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Οι αρχές εντόπισαν στην κατοχή του ράβδους χρυσού, μετρητά και πολυτελή αντικείμενα συνολικής αξίας σχεδόν 194 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ο κατηγορούμενος χρησιμοποίησε τα παράνομα κεφάλαια για την αγορά ακινήτων, ρολογιών και οχημάτων υψηλής αξίας κατά τη διάρκεια της θητείας του.

Το ομοσπονδιακό δικαστήριο αναμένεται να ανακοινώσει την ποινή του στις 28 Ιανουαρίου, η οποία μπορεί να φτάσει τα είκοσι χρόνια κάθειρξης.

Ο Ρας διορίστηκε στη CIA παρέχοντας ψευδή στοιχεία για τις σπουδές του και την προϋπηρεσία του στο αμερικανικό πολεμικό ναυτικό.

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Ράβδους χρυσού, μετρητά και πανάκριβα ρολόγια αξίας σχεδόν 194 εκατ. δολαρίων έκρυβε στο σπίτι του πρώην στέλεχος της CIA ο οποίος ομολόγησε την ενοχή του για υπεξαίρεση όταν οι αστυνομικοί του FBI εισέβαλλαν στο σπίτι του.

Ο Ντέιβιντ Ρας, 49 ετών, που έχει βρεθεί αντιμέτωπος με την κατηγορία ότι έκλεψε χρήματα για μυστικές αποστολές της CIA, δήλωσε ένοχος κατόπιν συμφωνίας με εισαγγελείς σε ομοσπονδιακό δικαστήριο στην Αλεξάντρια, όχι μακριά από την πρωτεύουσα Ουάσιγκτον.

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Το δικαστήριο θα ανακοινώσει την ποινή του στις 28 Ιανουαρίου η οποία εκτιμάται ότι μπορεί να φτάσει και τα 20 χρόνια και την επιβολή προστίμου αλλά και επιστροφής των χρημάτων.

Υπουργός Δικαιοσύνης και διευθυντής της CIA

«Οι ομοσπονδιακοί δημόσιοι λειτουργοί έχουν αποστολή να υπηρετούν τον αμερικανικό λαό, όχι τους εαυτούς τους», σχολίασε ο υπουργός Δικαιοσύνης Τοντ Μπλαντς, σύμφωνα με δελτίο Τύπου των υπηρεσιών του.

«Ο Ντέιβιντ Ρας καταχράστηκε τη θέση του», «πρόδωσε τη δημόσια εμπιστοσύνη» και «οφείλει να λογοδοτήσει πλήρως για τις πράξεις του», υπερθεμάτισε ο διευθυντής της CIA, ο Τζον Ράτκλιφ, σύμφωνα με το ίδιο κείμενο, διευκρινίζοντας πως για την υπόθεση ενημερώθηκε το FBI, η ομοσπονδιακή αστυνομία, κατόπιν εσωτερικής έρευνας της υπηρεσίας κατασκοπείας.

Κεφάλαια για μυστικές επιχειρήσεις

Μεταξύ του Οκτωβρίου του 2025 και του Μαΐου του 2026, όταν συνελήφθη, ο Ντέιβιντ Ρας απεργάστηκε τρόπο ώστε να ιδιοποιείται κεφάλαια που προορίζονταν για μυστικές επιχειρήσεις, κατά το υπουργείο Δικαιοσύνης.

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Στην πραγματικότητα, δαπάνησε τα κεφάλαια αυτά για την αγορά πολυτελών ακινήτων, πανάκριβων ρολογιών, ράβδων χρυσού και τουλάχιστον ενός αυτοκινήτου υψηλής αξίας, κατά το κατηγορητήριο.

Ο Ντέιβιντ Ρας φέρεται επίσης, περί τα τέλη του 2025, να έδωσε εμπιστευτικές πληροφορίες για ανθρώπινο πόρο –μυστική πηγή– των ΗΠΑ σε πράκτορα ξένης κυβέρνησης, που δεν διευκρινίζεται ποια ήταν, πάντα σύμφωνα με το κατηγορητήριο. Ωστόσο, δεν αντιμετωπίζει δίωξη για τη συγκεκριμένη υπόθεση, σε αυτό το στάδιο τουλάχιστον.

Διέθετε άδεια χειρισμού άκρως απορρήτων εγγράφων και είχε πρόσβαση σε διαβαθμισμένες πληροφορίες λόγω της θέσης του στη CIA, στην οποία διορίστηκε εν μέρει διότι είπε ψέματα για τα πτυχία του και τη σταδιοδρομία του στο αμερικανικό πολεμικό ναυτικό.

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