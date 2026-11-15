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Οι αρχές εντόπισαν 88 επίμαχες εικόνες ανήλικων κοριτσιών έπειτα από ενημέρωση που παρείχε η εταιρεία Adobe σε οργανισμό προστασίας παιδιών.

Η υπόθεση ξεκίνησε ανεξάρτητα από τη συνεχιζόμενη έρευνα του Υπουργείου Δικαιοσύνης που αφορά τον πατέρα του, Τζον Μπρέναν, σχετικά με τη διερεύνηση της προηγούμενης κυβέρνησης.

Ο κατηγορούμενος συνελήφθη, ενώ οι εκπρόσωποι της οικογένειας Μπρέναν αρνήθηκαν να προβούν σε οποιοδήποτε σχόλιο σχετικά με τις εξελίξεις της δικαστικής υπόθεσης.

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Ο γιος του πρώην διευθυντή της CIA, Τζον Μπρέναν, κατηγορείται για «διακίνηση παιδικής πορνογραφίας», σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα και αξιωματούχο των αμερικανικών αρχών επιβολής του νόμου.

Ο Κάιλ Μπρέναν, από το Γουόρεντον της Βιρτζίνια, κατηγορήθηκε αφού κατά τον έλεγχο του κινητού του τηλεφώνου από το FBI, εντοπίστηκαν 88 εικόνες που φέρεται να απεικονίζουν ανήλικα κορίτσια να συμμετέχουν σε σεξουαλικές πράξεις, σύμφωνα με ποινική καταγγελία που κατατέθηκε στο Περιφερειακό Δικαστήριο των ΗΠΑ για την Ανατολική Περιφέρεια της Βιρτζίνια.

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Ο Τζον Μπρέναν είναι εδώ και καιρό αντίπαλος του Προέδρου των HΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ενώ το Υπουργείο Δικαιοσύνης διεξάγει έρευνα για τον πρώην διευθυντή της CIA εδώ και περισσότερο από έναν χρόνο.

Σύμφωνα με την ποινική καταγγελία, η έρευνα για τον Κάιλ Μπρέναν ξεκίνησε ανεξάρτητα από την έρευνα που αφορά τον πατέρα του – μια υπόθεση που έχει χαρακτηριστεί, τόσο από τους υποστηρικτές όσο και από τους επικριτές της, ως έρευνα για τη «μεγάλη συνωμοσία».

Στην καταγγελία αναφέρεται ότι η έρευνα για τον νεότερο Μπρέναν ξεκίνησε το 2024, κατόπιν ενημέρωσης από την εταιρεία λογισμικού Adobe προς το Εθνικό Κέντρο για τα Αγνοούμενα και Εκμεταλλευόμενα Παιδιά (National Center for Missing & Exploited Children), έναν οργανισμό προστασίας ανηλίκων.

Οι αρχές της Βιρτζίνια πραγματοποίησαν έρευνα στην οικία του τον Ιούλιο του 2024, ενώ η υπόθεση παραπέμφθηκε στο FBI τον περασμένο μήνα, όπως προκύπτει από την ποινική καταγγελία.

Ο Κάιλ Μπρέναν συνελήφθη, ενώ ο δικηγόρος του δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα για σχολιασμό.

Εκπρόσωπος του Τζον Μπρέναν αρνήθηκε να προβεί σε κάποιο σχόλιο, σύμφωνα με το Reuters.

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Ο Τζον Μπρέναν, ο οποίος ηγήθηκε της CIA κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης του Δημοκρατικού Προέδρου Μπαράκ Ομπάμα, έχει βρεθεί στο επίκεντρο ελέγχου στο πλαίσιο μιας ευρύτερης έρευνας, η οποία εξετάζει κατά πόσον αξιωματούχοι των αρχών επιβολής του νόμου και των υπηρεσιών πληροφοριών παραβίασαν τα ατομικά δικαιώματα του Τραμπ κατά τη διάρκεια προγενέστερων ερευνών εις βάρος του Προέδρου.

Η έρευνα για τη «συνωμοσία» έχει περιέλθει σε στασιμότητα τις τελευταίες εβδομάδες, μετά τις παραιτήσεις ανώτερων εισαγγελέων που την επέβλεπαν. Μέχρι στιγμής, δεν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες.

Ο Τζον Μπρέναν αρνείται ότι διέπραξε οποιοδήποτε αδίκημα, ενώ οι δικηγόροι του κατηγορούν τους εισαγγελείς ότι στοχοποίησαν αθέμιτα τον Μπρέναν, κατόπιν εντολής του Τραμπ.

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Ο πρώην διευθυντής της CIA κλήθηκε τον περασμένο μήνα να καταθέσει ενώπιον σώματος ενόρκων, ωστόσο η εμφάνισή του αναβλήθηκε μετά την παραίτηση, τον Σεπτέμβριο, του αξιωματούχου του Υπουργείου Δικαιοσύνης που ηγούνταν της έρευνας.