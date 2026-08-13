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Αμερικανοί αξιωματούχοι υποβάθμισαν τη σημασία των αναφορών, υποδηλώνοντας ότι ενδέχεται να αποσκοπούν στη διαμόρφωση πολιτικών αποφάσεων.

Παρά τις προειδοποιήσεις για ενδεχόμενη επίθεση με πυραύλους εδάφους-αέρος, ορισμένοι αξιωματούχοι και συνεργάτες του προέδρου επέλεξαν να ταξιδέψουν με το αεροσκάφος που θεωρήθηκε στόχος.

Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε ότι λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια του Προέδρου, χωρίς να σχολιάσει περαιτέρω τις συγκεκριμένες εκτιμήσεις των υπηρεσιών πληροφοριών.

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Η CIA εξέφρασε αμφιβολίες προς την αμερικανική κυβέρνηση σχετικά με την ιρανική απειλή κατά της ζωής του Ντόναλντ Τραμπ, η οποία οδήγησε στη μυστική αναχώρηση αεροσκάφους από την Άγκυρα μετά τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ τον προηγούμενο μήνα.

Η CIA αξιολόγησε ως «χαμηλής αξιοπιστίας» τα περί απειλής κατά Τραμπ

Σύμφωνα με τη Washington Post, που επικαλείται Αμερικανούς αξιωματούχους των υπηρεσιών πληροφοριών, οι αναλυτές ενημερώθηκαν από το Ισραήλ για το ενδεχόμενο ο Τραμπ να αποτελέσει στόχο ιρανικής επίθεσης, ωστόσο αξιολόγησαν την πληροφορία ως χαμηλής αξιοπιστίας.

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Ένας από τους αξιωματούχους που μίλησαν στην εφημερίδα υποβάθμισε την αξιοπιστία των πληροφοριών, χαρακτηρίζοντάς τες «ισραηλινής προέλευσης και όχι αμερικανικής, οι οποίες θεωρούνται χαμηλής αξιοπιστίας».

A reported Iranian assassination threat prompted an elaborate security operation to secretly fly US President Donald Trump out of Türkiye on July 8 following the NATO summit in Ankara.



Trump was seen boarding the older Air Force One in front of cameras before being covertly… pic.twitter.com/dyTVIom1Wc August 11, 2026

Παράλληλα, πρώην αξιωματούχος δήλωσε ότι το περιστατικό «εντάσσεται σε ένα ευρύτερο μοτίβο αναφορών των ισραηλινών μυστικών υπηρεσιών, τις οποίες ορισμένοι αξιωματούχοι θεωρούν ότι σχεδιάζονται τόσο για να διαμορφώσουν τις αποφάσεις του προέδρου όσο και για να τον ενημερώσουν».

Επιπλέον, ο ίδιος ο αξιωματούχος πρόσθεσε ότι ο Μάρκο Ρούμπιο ενημερώθηκε για αυτές τις πληροφορίες, αλλά αποφάσισε να πετάξει με το αεροσκάφος που φέρεται να είχε στοχοποιηθεί από τους Ιρανούς, υποδηλώνοντας τη βεβαιότητά του ότι δεν θα διακινδύνευε η ζωή του.

Η ισραηλινή πρόελευση της πληροφορίας επιβεβαιώνεται και από την The Wall Street Journal που μετέδωσε την είδηση ότι το Ιράν σχεδίαζε να εξαπολύσει φορητούς πυραύλους εδάφους – αέρα για να καταρρίψει το αεροσκάφος του Τραμπ.

Λευκός Οίκος και CIA δεν απάντησαν στο αίτημα δημοσιογράφων για σχόλιο επί των πληροφοριών και της αξιολόγησής τους.

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«Οπως έχει δηλώσει ο Πρόεδρος, έχει αντιμετωπίσει πολυάριθμες απειλές κατά της ζωής του, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που προέρχονται από το Ιράν, και λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διασφάλιση της ασφάλειάς του», ανέφερε ένας από τους αξιωματούχους που μίλησαν στην WP. «Η βασική αποστολή της Μυστικής Υπηρεσίας των Ηνωμένων Πολιτειών είναι η προστασία του Προέδρου, κάτι που πέτυχαν.»

Οι 3 έμπιστοι του Τραμπ

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για όσα συνέβησαν το απόγευμα της 8ης Ιουλίου στην Τουρκία, όταν ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, φάνηκε να επιβιβάζεται στο Air Force One.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του CNN και του NBC, ο Τραμπ επέλεξε να έχει μαζί του, και επομένως σε μεγαλύτερη ασφάλεια, τρεις στενούς συνεργάτες του.

