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Η εισβολή αφορούσε δίκτυο ανάλυσης πληροφοριών ανοικτής πηγής, με αποτέλεσμα την έκθεση μη απόρρητων δεδομένων.

Δεν έχουν διευκρινιστεί τα ακριβή στοιχεία που εκτέθηκαν, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες διαβεβαιώνουν ότι δεν επηρεάστηκαν απόρρητα συστήματα.

Το περιστατικό εντάσσεται σε μια σειρά πρόσφατων κυβερνοεπιθέσεων σε αμερικανικές ομοσπονδιακές υπηρεσίες, προκαλώντας έντονο προβληματισμό για την ασφάλεια των ψηφιακών υποδομών.

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Μια παραβίαση της κυβερνοασφάλειας στα πληροφοριακά συστήματα της Κεντρικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (CIA) και του Γραφείου του Διευθυντή Εθνικών Πληροφοριών (ODNI) των ΗΠΑ εντοπίστηκε πρόσφατα, με αποτέλεσμα να εκτεθούν ορισμένες μη απόρρητες πληροφορίες. Την αποκάλυψη έκαναν Αμερικανοί αξιωματούχοι και άλλα πρόσωπα που γνωρίζουν την υπόθεση, μιλώντας υπό καθεστώς ανωνυμίας στους New York Times.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η παραβίαση αφορούσε ένα σύστημα ανάλυσης πληροφοριών ανοικτής πηγής. Πρόκειται για ένα δίκτυο υπολογιστών που χρησιμοποιείται για την αναζήτηση και επεξεργασία δημόσια διαθέσιμων πληροφοριών, καθώς και άλλου μη απόρρητου υλικού.

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Μέχρι στιγμής δεν έχει αποσαφηνιστεί ποια ακριβώς δεδομένα εκτέθηκαν. Οι πηγές, ωστόσο, υπογραμμίζουν ότι δεν υπήρξε κίνδυνος για απόρρητες πληροφορίες. Παράλληλα, δύο από τα πρόσωπα που γνωρίζουν το περιστατικό ανέφεραν ότι ενδέχεται να επηρεάστηκαν και πληροφορίες άλλων κυβερνητικών υπηρεσιών.

Τι περιλαμβάνουν οι πληροφορίες ανοικτής πηγής

Τα δεδομένα ανοικτής πηγής καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα πληροφοριών. Σε αυτά περιλαμβάνονται μεγάλοι όγκοι εμπορικά διαθέσιμων δεδομένων, αναρτήσεις και περιεχόμενο από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δορυφορικές εικόνες, καθώς και άλλο υλικό που διακινείται στο διαδίκτυο.

Παρότι σημαντικό μέρος αυτού του περιεχομένου είναι δημόσια προσβάσιμο, ορισμένα δεδομένα διατίθενται έναντι πληρωμής από εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον χώρο της συλλογής και εμπορίας πληροφοριών. Τέτοιου είδους στοιχεία μπορεί να αποκαλύπτουν ιδιαίτερα ευαίσθητες λεπτομέρειες, ειδικά όταν συνδυάζονται και διασταυρώνονται με διαφορετικές βάσεις δεδομένων.

Οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών αξιοποιούν συχνά αυτές τις πληροφορίες σε συνδυασμό με άλλες πηγές, προκειμένου να συντάσσουν αναλυτικές εκθέσεις και να διαμορφώνουν εκτιμήσεις.

Αυξανόμενη ανησυχία για τις κυβερνοεπιθέσεις σε αμερικανικές υπηρεσίες

Οι παραβιάσεις της κυβερνοασφάλειας δεν αποτελούν ασυνήθιστο φαινόμενο για τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες των ΗΠΑ. Ωστόσο, το τελευταίο διάστημα έχουν εντοπιστεί εισβολές σε διάφορα κυβερνητικά συστήματα, γεγονός που εντείνει την ανησυχία τόσο των εν ενεργεία όσο και των πρώην αξιωματούχων των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών.

