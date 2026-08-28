Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο επικεφαλής της CIA, Τζον Ράτκλιφ, ταξίδεψε στη Μόσχα με αμερικανικό στρατιωτικό αεροσκάφος C-17 Globemaster III, το οποίο ήταν εξοπλισμένο με το προηγμένο σύστημα Roll-On Conference Capsule.

Το συγκεκριμένο σύστημα, που τέθηκε σε επιχειρησιακή χρήση το 2026, επιτρέπει στους αξιωματούχους τη διεξαγωγή ασφαλών συνομιλιών και τη διαχείριση διαβαθμισμένων πληροφοριών κατά τη διάρκεια της πτήσης.

Το αεροσκάφος διαθέτει επίσης εξειδικευμένα συστήματα αυτοπροστασίας, όπως το σύστημα αντίμετρων υπερύθρων, για την ασφάλεια της αποστολής σε περιβάλλοντα υψηλού κινδύνου.

Παρά την επιβεβαίωση της επίσκεψης από αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, τόσο η αμερικανική όσο και η ρωσική πλευρά απέφυγαν να σχολιάσουν τον επίσημο σκοπό του ταξιδιού.

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Νέα στοιχεία για το ταξίδι του επικεφαλής της CIA Τζον Ράτκλιφ στη Μόσχα έρχονται στο φως, αποκαλύπτοντας τον ιδιαίτερα προσεκτικό σχεδιασμό της αποστολής.

Ο Ράτκλιφ ταξίδεψε την Τρίτη στη ρωσική πρωτεύουσα με ένα αμερικανικό στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος C-17 Globemaster III, το οποίο, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, ήταν εξοπλισμένο με το νεότερο απόρρητο εναέριο κέντρο διοίκησης των αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων.

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Πρόκειται για το Roll-On Conference Capsule (ROCC), ένα σύστημα που τέθηκε επισήμως σε επιχειρησιακή χρήση το 2026 και έχει σχεδιαστεί ώστε να προσφέρει τη δυνατότητα ασφαλών επικοινωνιών και διαχείρισης διαβαθμισμένων πληροφοριών εν πτήσει.

Το ROCC μπορεί να λειτουργήσει ως Sensitive Compartmented Information Facility (SCIF), επιτρέποντας σε ανώτατους αξιωματούχους να πραγματοποιούν ασφαλείς συνομιλίες, να ανταλλάσσουν διαβαθμισμένα δεδομένα και να συμμετέχουν σε τηλεδιασκέψεις ακόμη και όταν το αεροσκάφος βρίσκεται πάνω από ξένο έδαφος.

CIA Director John Ratcliffe landed in Moscow on Tuesday aboard a U.S. Air Force C-17 equipped with a new airborne classified command center, a mobile SCIF allowing secure communications from inside Russian airspace.



The Roll-On Conference Capsule (ROCC), fielded in March 2026,… pic.twitter.com/YEp68WQefh — Visegrád 24 (@visegrad24) August 27, 2026

Πώς εντοπίστηκε η πτήση

Η αποστολή έγινε γνωστή αρχικά μέσω δεδομένων από ανοιχτές πηγές και παρακολούθησης της αεροπορικής κίνησης.

Στοιχεία του Flightradar24 έδειξαν ότι ένα Boeing C-17A Globemaster III της αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας, με διακριτικό κλήσης RCH4555 και αριθμό ουράς 07-7181, απογειώθηκε από τη Ρίγα της Λετονίας περίπου στις 08:50, ώρα Μόσχας, και προσγειώθηκε στο διεθνές αεροδρόμιο Βνούκοβο περίπου στις 10:04.

Βίντεο από την άφιξη του αεροσκάφους στη Μόσχα κυκλοφόρησαν στη συνέχεια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

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Το CBS News ήταν μεταξύ των πρώτων μέσων που επιβεβαίωσαν ότι ο Ράτκλιφ βρισκόταν στη Ρωσία για συναντήσεις. Πρόκειται, σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες, για την πρώτη γνωστή διά ζώσης επίσκεψή του στη χώρα από τότε που ανέλαβε την ηγεσία της CIA.

Τόσο η αμερικανική όσο και η ρωσική κυβέρνηση απέφυγαν να σχολιάσουν δημοσίως τον ακριβή χαρακτήρα και τον σκοπό της επίσκεψης. Η CIA επίσης δεν προχώρησε σε σχετική ανακοίνωση, ενώ ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι δεν είχε πληροφορίες για το συγκεκριμένο αεροσκάφος.

