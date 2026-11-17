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Ο δήμαρχος Αθηναίων ζήτησε την άμεση μετεγκατάσταση των ενοίκων από τα κτίρια που χαρακτηρίστηκαν επικίνδυνα, επικαλούμενος ελέγχους πραγματογνωμόνων του ΤΕΕ.

Η Ελληνικό Μετρό Α.Ε. απέρριψε την ανάγκη συνολικής μετεγκατάστασης, υποστηρίζοντας πως δεν προκύπτει άμεση επικινδυνότητα για τα κτίρια βάσει των τελευταίων τεχνικών στοιχείων.

Ωστόσο, η Πρωτοβουλία Κατοίκων Κυψέλης επιμένει στην ανάγκη εκπόνησης μελετών στατικής επάρκειας για το σύνολο των είκοσι πληγέντων πολυκατοικιών.

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Μεγάλη ανησυχία, η οποία φούντωσε ακόμη περισσότερο μετά τη νέα επιστολή του δήμου Αθηναίων για τις φθορές που έχουν προκληθεί σε πολυκατοικίες από τις εργασίες κατασκευής της Γραμμής 4 του Μετρό, επικρατεί στην Κυψέλη.

Στην οδό Σπετσών, το συγκεκριμένο τμήμα του δρόμου παραμένει κλειστό λόγω των εργασιών, καθώς στο σημείο επιχειρούν εξειδικευμένα συνεργεία μηχανικών που πραγματοποιούν διαρκείς μετρήσεις για να καταγράψουν τυχόν μετακινήσεις στην πολυκατοικία επί της οδού Σπετσών 92-94.

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Πέρα από τις χειροκίνητες μετρήσεις, οι μηχανικοί έχουν εγκαταστήσει και ένα ειδικό 3D μηχάνημα, το οποίο «διαβάζει» 24 ώρες το 24ωρο τις αποστάσεις από πομπούς που έχουν τοποθετηθεί στα κτίρια κατά μήκος όλου του συγκεκριμένου τμήματος της οδού Σπετσών. Τα συστήματα αυτά καταγράφουν σε πραγματικό χρόνο (live) τυχόν μετακινήσεις των κτιρίων και στέλνουν αυτόματα ειδοποιήσεις (alerts) στο αρμόδιο κλιμάκιο μηχανικών σε περίπτωση που παρατηρηθεί κάτι ανησυχητικό -γεγονός που, σύμφωνα με τους κατοίκους, μαρτυρά ότι υπάρχει πραγματικός κίνδυνος.

Η επιστολή Δούκα

Είχε προηγηθεί η επιστολή που απέστειλε χθες ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, προς τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ελληνικό Μετρό Α.Ε., Σπ. Χρυσανθόπουλο και Χρ. Φαφούτη, ζητώντας την «άμεση προσωρινή μετεγκατάσταση όλων των διαμενόντων στις κόκκινες πολυκατοικίες, σε ασφαλή καταλύματα, με ευθύνη και έξοδα της εταιρείας σας και της κατασκευάστριας εταιρείας του έργου». Ο κ. Δούκας επικαλέστηκε τους ελέγχους πραγματογνωμόνων του ΤΕΕ που έχουν χαρακτηρίσει «κόκκινες» πολυκατοικίες όπως αυτή της Σπετσών 92-94, καθώς και σύσταση για άμεσα μέτρα «για την βελτίωση και αποκατάσταση της εδραίωσης των αντίστοιχων πέδιλων της πρόσοψης», επισημαίνοντας ότι κάτι τέτοιο υποδηλώνει άμεσο κίνδυνο.

Λίγη ώρα αργότερα, η Πρωτοβουλία Κατοίκων Κυψέλης εξέδωσε ανακοίνωση τονίζοντας πως επιβεβαιώνονται με τον πιο ανησυχητικό τρόπο όσα προειδοποιούσαν εδώ και μήνες. Οι κάτοικοι ζητούν την άμεση εξασφάλιση κατάλληλων κατοικιών για τη μετεγκατάσταση των ενοίκων με πλήρη κάλυψη εξόδων από την ανάδοχο εταιρεία, αλλά και την εκπόνηση ολοκληρωμένων μελετών στατικής επάρκειας σε όλα τα πληγέντα κτίρια, ξεκαθαρίζοντας πως «η ασφάλεια των κατοίκων δεν είναι διαπραγματεύσιμη».

Από την πλευρά της, η Ελληνικό Μετρό Α.Ε. απάντησε στον Δήμαρχο Αθηναίων υποστηρίζοντας ότι, βάσει των διευκρινίσεων των πραγματογνωμόνων του ΤΕΕ στη σύσκεψη της 16ης Οκτωβρίου 2026 στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών αλλά και των νεότερων στοιχείων, «δεν προκύπτει ανάγκη μετεγκατάστασης λόγω επικινδυνότητας των κτιρίων». Η εταιρεία προσθέτει ότι θα λαμβάνεται μέριμνα για προσωρινή μετακίνηση ενοίκων μόνο όπου η φύση των εργασιών δεν επιτρέπει την παραμονή στα διαμερίσματα, καλώντας σε «ψυχραιμία, υπευθυνότητα και σεβασμό στις τεκμηριωμένες κρίσεις των αρμόδιων τεχνικών φορέων».

