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Άμεση προσωρινή μετεγκατάσταση όλων των κατοίκων των «κόκκινων» πολυκατοικιών της Κυψέλης σε ασφαλή καταλύματα ζητά ο Δήμαρχος Αθηναίων Χαρης Δούκας.

«Με επιστολή που απέστειλα σήμερα στη διοίκηση της Ελληνικό Μετρό, ζήτησα η μετεγκατάσταση να γίνει με ευθύνη και έξοδα της ίδιας και της κατασκευάστριας εταιρείας του έργου.

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Ήδη σε μία πολυκατοικία που έχει χαρακτηριστεί «κόκκινη», οι πραγματογνώμονες του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας έχουν συστήσει επείγουσες παρεμβάσεις, επισημαίνοντας άμεσο κίνδυνο.

Οι άνθρωποι που ζουν σε αυτά τα κτίρια χρειάζονται ασφαλή στέγη τώρα» τονίζει σε ανάρτηση του ο κ Δούκας.

Άμεση προσωρινή μετεγκατάσταση όλων των κατοίκων των «κόκκινων» πολυκατοικιών της Κυψέλης σε ασφαλή καταλύματα.



Με επιστολή που απέστειλα σήμερα στη διοίκηση της Ελληνικό Μετρό, ζήτησα η μετεγκατάσταση να γίνει με ευθύνη και έξοδα της ίδιας και της κατασκευάστριας εταιρείας του… pic.twitter.com/CacRfXyFW7 — Haris Doukas (@h_doukas) November 16, 2026