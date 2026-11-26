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Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η διοίκηση της ΣΤΑΣΥ προκηρύσσει διαγωνισμό για τον καθαρισμό των σηράγγων στις γραμμές 2 και 3 του Μετρό, έπειτα από 26 χρόνια λειτουργίας.

Το έργο στοχεύει στη βελτίωση της περιβαλλοντικής υγιεινής και του μικροκλίματος μέσω της απομάκρυνσης συσσωρευμένων ρύπων από τα τοιχώματα και το δάπεδο.

Οι εργασίες πλύσης θα εκτελούνται από ειδικό μηχάνημα κατά τις νυχτερινές ώρες και αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός επτά μηνών.

Ο προϋπολογισμός της σύμβασης ανέρχεται σε 3.044.480 ευρώ και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις προτάσεις τους έως τις 25 Ιανουαρίου 2026.

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Η υλοποίηση ειδικών εργασιών καθαρισμού στις σήραγγες του Μετρό της Αθήνας, ένα έργο που πραγματοποιείται για πρώτη φορά μετά από 26 χρόνια, θα μπει σε τροχιά υλοποίησης από τη διοίκηση της ΣΤΑΣΥ.

Στόχος του έργου, όπως αναφέρεται στον ανοιχτό διαγωνισμό, η βελτίωση της περιβαλλοντικής υγιεινής, των σηράγγων των Γραμμών 2 και 3, αφού «έως σήμερα δεν έχει πραγματοποιηθεί πλύση στο συνολικό ανάπτυγμα διατομής της σήραγγας πάνω από το επίπεδο γραμμής».

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Πιο συγκεκριμένα, αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών πλύσης της συνολικής διατομής των σηράγγων των Γραμμών 2 και 3 της ΣΤΑΣΥ, με σκοπό τη βελτίωση της περιβαλλοντικής υγιεινής και του μικροκλίματος, μέσω απομάκρυνσης ρύπων (σκόνες, ρινίσματα, άμμος κλπ) που έχουν συσσωρευθεί στα τοιχώματα και στο δάπεδο των σηράγγων κατά τα έτη λειτουργίας του δικτύου.

Οι απαιτούμενες υπηρεσίες πλύσης, όπως προβλέπονται στη διακήρυξη του έργου, περιλαμβάνουν ιδίως:

-πλύσιμο των θόλων και των τοίχων των σηράγγων, εξαιρουμένων των περιοχών των σταθμών,

-πλύσιμο πεζοδρόμου, πινακίδων σήραγγας, χειρολισθήρων, σωλήνων πυρόσβεσης και συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας,

-πλύσιμο της κλίνης τροχιάς (trackbed), συμπεριλαμβανομένων της ηλεκτροφόρου ράβδου και των προστατευτικών καλυμμάτων αυτής, των σιδηροτροχιών, της κλίνης και του καναλιού απορροής.

Το μήκος των σηράγγων που θα καθαριστούν στις γραμμές 2 και 3 ανέρχεται σε περίπου 71.000 χλμ. μονής γραμμής, ενώ η διαδικασία προβλέπεται να γίνει με ειδικό μηχάνημα, το οποίο είναι σχεδιασμένο για χρήση σε γραμμές μετρό.

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Οι εργασίες θα γίνονται τις καθημερινές, από Δευτέρα έως Παρασκευή, στο χρονικό διάστημα 01:05 έως 04:30. Το έργο θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί σε επτά μήνες και θα συνοδεύεται από αναλυτική καταγραφή, καθώς θα συντάσσεται καθημερινή αναφορά με τα τμήματα και τα μήκη των σηράγγων που έχουν ολοκληρωθεί.

Η διαδικασία θα πρέπει να γίνει με ειδικό μηχάνημα, σχεδιασμένο για χρήση σε γραμμές μετρό και με δυνατότητα αυτοματοποιημένης λειτουργίας και κίνησης και προς τις δύο κατευθύνσεις.

Επίσης, όπως αναφέρει η προκήρυξη, η ΣΤΑΣΥ διατηρεί τη δυνατότητα να ζητήσει και απολύμανση των σηράγγων με χρήση εγκεκριμένων προϊόντων για αυτό και οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να εξασφαλίσουν ότι αυτή θα μπορεί να γίνει με τον ίδιο εξοπλισμό. Το εν λόγω έργο για τη παροχή υπηρεσιών πλύσης σηράγγων των Γραμμών 2 και 3, είναι προϋπολογισμού 3.044.480 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν το ενδιαφέρον τους ως τις 25/01/2026 στις 10.00.



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ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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