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Πρόκειται για τη βοηθό που τον συνοδεύει συχνά στα ταξίδια του, Νάταλι Χαρπ, τον αναπληρωτή προσωπάρχη του Λευκού Οίκου, Νταν Σκαβίνο, και τον διευθυντή των επιχειρήσεων του Οβάλ Γραφείου, Γουόλτ Νάουτα.

Πηγή που επικαλείται η Daily Mail ανέφερε ότι η επιλογή της 35χρονης Χαρπ να ταξιδέψει μαζί με τον πρόεδρο θεωρήθηκε αυτονόητη. Μάλιστα, δεύτερη πηγή υποστήριξε ότι η Χαρπ ήταν η «πρώτη επιλογή» του Τραμπ για να τον συνοδεύσει.

«Δεν υπάρχει κανείς πιο κοντά στον πρόεδρο στην ομάδα του», φέρεται να δήλωσε η πηγή, περιγράφοντας τη στενή σχέση των δύο.

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Η Νάταλι Χαρπ έχει αποκτήσει το προσωνύμιο «ανθρώπινος εκτυπωτής» του Αμερικανού προέδρου, λόγω της συνήθειάς της να του παραδίδει εκτυπωμένα αντίγραφα άρθρων και αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που θεωρεί ότι θέλει να διαβάσει.

Μια διαφορετική πηγή, η οποία γνώριζε λεπτομέρειες για τη μετακίνηση, χαρακτήρισε τη Χαρπ, τον Νάουτα και τον Σκαβίνο ως τους «τρεις σωματοφύλακες» του Τραμπ.

President Trump was secretly moved off Air Force One in Turkey last month after the NATO summit with the help of an airport catering truck. When asked why, Trump said the Secret Service directed him to switch to another plane.



“They wanted me to go on a different flight, a… pic.twitter.com/dxrZReipFu Advertisement August 12, 2026

Σύμφωνα με το CBS, ο Ρούμπιο και ο Μπέσεντ παρέμειναν στο Air Force One προκειμένου να διατηρηθεί η γραμμή διαδοχής στην προεδρία, σε περίπτωση που συνέβαινε κάτι στον Τραμπ.

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Εφόσον ο πρόεδρος των ΗΠΑ πέθαινε ή καθίστατο ανίκανος να ασκήσει τα καθήκοντά του, την εξουσία θα αναλάμβανε ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς. Στη συνέχεια, σύμφωνα με τη σειρά διαδοχής, ακολουθούν ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων και ο προσωρινός πρόεδρος της Γερουσίας.

Μετά από αυτούς στη σειρά βρίσκονται ο υπουργός Εξωτερικών και στη συνέχεια ο υπουργός Οικονομικών.

Ο Τραμπ ήταν και παλαιότερα στόχος

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει βρεθεί και στο παρελθόν στο στόχαστρο ιρανικών σχεδίων. Το 2024, κατά τη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης στο Μπάτλερ της Πενσιλβάνια, τραυματίστηκε ελαφρά από τη σφαίρα επίδοξου δολοφόνου, ενώ αργότερα την ίδια χρονιά ένας ακόμη ένοπλος άνδρας φέρεται να επιχείρησε να τον δολοφονήσει στο γήπεδο γκολφ του στη Φλόριντα. Οι δύο αυτές απόπειρες δολοφονίας δεν συνδέονταν με τις απειλές από το Ιράν.

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Ωστόσο, ένας άνδρας καταδικάστηκε για την εμπλοκή του σε σχέδιο δολοφονίας επί πληρωμή με στόχο τον Τραμπ, το οποίο είχε αποκαλυφθεί επί κυβέρνησης Τζο Μπάιντεν. Σύμφωνα με τις αμερικανικές Αρχές, πίσω από το συγκεκριμένο σχέδιο βρίσκονταν Ιρανοί, οι οποίοι επιχειρούσαν μέσω ενδιάμεσων προσώπων.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ παραδέχτηκε, μιλώντας σε δημοσιογράφους, ότι τον περασμένο μήνα άλλαξε μυστικά αεροσκάφος στην Τουρκία, ακολουθώντας τις οδηγίες της Μυστικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ (Secret Service), υποστηρίζοντας ωστόσο ότι το αεροσκάφος με το οποίο τελικά ταξίδεψε ήταν ακόμη πιο ευάλωτο από το Air Force One.