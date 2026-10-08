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Τα μαθήματα θα διεξάγονται προσωρινά μέσω τηλεκπαίδευσης έως ότου παραδοθούν τα επίσημα πορίσματα των ελέγχων από τους αρμόδιους φορείς.

Εκπαιδευτικοί και γονείς ζητούν επίσημες διαβεβαιώσεις ασφαλείας μετά από καταγγελίες για έντονη οσμή και συνεχιζόμενες εργασίες εντός του σχολικού ωραρίου.

Η παράταξη της αντιπολίτευσης επικρίνει τη δημοτική αρχή για καθυστέρηση στη διερεύνηση του θέματος και για έλλειψη υπεύθυνης ενημέρωσης προς την εκπαιδευτική κοινότητα.

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Με απόφαση του Δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα, αναστέλλεται για την Παρασκευή η δια ζώσης λειτουργία του σχολικού συγκροτήματος της Γκράβας, μετά από έντονη ανησυχία εκπαιδευτικών και γονέων για πιθανή διαρροή φυσικού αερίου.

Ο κ. Δούκας κάλεσε τις εμπλεκόμενες εταιρείες, το Υπουργείο και το ΤΕΕ να παραδώσουν τα επίσημα πορίσματα των ελέγχων έως την Κυριακή, διαμηνύοντας πως «με την ασφάλεια των παιδιών δεν παίζουμε». Τα μαθήματα θα διεξαχθούν κανονικά μέσω τηλεκπαίδευσης (Webex), σύμφωνα με οδηγία του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Αττικής, Διονύση Αναστασόπουλου.

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Η απόφαση ελήφθη στον απόηχο των καταγγελιών των εκπαιδευτικών για περιστατικά έντονης οσμής, ελλιπή ενημέρωση και απουσία γραπτών διαβεβαιώσεων ασφαλείας. Εκπαιδευτικοί και γονείς ζητούν ενυπόγραφα έγγραφα για τις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου, την πυρασφάλεια και τον προσεισμικό έλεγχο, ενώ παράλληλα θέτουν ζήτημα επικινδυνότητας για τις εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης που εκτελούνται εντός σχολικού ωραρίου.

Σημειώνεται, ότι η σχολική μονάδα εκκενώθηκε την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, όταν αναφέρθηκε εκ νέου έντονη οσμή. Η κινητοποίηση ήταν άμεση: Δήμος Αθηναίων, Πυροσβεστική, Ελληνική Αστυνομία, Δημοτική Αστυνομία και η Enaon βρέθηκαν στο σημείο, ενώ οι μαθητές και οι περίπου 400 εκπαιδευτικοί απομακρύνθηκαν προληπτικά. Ο πρώτος έλεγχος της Enaon δεν εντόπισε διαρροή φυσικού αερίου. Ωστόσο, η οσμή είχε αναφερθεί και νωρίτερα. Μάλιστα, στις 21 Σεπτεμβρίου είχε ενεργοποιηθεί ο ανιχνευτής διαρροής φυσικού αερίου.

Τι απαντά η παράταξη Μπακογιάννη

Ανακοίνωση εξέδωσε η παράταξη του Κώστα Μπακογιάννη «Αθήνα Ψηλά», σχετικά με τη στάση της Δημοτικής Αρχής στο ζήτημα των σχολικών μονάδων της Γκράβας και την οσμή αερίου που εμφάνισε. Το θέμα αυτό κυριάρχησε στη σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του δήμου Αθηναίων και η παράταξη του πρώην δημάρχου τονίζει πως τόσες ημέρες μετά και η δημοτική Αρχή δεν έχει καταφέρει να διερευνήσει πλήρως την κατάσταση, ενώ ζητά από τον Χάρη Δούκα να αναλάβει τις ευθύνες του.

«Ας κάνει επιτέλους ο κ. Δούκας τη δουλειά του», λέει αρχικά η ανακοίνωση και συνεχίζει: «Την μπάλα στην εξέδρα για ακόμη μία φορά πετάει ο κ. Δούκας, με τη Δημοτική Αρχή, εδώ και σχεδόν έναν μήνα (από τις 16 Σεπτεμβρίου), να μην έχει καταφέρει να διερευνήσει πλήρως, πόσο μάλλον να επιλύσει, το ζήτημα της έντονης οσμής αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας. Με την αρμοδιότητα για τη συντήρηση και την ασφάλεια των σχολικών κτιρίων να ανήκει ξεκάθαρα στον εκάστοτε δήμο, ο δήμος Αθηναίων δηλώνει αναρμόδιος και αναζητά ευθύνες, ανάλογα με την ημέρα, την ώρα και την περίσταση, στο υπουργείο, στον εργολάβο, σε “φορείς” και “συλλόγους”, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε σήμερα ο ίδιος ο δήμαρχος στο Δημοτικό Συμβούλιο. 5.000 μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί βρίσκονται στον αέρα, χωρίς έναν υπεύθυνο συνομιλητή που να μπορεί να τους παρέχει πλήρη ενημέρωση για το τι ακριβώς συμβαίνει στο σχολικό συγκρότημα και, κυρίως, χωρίς να τους παρέχει τις απαιτούμενες εγγυήσεις για την ασφάλεια των παιδιών. Την ίδια ώρα, η Δημοτική Αρχή εγκλωβισμένη στην ανευθυνότητά της, στις 5 Οκτωβρίου δήλωνε δημοσίως ότι οι έλεγχοι είχαν ήδη ξεκινήσει, ενώ σήμερα, στο Δημοτικό Συμβούλιο, αναφέρθηκε ότι οι συγκεκριμένοι έλεγχοι πρόκειται να ξεκινήσουν μόλις αύριο, 9 Οκτωβρίου. Παρ’ όλα αυτά, μέχρι σήμερα παρείχε διαβεβαιώσεις για την ασφαλή λειτουργία των σχολείων, τα οποία παρέμεναν ανοιχτά και μάλιστα οι μαθητές έπαιρναν και απουσίες. Και αφού στη σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου αντιλήφθηκε τη σοβαρότητα του θέματος, αποδέχθηκε τελικά τις εισηγήσεις των παρατάξεων και των συλλόγων γονέων για αναστολή λειτουργίας των σχολείων».

Και η ανακοίνωση καταλήγει: «Η θέση μας είναι ξεκάθαρη: Καμία επιστροφή στις τάξεις, χωρίς υπεύθυνες εγγυήσεις για την ασφάλεια των μαθητών και των εκπαιδευτικών. Ο κ. Δούκας οφείλει επιτέλους να αναλάβει τις ευθύνες του. Δεν μπορεί να εμφανίζεται μπροστά στις κάμερες στα εύκολα και να εξαφανίζεται στα δύσκολα, μεταθέτοντας ευθύνες. Δεν είναι ζήτημα επικοινωνιακής διαχείρισης. Είναι ζήτημα ευθύνης. Και αυτή την ευθύνη, δεν μπορεί να συνεχίσει να την αποφεύγει».