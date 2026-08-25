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Αμερικανικό στρατιωτικό αεροσκάφος και διπλωματική αυτοκινητοπομπή εντοπίστηκαν στη ρωσική πρωτεύουσα, ωστόσο οι επίσημες αρχές δεν έχουν σχολιάσει το γεγονός.

Ο Ράτκλιφ έχει εμπλακεί στο παρελθόν σε διαπραγματεύσεις για ανταλλαγές κρατουμένων μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ρωσίας.

Η επίσκεψη πραγματοποιείται σε μια περίοδο όπου οι ειρηνευτικές συνομιλίες για την Ουκρανία βρίσκονται σε στασιμότητα λόγω σημαντικών διαφωνιών.

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Ο διευθυντής της CIA , Τζον Ράτκλιφ, ταξίδεψε στη Ρωσία για να συμμετάσχει σε συναντήσεις στη Μόσχα την Τρίτη, σύμφωνα με αναφορές αμερικανικών μέσων ενημέρωσης που επικαλούνται ανώνυμες πηγές.

Τόσο το CBS News όσο και το Axios ανέφεραν την επίσκεψη του πρώην διευθυντή εθνικών πληροφοριών του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος πλέον ηγείται της υπηρεσίας κατασκοπείας της χώρας. Τα μέσα ενημέρωσης δεν ανέφεραν με ποιον συναντήθηκε ο Ράτκλιφ ούτε ποια θέματα αναμένεται να καλύψουν οι συνομιλίες.

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Εκπρόσωποι της CIA δεν απάντησαν αμέσως σε αίτημα του Reuters για σχόλιο σχετικά με τις αναφορές, ενώ δεν ήταν δυνατή η άμεση επικοινωνία με εκπροσώπους του Κρεμλίνου.

Η είδηση για το ταξίδι του Ράτκλιφ έρχεται αφού ένα μεταγωγικό αεροσκάφους Boeing C-17A Globemaster III της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ προσγειώθηκε σε αεροδρόμιο της Μόσχας, μαζί με μια διπλωματική αυτοκινητοπομπή των ΗΠΑ. Ούτε η αμερικανική ούτε η ρωσική κυβέρνηση έχουν σχολιάσει επίσημα την ταυτότητα του Αμερικανού αξιωματούχου που βρίσκεται στη Ρωσία ή τον σκοπό της επίσκεψης.

CIA Director John Ratcliffe was onboard the U.S. Air Force C-17A Globemaster lll that landed early Tuesday at Moscow’s Vnukovo Airport, in order to attend several high-level meetings with Russian officials, according to CBS News. pic.twitter.com/m4qg9apy3V — OSINTdefender (@sentdefender) August 25, 2026

Σύμφωνα με το CBS είναι το πρώτο γνωστό ταξίδι του Ράτκλιφ στη Ρωσία ως διευθυντής της CIA, αν και έχει διατηρήσει επαφές με τους ομολόγους του στις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες.

Η CIA έχει επίσης διαδραματίσει ρόλο στις πρόσφατες ανταλλαγές κρατουμένων μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας, συμπεριλαμβανομένης της απελευθέρωσης, τον Απρίλιο του 2025, της Ξένια Καρελίνα, η οποία έχει διπλή υπηκοότητα ΗΠΑ-Ρωσίας, την υπόθεση της οποίας διαπραγματεύτηκε προσωπικά ο Ράτκλιφ. Η υπηρεσία συμμετείχε επίσης στην ανταλλαγή κρατουμένων του 2024, η οποία εξασφάλισε την απελευθέρωση του δημοσιογράφου της Wall Street Journal Έβαν Γκερσκόβιτς και του βετεράνου των Πεζοναυτών Πολ Γουίλαν.

Ο πρώην διευθυντής της CIA Γουίλιαμ Μπερνς ταξίδεψε στη Μόσχα τον Νοέμβριο του 2021, όπου συναντήθηκε με ανώτερους Ρώσους αξιωματούχους και μίλησε απευθείας με τον πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν για να τον προειδοποιήσει να μην εισβάλει στην Ουκρανία.

Η επίσκεψη του Ράτκλιφ πραγματοποιείται σε μια περίοδο που οι ειρηνευτικές συνομιλίες με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ με την Ουκρανία παραμένουν σε μεγάλο βαθμό σε αδιέξοδο, με τις πλευρές να εξακολουθούν να απέχουν πολύ μεταξύ τους σε βασικά ζητήματα.