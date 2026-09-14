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Η απόφαση για την ακύρωση της επιχείρησης ελήφθη εξαιτίας των φόβων για πιθανές παράπλευρες απώλειες αθώων πολιτών.

Ο πρώην πρόεδρος εξέφρασε την απογοήτευσή του, δηλώνοντας πως πίστευε ότι η επιχείρηση θα μπορούσε να είχε στεφθεί με επιτυχία.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι ο Μπιν Λάντεν αποτελούσε τη μεγαλύτερη απειλή για τη χώρα και γνώριζε τις προθέσεις του.

Σήμερα, ο Κλίντον θεωρεί ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι καλύτερα προετοιμασμένες για τρομοκρατικές απειλές, παρόλο που η εγρήγορση παραμένει απαραίτητη.

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Ο Μπιλ Κλίντον αποκάλυψε ότι η CIA ακύρωσε σχέδιο εξουδετέρωσης του Οσάμα Μπιν Λάντεν πριν τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου, καθώς εκφράστηκαν φόβοι για παράπλευρες απώλειες, εάν είχε δοθεί «πράσινο» φως στην επιχείρηση και αυτή αποτύγχανε.

Αποκαλύψεις Μπιλ Κλίντον

Μιλώντας στη ραδιοφωνική εκπομπή «Cats Roundtable» του Τζον Κατσιματίδη, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, υπογράμμισε ότι κατάλαβε από την πρώτη στιγμή ότι ο επικεφαλής της Αλ – Κάιντα ήταν πίσω από τα τρομοκρατικά χτυπήματα, ενώ εξέφρασε την απογοήτευση που δεν προχώρησε το σχέδιο εξουδετέρωσης του τρομοκράτη, «γιατί θα μπορούσε κάλλιστα να είχε πετύχει».

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«Είχα εξουσιοδοτήσει τη CIA να προσπαθήσει να τον εξουδετερώσει», ανέφερε χαρακτηριστικά και διευκρίνισε ότι είχε θέσει ως προτεραιότητα τη σύλληψη του Μπιν Λάντεν, αλλά βασικός στόχος ήταν «να σταματήσει η δράση του».

Bill Clinton reveals why the CIA told him not to take out bin Laden before 9/11 https://t.co/z3j5TDg3og pic.twitter.com/TKoeTl2BVk September 13, 2026

Ο πρώην Δημοκρατικός πρόεδρος εξέφρασε την απογοήτευσή του λέγοντας ότι: «Φοβήθηκα και θύμωσα, επειδή είχαμε προσπαθήσει να τον πιάσουμε και στο παρελθόν και η CIA, την τελευταία στιγμή, ακύρωσε ένα σχέδιο που πιστεύω ότι θα μπορούσε κάλλιστα να είχε πετύχει».

Όπως εξήγησε, οι φόβοι για θύματα μεταξύ αθώων πολιτών οδήγησαν στην ακύρωση της επιχείρησης. «Δεν αμφισβήτησα την κρίση τους, αλλά πιστεύω ότι, τελικά, ο Μπιν Λάντεν ήταν αποφασισμένος να κάνει αυτό που έκανε και διέθετε πολλά χρήματα και μεγάλες δυνατότητες», συμπλήρωσε. Ο Μπιλ Κλίντον δήλωσε πως θα ήθελε να είχαν κάνει ακόμη περισσότερα για να τον συλλάβουν, τονίζοντας ότι πάντα πίστευε πως ήταν η μεγαλύτερη απειλή για τις ΗΠΑ.

«Εκείνη την περίοδο βρισκόμουν στην Αυστραλία. Η Χίλαρι ήταν στην Ουάσινγκτον. Η κόρη μας, όμως, βρισκόταν στο Κάτω Μανχάταν και είχαμε πεθάνει από την αγωνία μας. Ήταν ανάμεσα στους χιλιάδες ανθρώπους στους οποίους είχαν πει απλώς να περπατούν προς τον βορρά. Δεν μπορούσαμε να επικοινωνήσουμε μαζί της», είπε ο Κλίντον.

«Γνώριζα ότι σχεδίαζε εδώ και πολύ καιρό να κάνει αυτό που τελικά έκανε, να μας χτυπήσει»

«Παρακολουθούσα τηλεόραση στην Αυστραλία όταν χτύπησε το δεύτερο αεροπλάνο. Είπα αμέσως ότι το έκανε ο μπιν Λάντεν. Όλοι με κοίταξαν και μου είπαν: “Πώς το ξέρεις;”. Και απάντησα: “Επειδή οι μόνοι αντίπαλοι που έχουμε και διαθέτουν τη δυνατότητα να κάνουν κάτι τέτοιο είναι το Ιράν και ο μπιν Λάντεν”», θυμήθηκε και συμπλήρωσε: «Και οι Ιρανοί δεν θα το έκαναν, γιατί θα μπορούσαμε να τους σβήσουμε από προσώπου Γης αμέσως. Ο μπιν Λάντεν, από την άλλη, ήταν κρυμμένος σε μια σπηλιά στο Αφγανιστάν. Απλώς ήξερα ότι έπρεπε να είναι αυτός. Γνώριζα επίσης ότι σχεδίαζε εδώ και πολύ καιρό να κάνει αυτό που τελικά έκανε, να μας χτυπήσει».

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Ο Οσάμα μπιν Λάντεν σκοτώθηκε τελικά στις 2 Μαΐου 2011, κατά τη διάρκεια μυστικής επιχείρησης ακριβείας των ειδικών δυνάμεων του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού, των Navy SEALs, στο συγκρότημα όπου κρυβόταν στο Αμποταμπάντ του Πακιστάν. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε επί προεδρίας Μπαράκ Ομπάμα.

Επίσης, ο Κλίντον εκτίμησε ότι η Νέα Υόρκη θα μπορούσε να βρεθεί ξανά στο στόχαστρο τρομοκρατικής επίθεσης, επισημαίνοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι πλέον «πολύ καλύτερα προετοιμασμένες» για ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Όπως χαρακτηριστιά δήλωσε ότι:«Πιστεύω ότι είναι απολύτως πιθανό. Νομίζω ότι πρέπει να παραμένουμε σε εγρήγορση. Πρέπει να διασφαλίζουμε ότι συγκεντρώνουμε όλες τις πληροφορίες που μπορούμε για το ζήτημα. Νομίζω ότι υπάρχει πιθανότητα να συμβεί».

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Καταλήγοντας, υπογράμμισε ότι: «Είμαστε πολύ καλύτερα προετοιμασμένοι τώρα απ’ ό,τι τότε. Όμως αρκεί να αποτύχεις μία φορά και μετά έχεις τεράστιο πρόβλημα. Είναι κάτι που πρέπει να αποτελεί διαρκώς μέρος του σχεδίου εθνικής ασφάλειας της χώρας μας».

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