Η διαδρομή του C-17, όπως προκύπτει από τα διαθέσιμα στοιχεία παρακολούθησης πτήσεων, δείχνει ότι η αποστολή είχε οργανωθεί αρκετές ημέρες νωρίτερα.

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Το αεροσκάφος αναχώρησε στις 22 Αυγούστου από την Κοινή Βάση McGuire-Dix-Lakehurst στο Νιου Τζέρσεϊ με προορισμό τη Νότια Καρολίνα. Την επόμενη ημέρα μετακινήθηκε στην Κοινή Βάση Andrews στο Μέριλαντ, πριν αναχωρήσει για τη Ρίγα. Εκεί παρέμεινε για δύο ημέρες και στη συνέχεια πραγματοποίησε το τελευταίο σκέλος προς τη Μόσχα.

A U.S. Air Force Boeing C-17 Globemaster III has landed at Moscow's Vnukovo Airport.



It flew in from Riga, Latvia, and its flight history includes Camp Springs, Maryland, where Joint Base Andrews is located. That base hosts the aircraft used by the U.S. President.



The purpose… pic.twitter.com/FmsYTVTctR — Open Source Intel (@Osint613) August 25, 2026

Τι είναι το νέο ROCC

Η Κοινή Βάση Andrews, κοντά στην Ουάσιγκτον, αποτελεί έδρα της 89ης Πτέρυγας Αερομεταφορών της αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας, η οποία διαχειρίζεται τον στόλο Special Air Mission για τη μεταφορά του Αμερικανού προέδρου, του αντιπροέδρου, κυβερνητικών αξιωματούχων και υψηλόβαθμων ξένων αξιωματούχων.

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Στην ίδια βάση βρίσκονται και οι ειδικές μονάδες ROCC.

Το σύστημα αποτελείται από δύο ειδικά διαμορφωμένες κάψουλες, οι οποίες μπορούν να μεταφερθούν στο εσωτερικό ενός C-17 μέσω τυποποιημένης παλέτας Steel Eagle, χωρίς να απαιτείται μόνιμη τροποποίηση του αεροσκάφους.

Μόλις τοποθετηθούν στο εσωτερικό του C-17, οι δύο μονάδες συνδέονται μεταξύ τους και δημιουργούν ένα ολοκληρωμένο κινητό κέντρο διοίκησης και επικοινωνιών.

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Η πρώτη κάψουλα προορίζεται για τον ανώτερο αξιωματούχο και διαθέτει ιδιωτικό σταθμό εργασίας, δύο καθίσματα, καναπέ που μπορεί να μετατραπεί σε κρεβάτι και ιδιωτική τουαλέτα.

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Η δεύτερη λειτουργεί ως χώρος εργασίας και συσκέψεων του επιτελείου. Περιλαμβάνει μεγάλη οθόνη, τέσσερις σταθμούς εργασίας και έξι περιστρεφόμενα καθίσματα.

Σε συνδυασμό με τα συστήματα επικοινωνιών του αεροσκάφους, το ROCC προσφέρει δυνατότητες ασφαλούς φωνητικής επικοινωνίας, μετάδοσης δεδομένων και τηλεδιάσκεψης από οποιοδήποτε σημείο του κόσμου.

Jedną z ciekawostek podróży Dyrektora CIA do Moskwy jest to że podróżował on wojskowym samolotem C-17 który przewoził w środku kapsułę "Silver Eagle" bądź znaną wcześniej – "Air Stream ".

Obie kapsuły są wyposażone w specjalne systemy komunikacyjne które są podobne do tych… pic.twitter.com/INPEk8H7iU Advertisement August 26, 2026

Ένα κινητό SCIF στον αέρα

Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του ROCC είναι η δυνατότητά του να λειτουργεί ως κινητό SCIF, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που εφαρμόζονται από την αμερικανική Κοινότητα Πληροφοριών για χώρους στους οποίους διαχειρίζονται διαβαθμισμένες πληροφορίες.

Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι ένας ανώτατος αξιωματούχος που βρίσκεται μέσα στο ROCC μπορεί να πραγματοποιεί ιδιαίτερα ευαίσθητες επικοινωνίες ακόμη και κατά τη διάρκεια μιας διεθνούς πτήσης.

Η τεχνολογία αυτή αποτελεί αντικατάσταση ενός παλαιότερου συστήματος, γνωστού ως «Silver Bullets», το οποίο βασιζόταν σε δύο τροποποιημένα αεροσκάφη Airstream και χρησιμοποιούνταν από τη δεκαετία του 1990.

