Κυψέλη: Σε πλήρη εξέλιξη οι «ενέσεις» με μπετό κάτω από τις πολυκατοικίες στην οδό Σπετσών - Στιγμιότυπο από βίντεο Orange Press

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ειδικά συνεργεία πραγματοποιούν εργασίες ενίσχυσης του εδάφους στην οδό Σπετσών με εγχύσεις σκυροδέματος για να περιορίσουν τις επιπτώσεις από την κατασκευή της Γραμμής 4 του Μετρό.

Οι επείγουσες αυτές παρεμβάσεις στοχεύουν στην άρση της επικινδυνότητας και στην ασφαλή αποχώρηση του μετροπόντικα πριν ξεκινήσει η οριστική αποκατάσταση των κτιριακών ζημιών.

Για την ασφάλεια των κατοίκων, διενεργείται 24ωρη παρακολούθηση των κτιρίων με ρομποτικό γεωδαιτικό σταθμό και εξετάζεται από ειδικό εμπειρογνώμονα η στατική κατάσταση της περιοχής.

Παρά το αίτημα του Δημάρχου Αθηναίων για προσωρινή μετεγκατάσταση των ενοίκων, η Ελληνικό Μετρό υποστηρίζει ότι βάσει των εκτιμήσεων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας δεν υφίσταται ανάγκη εκκένωσης των πολυκατοικιών.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Σημαντικές παρεμβάσεις για τη σταθεροποίηση του εδάφους βρίσκονται σε εξέλιξη στην οδό Σπετσών, στην Κυψέλη, όπου ειδικά συνεργεία πραγματοποιούν εργασίες ενίσχυσης του υπεδάφους με εγχύσεις σκυροδέματος (μπετόν). Στόχος είναι να περιοριστούν οι επιπτώσεις από τις εργασίες κατασκευής της Γραμμής 4 του Μετρό και να υποστηριχθούν οι κατασκευές που έχουν ήδη παρουσιάσει φθορές.

Το συγκεκριμένο τμήμα του δρόμου παραμένει κλειστό, ενώ οι παρεμβάσεις πραγματοποιούνται με ιδιαίτερη προσοχή. Αρχικά, τα συνεργεία ελέγχουν για την ύπαρξη δικτύων κοινής ωφέλειας και στη συνέχεια προχωρούν σε στοχευμένες εγχύσεις σκυροδέματος σε διαφορετικά σημεία, βάθη και κλίσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι γεωτρήσεις και οι εγχύσεις έχουν ήδη ξεπεράσει το βάθος στο οποίο βρίσκονται τα δίκτυα οπτικών ινών, φτάνοντας ακόμη χαμηλότερα, κάτω και από το επίπεδο των αγωγών της ΕΥΔΑΠ.

Advertisement

Advertisement

Παρεμβάσεις για την ασφάλεια – Πότε θα ξεκινήσει η αποκατάσταση

Οι εργασίες που πραγματοποιούνται αυτή την περίοδο έχουν επείγοντα χαρακτήρα και αποσκοπούν στην άρση της επικινδυνότητας, χωρίς να αποτελούν την οριστική αποκατάσταση των ζημιών. Όπως είχε επισημάνει ο αρμόδιος υφυπουργός Υποδομών, οι εργασίες αποκατάστασης των κτιρίων δεν είναι δυνατόν να ξεκινήσουν όσο ο μετροπόντικας εξακολουθεί να βρίσκεται κάτω από το συγκεκριμένο σημείο.

Προτεραιότητα αποτελεί, επομένως, η σταδιακή ενίσχυση του εδάφους, προκειμένου να διασφαλιστούν οι κατάλληλες συνθήκες για την ασφαλή αποχώρηση του μηχανήματος διάνοιξης της σήραγγας. Αφού ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, θα ακολουθήσουν οι οριστικές εργασίες αποκατάστασης των ζημιών.

Την ίδια ώρα, βρίσκεται σε εξέλιξη ειδική μελέτη από Βρετανό εμπειρογνώμονα με εξειδίκευση στη διάνοιξη σηράγγων. Παράλληλα, στην πολυκατοικία επί της οδού Σπετσών 92-94 πραγματοποιείται 24ωρη παρακολούθηση για τον εντοπισμό πιθανών μετακινήσεων. Η καταγραφή γίνεται με τη χρήση ρομποτικού γεωδαιτικού σταθμού (τρισδιάστατου συστήματος παρακολούθησης) και ειδικών ανακλαστικών πρισμάτων.

Ανησυχία στους κατοίκους και διαφωνία για την εκκένωση των κτιρίων

Οι παρεμβάσεις εξελίσσονται σε κλίμα έντονης ανησυχίας για την ασφάλεια των κατοίκων της περιοχής. Η συζήτηση αναζωπυρώθηκε μετά την επιστολή του δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα, προς τη διοίκηση της Ελληνικό Μετρό Α.Ε., με την οποία ζήτησε την «άμεση προσωρινή μετεγκατάσταση όλων των διαμενόντων στις κόκκινες πολυκατοικίες, σε ασφαλή καταλύματα, με ευθύνη και έξοδα της εταιρείας σας και της κατασκευάστριας εταιρείας του έργου».

Η Ελληνικό Μετρό, από την πλευρά της, απάντησε ότι, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των πραγματογνωμόνων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ), «δεν προκύπτει ανάγκη μετεγκατάστασης λόγω επικινδυνότητας των κτιρίων».