Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ανακοίνωσε την άμεση έναρξη των εργασιών αποκατάστασης για τις ζημιές σε κτίρια της Κυψέλης που προκλήθηκαν από τη διέλευση του μετροπόντικα.

Η επανεκκίνηση των κατασκευαστικών εργασιών της Γραμμής 4 θα πραγματοποιηθεί μόνο μετά την ολοκλήρωση ανεξάρτητης επιστημονικής αξιολόγησης και τη διασφάλιση όλων των προϋποθέσεων ασφαλείας.

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας έχει αναλάβει τον ρόλο του ανεξάρτητου πραγματογνώμονα για την αξιολόγηση της κατάστασης των κτιρίων με τη συνδρομή ξένων εμπειρογνωμόνων.

Ο υπουργός Χρίστος Δήμας τόνισε ότι η ασφάλεια των κατοίκων και των περιουσιών τους αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητα της Πολιτείας σε αυτό το απαιτητικό έργο.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Την άμεση έναρξη των εργασιών αποκατάστασης των ζημιών που έχουν καταγραφεί σε κτήρια της Κυψέλης, στην περιοχή διέλευσης του μετροπόντικα της Γραμμής 4 του Μετρό της Αθήνας, ανακοίνωσε η ηγεσία του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Παράλληλα, ξεκαθαρίστηκε ότι η επανεκκίνηση των εργασιών κατασκευής του έργου θα πραγματοποιηθεί μόνο μετά την ολοκλήρωση της ανεξάρτητης επιστημονικής αξιολόγησης και τη διασφάλιση όλων των απαραίτητων προϋποθέσεων ασφαλείας.

Advertisement

Advertisement

Όπως επισημάνθηκε, οι παρεμβάσεις αποκατάστασης θα προχωρήσουν ανεξάρτητα από το χρονοδιάγραμμα επανεκκίνησης των κατασκευαστικών εργασιών, ενώ στόχος είναι τα κτίρια της περιοχής να καταστούν ασφαλέστερα και ανθεκτικότερα σε σχέση με την κατάσταση στην οποία βρίσκονταν πριν από τη διέλευση του μετροπόντικα.

Χρ. Δήμας: «Πρώτη προτεραιότητα η ασφάλεια των κατοίκων και των περιουσιών τους»

Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, υπογράμμισε ότι η συγκεκριμένη περιοχή αποτελεί ένα από τα πλέον απαιτητικά τμήματα της Γραμμής 4, εξαιτίας των ιδιαίτερων τεχνικών και γεωλογικών συνθηκών.

Όπως ανέφερε, αντίστοιχες προκλήσεις έχουν παρουσιαστεί και σε μεγάλα έργα υποδομών στο εξωτερικό, επισημαίνοντας ότι η Πολιτεία έχει ήδη απευθυνθεί στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ), το οποίο έχει αναλάβει τον ρόλο του ανεξάρτητου πραγματογνώμονα για την αξιολόγηση της κατάστασης των κτιρίων.

Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι θα υπάρξει συνδρομή και ξένων εμπειρογνωμόνων με αποδεδειγμένη εμπειρία σε αντίστοιχα έργα.

«Η Πολιτεία συνειδητά θέτει την ασφάλεια των κατοίκων, των περιουσιών τους και την ασφαλή επανεκκίνηση των εργασιών ως πρώτη προτεραιότητα», τόνισε ο κ. Δήμας, προσθέτοντας ότι ζητούμενο είναι η υλοποίηση όλων των απαραίτητων παρεμβάσεων υπό συνθήκες πλήρους ασφάλειας.

Ο υπουργός απέρριψε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο ολιγωρίας στη διαχείριση του ζητήματος, υποστηρίζοντας ότι έχουν τηρηθεί όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα σε κάθε φάση του έργου, ενώ εργασίες επισκευής έχουν ξεκινήσει ήδη από την άνοιξη.

Advertisement

«Δεν υπήρξε καμία ολιγωρία. Πρόκειται για ένα εξαιρετικά δύσκολο έργο, γι’ αυτό και απαιτείται συνεργασία μεταξύ όλων των εμπλεκομένων», σημείωσε.

Αναφερόμενος στο χρονοδιάγραμμα επανεκκίνησης των κατασκευαστικών εργασιών, διευκρίνισε ότι αυτή θα πραγματοποιηθεί μόλις ολοκληρωθεί η ανεξάρτητη αξιολόγηση και υπάρξει η απαραίτητη επιστημονική τεκμηρίωση.

«Δεν θέλουμε να χάσουμε χρόνο, αλλά θέτουμε ως προτεραιότητα την ασφάλεια των κατοίκων και των περιουσιών τους», υπογράμμισε.

Advertisement

(Πηγή: dikastiko.gr)