Κάτοικοι Κυψέλης: «Η επικινδυνότητα δεν είναι μόνο σε ένα κτίριο»

Μιλώντας στο Orange Press Agency, ο Χρήστος Ρόκας και ο Αλέξανδρος Κουτρουλάρης από την Πρωτοβουλία Κατοίκων Κυψέλης έκαναν λόγο για μια εξαιρετικά σοβαρή κατάσταση.

«Στάλθηκε επιστολή από τον Δήμο Αθηναίων, στην οποία τονίζεται ότι υπάρχει πρόβλημα επικινδυνότητας στο κτίριο της οδού Σπετσών και ζητάει την εκκένωση του κτιρίου, τη μετεγκατάσταση των κατοίκων. Θεωρούμε ότι οι ανησυχίες του δημάρχου είναι εύλογες και συνάδουν και με τη θέση μας όλο αυτό το διάστημα. Η επικινδυνότητα δεν είναι σε ένα κτίριο μόνο. Εμείς ζητάμε αυτή η επικινδυνότητα να διερευνηθεί με μελέτες στατικής επάρκειας σε όλα τα κτίρια που έχουν παρουσιαστεί προβλήματα και έχουν καταγραφεί ζημιές και προς αυτή την κατεύθυνση κινούμαστε».

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Όπως τόνισε στη συνέχεια, τα ίδια τα έγγραφα της κατασκευάστριας εταιρείας περιγράφουν παρεμβάσεις σε κρίσιμα φέροντα στοιχεία της οικοδομής: «Η μετεγκατάσταση των κατοίκων, αν υπάρχει πρόβλημα και αποδεικνύεται και από τις μελέτες που έχουν γίνει και από την επιστολή που έχει σταλεί από την ΑΒΑΞ για την εκτέλεση εργασιών, μιλάει για επικινδυνότητα σε πέδιλο, σε πέδιλο, σε δοκάρι, σε κολώνα της πολυκατοικίας. Δεν είναι κάτι απλό και ελπίζουμε να μη γίνει κάποιος σεισμός και οι φόβοι μας επιβεβαιωθούν. Μέχρι τότε θέλουμε να ληφθούν άμεσα μέτρα και γι’ αυτό είμαστε σε αυτή την κατεύθυνση. Γι’ αυτό ζητάμε να μετεγκατασταθούν οι κάτοικοι και να υπάρξει αίσθηση ασφάλειας σε όλους».

«Η διαδικασία αφορά 20 πολυκατοικίες»

Από την πλευρά του, ο Αλέξανδρος Κουτρουλάρης υποστήριξε ότι το προηγούμενο Σάββατο έλαβαν ενημέρωση από την Ελληνικό Μετρό για έναρξη μέτρων άρσης της επικινδυνότητας.

«Το Τεχνικό Επιμελητήριο είχε ζητήσει κάποιες προσωρινές εργασίες που αφορούσαν την αποκάλυψη από τις κολώνες κ.λπ, για να μπορέσουν να σχηματίσουν άποψη οι μηχανικοί. Ξεκίνησαν από τη Σπετσών 92, φάνηκαν τα προβλήματα και τώρα ζητήθηκε να ανοίξουν και στο όμορο κτίριο. Σάββατο το μεσημέρι έστειλε επίσημα η Ελληνικό Μετρό και στον μηχανικό του Τεχνικού Επιμελητηρίου και στον δικό μας ότι ξεκινάνε άμεσα μέτρα για την άρση της επικινδυνότητας των κτιρίων. Νομίζω είναι σαφέστατο. Δεν χαίρει πολλών ερμηνειών το συγκεκριμένο» τόνισε χαρακτηριστικά.

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Ο Χρήστος Ρόκας προσέθεσε σε εκείνο το σημείο ότι «η επικινδυνότητα δεν έχει διάφορες έννοιες, έχει μια συγκεκριμένη έννοια και προς αυτή είναι και φαντάζομαι και τα έργα τα οποία γίνονται. Για να γίνονται έργα υπάρχει επικινδυνότητα. Σε ένα κτίριο το οποίο δεν θα υπάρχει κίνδυνος, δεν παρεμβαίνεις. Και όταν οι παρεμβάσεις κυρίως αφορούν κολώνες και δοκάρια ενός κτιρίου, θεωρούμε ότι είναι επιτακτική η ανάγκη να υπάρξουν και μελέτες στατικής επάρκειας».

Αναφορικά με το αν υπάρχουν και άλλα κτίρια που έχουν πρόβλημα ο Αλέξανδρος Κουτρουλάρης είπε ότι η ίδια ακριβώς διαδικασία που γίνεται στη Σπετσών 92-94 «έχει δοθεί εντολή να γίνει στο σύνολο των είκοσι πολυκατοικιών που μελέτησε το Τεχνικό Επιμελητήριο. Απλά εκεί πέρα είναι η αρχή, λόγω αυξημένης επικινδυνότητας που προκύπτει από το ότι δεν έχει χτιστεί ακόμα η σήραγγα κάτω από τα κτίρια. Το ζήτημα είναι ότι όλες αυτές οι εργασίες που κάνουν αυτή τη στιγμή είναι για τη στατική ενίσχυση των κτιρίων. Στατική ενίσχυση σε ένα κτίριο κάνεις όταν έχεις ζήτημα στατικότητας, αλλιώς δεν κάνεις καμία ενίσχυση».

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