σημασία μιας συνολικής προσέγγισης, γνωστής ως whole-of-society approach, στην οποία συνεργάζονται ο δημόσιος και ο ιδιωτικός τομέας, τα ερευνητικά κέντρα, τα πανεπιστήμια και οι μη κυβερνητικές οργανώσεις, με στόχο την καλύτερη προετοιμασία της κοινωνίας απέναντι σε ενδεχόμενες κρίσεις.

Παράλληλα, διευκρινίζει ότι σε περίπτωση ενός αιφνίδιου συμβάντος, η κρατική μέριμνα θα πρέπει να επικεντρωθεί πρωτίστως στις πιο ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, όπως τα άτομα με αναπηρία και οι ηλικιωμένοι, καθώς το κράτος δεν είναι δυνατόν να βρίσκεται δίπλα σε κάθε πολίτη ξεχωριστά.

Καλό είναι να έχουμε μια μικρή κάβα προϊόντων πρώτης ανάγκης Advertisement

Χρειάζεται να λάβουμε κάποια προληπτικά μέτρα;

«Καλό είναι να έχουμε και εμείς μια μικρή κάβα προϊόντων πρώτης ανάγκης», σημειώνει χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι θα μπορούσε να χρειαστεί σε περίπτωση που τα POS τεθούν εκτός λειτουργίας για μία ή δύο ημέρες, είτε εξαιτίας κακόβουλης ενέργειας είτε λόγω τεχνικής αστοχίας.

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Μεταξύ των μέτρων που προτείνει είναι η διατήρηση ενός μικρού ποσού μετρητών στο σπίτι, η ύπαρξη εμφιαλωμένου νερού σε περίπτωση διακοπής της υδροδότησης, καθώς και η πρόβλεψη ενός εναλλακτικού σχεδίου επικοινωνίας μεταξύ των μελών μιας οικογένειας, σε περίπτωση που τα κινητά τηλέφωνα ή τα δίκτυα επικοινωνίας τεθούν προσωρινά εκτός λειτουργίας.

Δεν χρειάζεται πανικός, χρειάζεται εγρήγορση

Πού τελειώνει η εγρήγορση και πού αρχίζει ο πανικός;

Ο κ. Κοσμόπουλος ξεκαθαρίζει ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις πως επίκειται κάποια μεγάλης κλίμακας κυβερνοεπίθεση, αυτό που στον χώρο της κυβερνοασφάλειας αποκαλείται Big Bang. Παράλληλα, απορρίπτει το ενδεχόμενο οι αρμόδιες αρχές να γνωρίζουν κάτι που αποκρύπτουν από τους πολίτες, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας ή πανικού.

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Όπως εξηγεί, στόχος δεν είναι να δημιουργηθεί κλίμα φόβου και ανασφάλειας, αλλά να οικοδομηθούν στοιχειώδη επίπεδα ανθεκτικότητας και ετοιμότητας. Οι πολίτες δεν θα πρέπει να θεωρούν δεδομένο ότι το χρηματοπιστωτικό σύστημα, οι ενεργειακές και υδρευτικές υποδομές ή τα δίκτυα τηλεπικοινωνιών θα λειτουργούν πάντοτε χωρίς προβλήματα.

Ακόμη και αν η πιθανότητα μιας τέτοιας διαταραχής είναι μικρή, δεν μπορεί να αποκλειστεί. «Δεν χρειάζεται πανικός, χρειάζεται εγρήγορση», είναι το μήνυμα που μεταφέρει, υπογραμμίζοντας τη σημασία της προετοιμασίας απέναντι σε ενδεχόμενες προσωρινές δυσλειτουργίες.

Δεν οφείλονται όλα τα περιστατικά που καταγράφονται διεθνώς σε κυβερνοεπιθέσεις

Ποιος ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης σε τέτοιου είδους επιθέσεις;

«Η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί ένα εργαλείο με διττή χρήση, καθώς μπορεί να αξιοποιηθεί τόσο για αμυντικούς όσο και για επιθετικούς σκοπούς. Από τη μία πλευρά, βοηθά τους ειδικούς κυβερνοασφάλειας να εντοπίζουν ευπάθειες σε πληροφοριακά συστήματα, ακόμη και αν αυτές υπάρχουν εδώ και πέντε, έξι ή επτά χρόνια χωρίς να έχουν εντοπιστεί. Από την άλλη πλευρά, οι ίδιοι οι επιτιθέμενοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν την τεχνητή νοημοσύνη για να εντοπίσουν και να αξιοποιήσουν αυτές τις αδυναμίες». Έτσι, όπως εξηγεί ο κ. Κοσμόπουλος, διαμορφώνεται ένας διαρκής αγώνας δρόμου ανάμεσα σε εκείνους που επιχειρούν να προστατεύσουν τα συστήματα και σε όσους προσπαθούν να τα παραβιάσουν.

Ο ίδιος διευκρινίζει, μάλιστα, ότι δεν οφείλονται όλα τα περιστατικά που καταγράφονται διεθνώς σε κυβερνοεπιθέσεις. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως ανέφερε με αφορμή προβλήματα που επηρέασαν υπηρεσίες της NSA και του FBI, πρόκειται για τεχνικές ασυμβατότητες μεταξύ νέων ενημερώσεων και παλαιότερου εξοπλισμού και όχι απαραίτητα για κακόβουλη διείσδυση στα συστήματα.









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