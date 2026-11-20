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Ο ίδιος απέκλεισε το ενδεχόμενο κινδύνου για τους ενοίκους και επισήμανε ότι δεν συντρέχει κανένας λόγος εκκένωσης των κτιρίων.

Η ανάδοχος κοινοπραξία υποχρεούται συμβατικά να αποκαταστήσει τις ζημιές και να εφαρμόσει όλα τα αναγκαία μέτρα υποστήριξης για την ασφάλεια.

Ενισχυτικά έργα εδάφους πραγματοποιούνται ήδη βάσει συστάσεων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, ενώ εκπονούνται εξειδικευμένες μελέτες για τη διασφάλιση των κατοίκων.

Ο μετροπόντικας θα επανεκκινήσει τη λειτουργία του μόνο αφού ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα για τον περιορισμό πιθανών βλαβών στα κτίρια.

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Μήνυμα ότι η υπόθεση των κτιρίων της Κυψέλης δεν προσφέρεται για πολιτική αντιπαράθεση έστειλε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Νίκος Ταχιάος, μιλώντας σήμερα στον ραδιοφωνικό σταθμό Real FM. Κληθείς να σχολιάσει την αντιπαράθεση που ανακύπτει από τους υψηλούς τόνους του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα, ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών απάντησε: «Η λέξη αντιπαράθεση απαιτεί δύο πλευρές να αντιμάχονται. Η δική μας πλευρά δεν έχει καμία τέτοια διάθεση, διότι μιλάμε για ένα θέμα που έχει αμιγώς τεχνικό χαρακτήρα».

Στην ερώτηση αν ο Δήμαρχος Αθηναίων έχει αντιληφθεί σωστά την κατάσταση, ο Νίκος Ταχιάος απέφυγε την προσωπική αναφορά και επέμεινε στην ουσία: «Σημασία έχει τι θέλουμε όλοι να καταλάβουμε και εμείς μένουμε στην παραδοχή ότι το ζήτημα δεν έχει καμία πολιτική αιχμή. Αφορά ζημιές που έγιναν σε κτίρια και αγγίζει ανθρώπους που δικαίως ανησυχούν, γιατί βλέπουν ξαφνικά ρωγμές στα σπίτια τους, βλέπουν μια πόρτα να μην ανοίγει καλά. Δεν πρέπει να υπάρξει καμία εργαλειοποίηση, και ειδικά πολιτική εργαλειοποίηση του ζητήματος».

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Ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών υπενθύμισε ότι η Ελληνικό Μετρό είναι εταιρεία δημοσίου συμφέροντος και ότι η σύμβαση του έργου προστατεύει τους πολίτες και το Δημόσιο. «Δεν υπάρχει περίπτωση να κινηθεί κανείς με τρόπο διαφορετικό από αυτόν που προβλέπουν η σύμβαση και οι υποχρεώσεις απέναντι στους πολίτες», τόνισε. Πρόσθεσε ότι η αποκατάσταση των κτιρίων που παρουσίασαν ζημιές αποτελεί υποχρέωση της αναδόχου κοινοπραξίας, η οποία απορρέει από τα συμβατικά τεύχη του έργου.

Για την ασφάλεια των κατοίκων ο Νίκος Ταχιάος ήταν κατηγορηματικός: «Δεν υφίσταται αυτή τη στιγμή κανένας κίνδυνος που να επιβάλλει την εκκένωση κτιρίων από όσα επηρεάστηκαν από τη διέλευση των μετώπων στην Κυψέλη. Δεν υπάρχει λόγος να μετακινηθούν ένοικοι». Διευκρίνισε ότι ο χαρακτηρισμός «κόκκινο», που περιλαμβάνεται στα εσωτερικά τεύχη του έργου, αφορά την τρωτότητα ενός κτιρίου, δηλαδή τα μέτρα που απαιτούνται για τη διαχείρισή του, και δεν σημαίνει ότι το κτίριο έχει υποστεί βλάβες που οδηγούν στην ανάγκη εγκατάλειψής του.

Ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών διαχώρισε τα έξι κτίρια κάτω από τα οποία βρίσκεται σήμερα η κεφαλή του μετροπόντικα από τα υπόλοιπα, που βρίσκονται πάνω από ήδη κατασκευασμένη σήραγγα και δεν αντιμετωπίζουν αντίστοιχο ζήτημα. Για τα έξι αυτά κτίρια θα προηγηθούν όλα τα μέτρα υποστήριξης που κρίνονται απαραίτητα, ώστε να περιοριστεί το ενδεχόμενο νέων ζημιών, και μόνο τότε θα επανεκκινήσει το μηχάνημα. Η επανεκκίνηση, όπως είπε, δεν συνεπάγεται κίνδυνο για τους ενοίκους. Ζητούμενο είναι να διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξουν περαιτέρω σημαντικές βλάβες, ώστε να ακολουθήσει αμέσως η αποκατάσταση.

Σε εξέλιξη βρίσκεται ήδη η ενίσχυση του εδάφους κάτω από τα πέδιλα της στοάς ενός κτιρίου κατασκευασμένου με παλαιότερους κανονισμούς, ύστερα από σύσταση του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Πρόκειται, κατά τον Νίκο Ταχιάο, για τεχνική που εφαρμόζεται διεθνώς, με έγχυση ενεμάτων που λειτουργεί ενισχυτικά, και η εφαρμογή της οποία δεν υποδηλώνει ιδιαίτερη επικινδυνότητα. Παράλληλα εκπονούνται μελέτες με τη συμμετοχή του Λόρδου Robert Mair, διεθνώς κορυφαίου μηχανικού, ειδικού στη σχέση των υπόγειων σηράγγων με τα υπερκείμενα κτίρια.



Για τη συνέχεια της διάνοιξης ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Νίκος Ταχιάος, σημείωσε: «Έχουμε εικόνα του τι θα συναντήσει ο μετροπόντικας παρακάτω και λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα. Βασικός στόχος είναι η απόλυτη ασφάλεια, όχι μόνο του έργου αλλά και των κατοίκων».