Οι αξιωματούχοι και τα υπόλοιπα πρόσωπα που μίλησαν για την υπόθεση στους «New York Times» ζήτησαν να διατηρηθεί η ανωνυμία τους, καθώς αναφέρθηκαν σε ένα ευαίσθητο ζήτημα ασφάλειας που δεν είχε μέχρι τότε δημοσιοποιηθεί.

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Απαντώντας σε ερώτημα του Reuters σχετικά με το δημοσίευμα, το ODNI δήλωσε ότι δεν σημειώθηκαν «διαταραχές σε κρίσιμες δυνατότητες ή απόρρητα συστήματα». Από την πλευρά της, η CIA δεν απάντησε σε αιτήματα για σχολιασμό που υπέβαλαν τόσο το Reuters όσο και οι «New York Times».

Το περιστατικό έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία καταγράφονται αλλεπάλληλα τεχνολογικά προβλήματα σε αμερικανικές υπηρεσίες. Την περασμένη εβδομάδα, το εσωτερικό απόρρητο δίκτυο της Υπηρεσίας Εθνικής Ασφάλειας (NSA) αντιμετώπισε διακοπή λειτουργίας που διήρκεσε αρκετές ημέρες.

Σύμφωνα με αξιωματούχους και επιχειρήσεις, η συγκεκριμένη δυσλειτουργία δεν προκλήθηκε από κυβερνοεπίθεση. Παρ’ όλα αυτά, τα διαδοχικά προβλήματα έχουν προκαλέσει προβληματισμό στις ΗΠΑ. Αμερικανοί αξιωματούχοι επισημαίνουν ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, η τεχνητή νοημοσύνη εντοπίζει ευπάθειες σε λογισμικό, οι οποίες απαιτούν άμεση επιδιόρθωση.

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Όσον αφορά την παραβίαση στα συστήματα της CIA και του ODNI, οι μέχρι τώρα πληροφορίες δείχνουν ότι ένας χάκερ κατάφερε να αποκτήσει μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε τουλάχιστον ένα κυβερνητικό σύστημα. Ωστόσο, οι πηγές που έχουν γνώση της υπόθεσης δεν διευκρίνισαν αν οι ερευνητές έχουν καταφέρει να ταυτοποιήσουν τον υπεύθυνο.

Η εισβολή στη βάση δεδομένων του FBI και το περιστατικό στο USDA

Η υπόθεση της CIA και του ODNI δεν είναι η μοναδική παραβίαση κυβερνητικών συστημάτων που έγινε γνωστή το τελευταίο διάστημα. Την περασμένη εβδομάδα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, φάνηκε να επιβεβαιώνει ότι είχε σημειωθεί εισβολή στο Εθνικό Κέντρο Πληροφοριών Εγκλημάτων (NCIC) του FBI. Πρόκειται για μια εθνική βάση δεδομένων που επιτρέπει την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ τοπικών, πολιτειακών και ομοσπονδιακών αρχών επιβολής του νόμου σχετικά με πρόσωπα που είναι ύποπτα για εγκληματική δραστηριότητα.

Σε τηλεφωνική συνέντευξή του στο Fox News, το Σάββατο, ο Τραμπ ρωτήθηκε για την παραβίαση, την οποία είχε αποκαλύψει νωρίτερα το CNN, και σχολίασε: «Θα πω ότι δεν είναι καλό – δεν μου αρέσει αυτό».

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Σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν την υπόθεση, το FBI έχει ξεκινήσει έρευνα για την κυβερνοεισβολή. Παράλληλα, την ίδια εβδομάδα, το υπουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ (USDA) εντόπισε ένα ακόμη περιστατικό κυβερνοασφάλειας. Όπως ανέφερε υπάλληλος του υπουργείου, το συμβάν είχε ως αποτέλεσμα να τεθούν εκτός σύνδεσης ορισμένες από τις εσωτερικές εφαρμογές του.

Οι διαδοχικές αυτές υποθέσεις αναδεικνύουν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι αμερικανικές κυβερνητικές υπηρεσίες στην προστασία των ψηφιακών υποδομών και των πληροφοριακών τους συστημάτων.

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