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Ειδικός ρομποτικός γεωδαιτικός σταθμός καταγράφει με ακρίβεια χιλιοστού κάθε μετατόπιση των κτιρίων, αποστέλλοντας αυτόματα ειδοποιήσεις σε περίπτωση ανησυχητικών αποκλίσεων στις μετρήσεις.

Συνεργεία πραγματοποιούν στοχευμένες ενέσεις σκυροδέματος στο υπέδαφος για την ενίσχυση των κατασκευών και τη θωράκιση του εδάφους πριν από την έλευση του μετροπόντικα.

Οι κάτοικοι της περιοχής εκφράζουν έντονη ανησυχία για τη σοβαρότητα της κατάστασης και ζητούν τη διενέργεια ολοκληρωμένων μελετών στατικής επάρκειας για το σύνολο των κτιρίων.

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Στο «μικροσκόπιο» κλιμακίων μηχανικών βρίσκεται το κλειστό τμήμα της οδού Σπετσών στην Κυψέλη, και συγκεκριμένα στις πολυκατοικίες που έχουν εμφανίσει φθορές και μετατοπίσεις από τις εργασίες κατασκευής της Γραμμής 4 του Μετρό.

Τα κλιμάκια παραμένουν σε 24ωρη επιφυλακή και χρησιμοποιούν συστήματα υψηλής ακρίβειας, τα οποία καταγράφουν σε πραγματικό χρόνο (live) ακόμη και την παραμικρή μετακίνηση στις πολυκατοικίες.

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Όπως αποτυπώνεται στα πλάνα του Orange Press Agency, το κεντρικό όργανο που έχει τοποθετηθεί στον δρόμο είναι ένας ρομποτικός γεωδαιτικός σταθμός (Robotic Total Station Trimble S9).

Οι μηχανικοί το περιγράφουν απλουστευτικά ως «3D σκάνερ», καθώς υπολογίζει διαρκώς τη θέση συγκεκριμένων σημείων στον τρισδιάστατο χώρο, καταγράφοντας ταυτόχρονα οριζόντιες μετατοπίσεις, κλίσεις αλλά και κάθετες καθιζήσεις με ακρίβεια χιλιοστού.

Πώς «βλέπει» τις μετακινήσεις

Για να πραγματοποιηθούν οι μετρήσεις, το όργανο συνεργάζεται με τα μικρά εξαρτήματα σε πορτοκαλί βάση που έχουν τοποθετηθεί κατά μήκος των προσόψεων των κτιρίων. Παρότι εκ πρώτης όψεως μοιάζουν με πομπούς, στην πραγματικότητα δεν εκπέμπουν κάποιο σήμα ούτε διαθέτουν ηλεκτρονικά κυκλώματα, αλλά πρόκειται για ειδικά τοπογραφικά ανακλαστικά πρίσματα. Ο ρομποτικός σταθμός περιστρέφεται αυτόματα 24 ώρες το 24ωρο, «κλειδώνει» διαδοχικά πάνω σε κάθε πρίσμα και εκπέμπει μια δέσμη λέιζερ, η οποία αντανακλάται πίσω στο όργανο.

Υπολογίζοντας τον χρόνο επιστροφής της δέσμης και τις γωνίες στόχευσης, το σύστημα ανιχνεύει αμέσως αν κάποιο σημείο του κτιρίου μετακινηθεί έστω και κατά ένα χιλιοστό. Σύμφωνα με πληροφορίες, σε περίπτωση που καταγραφεί οποιαδήποτε ανησυχητική απόκλιση, αποστέλλεται αυτόματα ειδοποίηση (alert) στο αρμόδιο κλιμάκιο μηχανικών, το οποίο διενεργεί παράλληλα και τακτικούς χειροκίνητους ελέγχους στο σημείο, εν μέσω της έντονης ανησυχίας που επικρατεί στους κατοίκους της περιοχής.

Κυψέλη: Σε εξέλιξη οι «ενέσεις» σκυροδέματος στη Σπετσών

Υπενθυμίζεται ότι τις τελευταίες ημέρες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη στο κλειστό τμήμα της οδού Σπετσών εργασίες με σκυρόδεμα και τσιμέντο για την ενίσχυση του υπεδάφους και την υποστήριξη των κατασκευών. Εξειδικευμένα συνεργεία πραγματοποιούν στοχευμένες «ενέσεις» σκυροδέματος σε διάφορα σημεία, βάθη και κλίσεις —φτάνοντας μάλιστα κάτω και από το επίπεδο των δικτύων οπτικών ινών και των αγωγών της ΕΥΔΑΠ— στο πλαίσιο των κατεπειγουσών παρεμβάσεων για την άρση της επικινδυνότητας.

Η σταδιακή θωράκιση του εδάφους κρίνεται απαραίτητη ώστε να καταστεί δυνατή η ασφαλής αποχώρηση του μετροπόντικα κάτω από το σημείο, προτού ξεκινήσουν οι οριστικές εργασίες αποκατάστασης των ζημιών. Την ίδια ώρα, οι τεχνικοί έλεγχοι, οι αυτοψίες και η 24ωρη γεωδαιτική παρακολούθηση θα συνεχιστούν εντατικά, τόσο στην πολυκατοικία επί της οδού Σπετσών 92-94 όσο και στα υπόλοιπα κτίρια της περιοχής που εξετάζονται από τους πραγματογνώμονες του ΤΕΕ, ενώ παράλληλα βρίσκεται σε εξέλιξη και ειδική μελέτη από Βρετανό εμπειρογνώμονα στη διάνοιξη σηράγγων.

Οι κάτοικοι, από την πλευρά τους, επιμένουν στη θέση ότι η έκταση των παρεμβάσεων επιβεβαιώνει τη σοβαρότητα της κατάστασης.



Όπως είχαν τονίσει μιλώντας στο Orange Press Agency ο Χρήστος Ρόκας και ο Αλέξανδρος Κουτρουλάρης από την Πρωτοβουλία Κατοίκων Κυψέλης, η επικινδυνότητα δεν είναι σε ένα κτίριο μόνο, ενώ ζήτησαν ολοκληρωμένες μελέτες στατικής επάρκειας για το σύνολο των 20 πολυκατοικιών που έχει μελετήσει το ΤΕΕ. «Σε ένα κτίριο το οποίο δεν θα υπάρχει κίνδυνος, δεν παρεμβαίνεις» είχε υπογραμμίσει χαρακτηριστικά ο κ. Ρόκας, με τον κ. Κουτρουλάρη να προσθέτει πως «στατική ενίσχυση σε ένα κτίριο κάνεις όταν έχεις ζήτημα στατικότητας, αλλιώς δεν κάνεις καμία ενίσχυση».