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Παραμένουν τα προβλήματα στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, γιατί θα χρειαστούν τουλάχιστον δύο ακόμη εβδομάδες για την αποκατάσταση της θέρμανσης.

Χωρίς θέρμανση για επιπλέον ημέρες οι μαθητές της Γκράβας

Η ολοκλήρωση των εργασιών στο δίκτυο φυσικού αερίου απαιτεί επιπλέον χρόνο, καθώς, πέραν των παρεμβάσεων αποκατάστασης, κρίθηκε αναγκαία η αντικατάσταση των αγωγών, οι οποίοι διαπιστώθηκε ότι ήταν ακατάλληλοι και δεν πληρούσαν τις προβλεπόμενες προδιαγραφές. Την ίδια ώρα, σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες στο λεβητοστάσιο του σχολικού συγκροτήματος.

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Σύμφωνα με όσα μεταδίδει η ΕΡΤ, σήμερα, με τη συνδρομή δύο γερανών, τοποθετήθηκαν το προστατευτικό κάλυμμα της καμινάδας, το οποίο απουσίαζε όλα τα προηγούμενα χρόνια, καθώς και τα απαραίτητα αλεξικέραυνα στην οροφή.

Η νέα καθυστέρηση στην αποκατάσταση της θέρμανσης συμπίπτει με την αναμενόμενη επιδείνωση του καιρού. Σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις, από την ερχόμενη εβδομάδα η θερμοκρασία στην Αθήνα αναμένεται να υποχωρήσει στους 7 με 8 βαθμούς Κελσίου, δυσχεραίνοντας τις συνθήκες διεξαγωγής των μαθημάτων.

Υπό αυτές τις συνθήκες, οι αρμόδιοι αντιδήμαρχοι Τεχνικών Υπηρεσιών και Παιδείας του Δήμου Αθηναίων αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής στην τηλεκπαίδευση, εφόσον οι χαμηλές θερμοκρασίες καταστήσουν αναγκαία τη διακοπή της διά ζώσης διδασκαλίας.

Από την πλευρά τους, οι γονείς, αντιμέτωποι με την παρατεταμένη έλλειψη θέρμανσης στις σχολικές αίθουσες, εξετάζουν ακόμη και το ενδεχόμενο αγοράς θερμαντικών σωμάτων με δικά τους έξοδα, προκειμένου να εξασφαλίσουν καλύτερες συνθήκες για τα παιδιά τους μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών.