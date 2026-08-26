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Το Κρεμλίνο επιβεβαίωσε ότι ο Ράτκλιφ δεν συναντήθηκε με τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, ενώ τα θέματα των συνομιλιών παραμένουν αδιευκρίνιστα.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ζήτησαν από την Ουκρανία να αποφύγει επιθέσεις σε ρωσικό έδαφος κατά τη διάρκεια της παραμονής του διευθυντή της CIA στη Μόσχα.

Παράλληλα, οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις για τον πόλεμο στην Ουκρανία παραμένουν στάσιμες λόγω των διαφωνιών στο εδαφικό ζήτημα.

Οι προγραμματισμένες επισκέψεις των απεσταλμένων του Ντόναλντ Τραμπ στην Ουκρανία αναβλήθηκαν, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος επέλεξε να διατηρήσει τους συνεργάτες του κοντά του.

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Ερωτήματα εξακολουθούν να υπάρχουν γύρω από την επίσκεψη του διευθυντή της CIA, Τζον Ράτκλιφ, στη Μόσχα, καθώς το πρωί της Τετάρτης ταξίδεψε στη ρωσική πρωτεύουσα με μεταγωγικό αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ. Μέχρι στιγμής έχουν διατυπωθεί αρκετά σενάρια για τον σκοπό της αποστολής, χωρίς όμως να έχει γίνει γνωστό με ποιους Ρώσους αξιωματούχους συναντήθηκε ο Ράτκλιφ ή ποια θέματα συζήτησε.

Το μόνο στοιχείο που έχει επιβεβαιωθεί από τη ρωσική πλευρά είναι ότι ο επικεφαλής της CIA δεν συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν. «Δεν είχαν προγραμματιστεί συναντήσεις με τον Πούτιν», δήλωσε χαρακτηριστικά στο ρωσικό κρατικό πρακτορείο TASS ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ.

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Πρόκειται για την πρώτη γνωστή επίσημη επίσκεψη του Ράτκλιφ στη Ρωσία. Ο διευθυντής της CIA διατηρεί επικοινωνία με τον Ρώσο ομόλογό του, Σεργκέι Ναρίσκιν, ο οποίος ηγείται της Υπηρεσίας Εξωτερικών Πληροφοριών της Ρωσίας (SVR) και στο παρελθόν είχε εκφράσει την πρόθεσή του να συναντηθεί μαζί του.

Μιλώντας επίσης στη Washington Post, ο Πεσκόφ ανέφερε ότι η παρουσία του Ράτκλιφ στη Μόσχα συνδεόταν με «επαφές μεταξύ των υπηρεσιών ασφαλείας», χωρίς να αποκαλύψει περισσότερες πληροφορίες. Νωρίτερα, Αμερικανός αξιωματούχος είχε επιβεβαιώσει στην Kyiv Independent ότι ο διευθυντής της CIA επρόκειτο να έχει συναντήσεις με υψηλόβαθμους Ρώσους αξιωματούχους. Ωστόσο, εξακολουθεί να μην είναι γνωστό ποια ήταν ακριβώς τα θέματα που τέθηκαν στις συγκεκριμένες επαφές.

Το Κίεβο είχε ενημερωθεί για την αποστολή

Η Ουκρανία είχε λάβει ενημέρωση ότι αμερικανική αντιπροσωπεία επρόκειτο να ταξιδέψει στη Ρωσία, όμως αρχικά δεν γνώριζε ότι στην αποστολή θα συμμετείχε και ο Τζον Ράτκλιφ, σύμφωνα με πηγή που έχει γνώση της υπόθεσης.

Οι Ουκρανοί αξιωματούχοι αναμένεται να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα της επίσκεψης. Ωστόσο, παραμένει άγνωστο αν ο ίδιος ο Ράτκλιφ θα μεταβεί στο Κίεβο προκειμένου να τους ενημερώσει από κοντά. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με άλλη πηγή που μίλησε στο Axios, οι ΗΠΑ ζήτησαν από την Ουκρανία να μην πραγματοποιήσει επιθέσεις στη Μόσχα ή την Αγία Πετρούπολη όσο ο διευθυντής της CIA βρισκόταν στη Ρωσία.

Η επίσκεψη Ράτκλιφ πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο κατά την οποία Ουάσινγκτον και Μόσχα έχουν αυξήσει τις διμερείς επαφές τους, υπό την προεδρία του Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέλαβε τα καθήκοντά του τον περασμένο Ιανουάριο, έχοντας δεσμευτεί να επιδιώξει μέσω διαπραγματεύσεων τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Παρά τις διαδοχικές επισκέψεις στη Μόσχα των απεσταλμένων του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις παραμένουν ουσιαστικά στάσιμες. Βασικό σημείο διαφωνίας εξακολουθεί να αποτελεί το ζήτημα των εδαφών, καθώς οι θέσεις Ρωσίας και Ουκρανίας απέχουν σημαντικά.

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Αναβολή της επίσκεψης Γουίτκοφ και Κούσνερ στην Ουκρανία

Την ίδια εβδομάδα, ο Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ επρόκειτο να πραγματοποιήσουν τις πρώτες επισκέψεις τους στην Ουκρανία. Ωστόσο, το ταξίδι τους αναβλήθηκε.

Πηγή διέψευσε τις προηγούμενες πληροφορίες που συνέδεαν την αναβολή με την κλιμάκωση των ρωσικών επιθέσεων. Όπως υποστήριξε, ο Ντόναλντ Τραμπ ήθελε να κρατήσει τους δύο απεσταλμένους κοντά του λόγω της συνεχιζόμενης αντιπαράθεσης με το Ιράν.

Στις 23 Αυγούστου, ο επικεφαλής της ουκρανικής διαπραγματευτικής ομάδας, Ρουστέμ Ουμέροφ, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Στιβ Γουίτκοφ. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο Αμερικανός απεσταλμένος δεσμεύτηκε ότι θα πραγματοποιήσει την επίσκεψή του στην Ουκρανία σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

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Παρότι οι ειρηνευτικές συνομιλίες βρίσκονται σε αδιέξοδο, ΗΠΑ και Ρωσία εξακολουθούν να διατηρούν ανοικτούς τους διπλωματικούς διαύλους επικοινωνίας. Οι επαφές μεταξύ των δύο πλευρών συνέβαλαν, μεταξύ άλλων, στην επίτευξη συμφωνίας για την απελευθέρωση του πρώην πεζοναύτη των ΗΠΑ Ρόμπερτ Γκίλμαν, ο οποίος είχε κρατηθεί σε ρωσική φυλακή για τέσσερα χρόνια και αφέθηκε ελεύθερος στις 11 Αυγούστου.