Το προηγούμενο σύστημα κρίθηκε ότι δεν ανταποκρινόταν πλέον στις σύγχρονες απαιτήσεις ασφάλειας και αεροπλοΐας. Το ROCC σχεδιάστηκε ώστε να αντιμετωπίζει αυτές τις αδυναμίες και υποβλήθηκε σε εκτεταμένες δοκιμές πριν λάβει την τελική πιστοποίηση.

Μεταξύ άλλων πραγματοποιήθηκαν δοκιμές καθισμάτων, αναλύσεις φορτίων πρόσκρουσης, έλεγχοι ταχείας αποσυμπίεσης και δοκιμές των εξαρτημάτων σε απαιτητικές συνθήκες.

Μία από τις αλλαγές στον αρχικό σχεδιασμό αφορούσε το τραπέζι συνεδριάσεων εννέα θέσεων. Καθώς διαπιστώθηκε ότι μπορούσε να δημιουργήσει κίνδυνο τραυματισμού σε περίπτωση έντονων αναταράξεων, αφαιρέθηκαν τρεις θέσεις και το τραπέζι αντικαταστάθηκε από αρθρωτούς σταθμούς εργασίας.

Η αμερικανική Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε επίσημα την επιχειρησιακή ένταξη του ROCC στις 21 Ιουλίου 2026, περίπου πέντε εβδομάδες πριν από την αποστολή στη Μόσχα.

Η προστασία του C-17 από πυραυλικές απειλές

Η επιλογή του C-17 για μια τόσο ευαίσθητη αποστολή δεν ήταν τυχαία. Το Globemaster III διαθέτει προηγμένα συστήματα αυτοπροστασίας, τα οποία είναι σχεδιασμένα για επιχειρήσεις σε περιβάλλοντα αυξημένου κινδύνου.

Ένα από τα σημαντικότερα είναι το Large Aircraft Infrared Countermeasures System (LAIRCM).

Το σύστημα χρησιμοποιεί αισθητήρες για τον εντοπισμό εκτοξεύσεων πυραύλων που καθοδηγούνται με υπέρυθρους αισθητήρες. Όταν εντοπιστεί σχετική απειλή, το σύστημα ενεργοποιείται αυτόματα και κατευθύνει ειδικά διαμορφωμένη δέσμη προς τον αισθητήρα του επερχόμενου πυραύλου.

Στόχος είναι να διαταραχθεί η καθοδήγησή του και να αποτραπεί η πρόσκρουση στο αεροσκάφος.

Το LAIRCM αποτελεί ιδιαίτερα σημαντικό μέσο προστασίας κατά την απογείωση και την προσγείωση, όταν ένα μεγάλο μεταγωγικό αεροσκάφος είναι περισσότερο ευάλωτο σε φορητά αντιαεροπορικά συστήματα.

Το C-17 διαθέτει επίσης πρόσθετα αμυντικά μέσα, μεταξύ των οποίων θερμοβολίδες και άλλα αντίμετρα.

Οι δυνατότητες του Globemaster III

Το C-17 Globemaster III αποτελεί ένα από τα βασικά βαρέα μεταγωγικά αεροσκάφη της αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας.

Μπορεί να μεταφέρει φορτίο έως περίπου 74.800 κιλά, ενώ έχει τη δυνατότητα να επιχειρεί από σχετικά μικρούς διαδρόμους, μήκους περίπου 1.067 μέτρων και πλάτους 27,4 μέτρων.

Παράλληλα, μπορεί να καλύψει αποστάσεις άνω των 6.200 ναυτικών μιλίων, δηλαδή περίπου 11.500 χιλιομέτρων, χωρίς ανεφοδιασμό.

Ο συνδυασμός της μεγάλης εμβέλειας, των δυνατοτήτων αυτοπροστασίας και πλέον του ROCC καθιστά το C-17 ιδιαίτερα κατάλληλο για αποστολές υψηλού επιπέδου, όπου απαιτείται τόσο ασφαλής μεταφορά όσο και δυνατότητα διαχείρισης ευαίσθητων πληροφοριών καθ’ όλη τη διάρκεια της πτήσης.

Η παρουσία του ROCC στην αποστολή του Ράτκλιφ προσθέτει έτσι ένα ακόμη επίπεδο ενδιαφέροντος σε ένα ταξίδι του οποίου ο ακριβής σκοπός παραμένει επισήμως αδιευκρίνιστος.