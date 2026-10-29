Ερευνες από ειδικό κλιμάκιο πραγματοποιήθηκαν στο σχολικό συγκρότημα της γκράβας, μετά την έντονη οσμή αερίου που προκάλεσε ανησυχία. οι αρμόδιες αρχές διερεύνησαν το περιστατικό, προκειμένου να εντοπιστεί η πιθανή πηγή της οσμής και να διαπιστωθεί εάν υπήρχε κίνδυνος για μαθητές, εκπαιδευτικούς και εργαζομένους.

Κυριακή 11 οκτωβρίου 2026 (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI)

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα την επαναλειτουργία των σχολικών μονάδων της Γκράβας την προσεχή Δευτέρα, έπειτα από διαβεβαιώσεις για την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών.

Οι τεχνικοί έλεγχοι δεν εντόπισαν διαρροές στο δίκτυο, ενώ η παροχή φυσικού αερίου θα παραμείνει κλειστή μέχρι την ολοκλήρωση των απαιτούμενων παρεμβάσεων στις εγκαταστάσεις.

Ο δήμαρχος Αθηναίων έθεσε ως στόχο την επαναφορά της θέρμανσης έως τα τέλη Νοεμβρίου, κατόπιν ελέγχων και πιστοποίησης της στεγανότητας του συστήματος από τους αρμόδιους φορείς.

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Θα ανοίξουν την ερχόμενη Δευτέρα (2/11) οι σχολικές μονάδες της Γκράβας, μετά την ομόφωνη απόφαση που πήρε σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων, κατά την έκτακτη συνεδρίαση, που συγκάλεσε η δημοτική Αρχή αποκλειστικά γι’ αυτό το ζήτημα.

Ο δήμαρχος Χάρης Δούκας ενημέρωσε εκτενώς το Σώμα για τους ελέγχους που έχουν γίνει μέχρι σήμερα, από την εταιρεία, από τον Δήμο και από το ΤΕΕ, πως όλοι οι έλεγχοι δεν έδειξαν κάποια διαρροή και πως η δημοτική Αρχή βρίσκεται σε αναμονή της σχετικής μελέτης για τις εγκαταστάσεις, που περιλαμβάνει όλες τις παρεμβάσεις και προτάσεις των τριών τεχνικών ελέγχων.

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Στο τέλος πρότεινε να ανοίξουν τη Δευτέρα τα σχολεία, με κλειστή την παροχή αερίου τον Νοέμβριο και με στόχο να λειτουργήσει η θέρμανση στις 23/11 ή έστω έως τα τέλη του μήνα, αφού γίνουν όποιες εργασίες απαιτηθεί από τη μελέτη και αφού φυσικά θα υπάρχουν όλες οι διαβεβαιώσεις για την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών.

«Μετά λοιπόν από αυτές τις εξελίξεις, η πρότασή μου προς το Δημοτικό Συμβούλιο, με βεβαιότητα ότι υπάρχει πλήρης ασφάλεια για μαθητές και εκπαιδευτικούς, με βάση τις πραγματογνωμοσύνες των τριών φορέων και τις τρεις αναλύσεις από την Enaon με τη μέθοδο Picarro, να ανοίξει το σχολείο της Γκράβας τη Δευτέρα 2/11, πάντα με κλειστή την παροχή φυσικού αερίου στα συστήματα, στα οποία έχει γίνει κένωση για να μπορέσουν να γίνουν οι έλεγχοι για τις πραγματογνωμοσύνες.

Δηλαδή είναι κλειστά τα συστήματα και δεν υπάρχει αέριο και βεβαίως αξιοποιώντας τα ευρήματα των ελέγχων, τις προτάσεις και τα συμπεράσματα της πραγματογνωμοσύνης και τους τεχνικούς ελέγχους, προχωράμε όλη αυτή την περίοδο στην εναρμόνιση της εγκατάστασης του αερίου με την εγκεκριμένη μελέτη, με στόχο να ανοίξει η πιστοποιημένη πια εγκατάσταση αερίου μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου», είπε μεταξύ άλλων ο κ. Δούκας ως προς την τελική πρότασή του και προσέθεσε:

«Θα μπορούσε και αύριο να ανοίξει το σχολείο, αλλά δίνουμε τη δυνατότητα στην εκπαιδευτική κοινότητα να προετοιμαστεί, ώστε να μπουν με ηρεμία τη Δευτέρα 2/11 – και είμαστε εδώ δίπλα ό,τι χρειαστεί να παρέμβουμε, να συζητήσουμε, να συνομιλήσουμε, μέχρι το τέλος Νοεμβρίου που θα προχωρήσουν και όλες οι δράσεις που προτείνουν οι πραγματογνωμοσύνες. Θα είμαστε εδώ να συζητήσουμε και θα φέρω ξανά την ενημέρωση και τις πιστοποιήσεις για να πάρουμε και την τελική απόφαση μαζί ότι ανοίγει η παροχή αερίου στο τέλος Νοεμβρίου».

Στο Δημοτικό Συμβούλιο παραβρέθηκε εκπρόσωπος της εταιρείας παροχής αερίου, ο οποίος επίσης ενημέρωσε το Σώμα. Επανέλαβε πως δεν έχει βρεθεί διαρροή από το δίκτυο αερίου και πως πριν την έγκριση της μελέτης δεν μπορεί να γίνει καμία εργασία. Τόνισε πως από τη μεριά τής εταιρείας έχουν γίνει όλες οι προπαρασκευαστικές εργασίες, ώστε να είναι έτοιμη μόλις εγκριθεί η μελέτη να ξεκινήσουν και ως προς το χρονοδιάγραμμα, πως ο στόχος που έθεσε ο δήμαρχος για 23/11 θα γίνει και στόχος της εταιρείας, ωστόσο δεν μπορεί στην παρούσα φάση να είναι τόσο ακριβής, ίσως χρειαστεί λίγο περισσότερο.

Είπε ακόμη πως όταν γίνουν εργασίες θα υπάρξει ολιστικός έλεγχος στο υφιστάμενο δίκτυο και αν χρειαστεί θα γίνουν νέες διορθωτικές παρεμβάσεις. «Όταν γίνει και αυτό, τότε θα γίνει δοκιμή και νέος έλεγχος και μόνο τότε θα μπορούν να υπογραφούν τα πιστοποιητικά στεγανότητας», προσέθεσε στο τέλος.

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Εκπρόσωποι γονέων και εκπαιδευτικών αναφέρθηκαν στα προβλήματα της τηλεκπαίδευσης και στην ανάγκη να επιστρέψουν οι μαθητές στα σχολεία, αλλά επανέλαβαν πως πρέπει να εξασφαλιστεί η απόλυτη ασφάλεια.

Οι παρατάξεις συμφώνησαν ότι πρέπει να ανοίξουν και πάλι τα σχολεία, ωστόσο εξέφρασαν επιφυλάξεις ως προς το αν εξασφαλίζεται η ασφάλεια. Γι’ αυτό κλήθηκε η διευθύντρια της τεχνικής υπηρεσίας, η οποία διαβεβαίωσε: «Έχουν τηρηθεί όλα τα πρωτόκολλα και έχουν γίνει όλες οι εργασίες και από τη στιγμή που είναι κλειστό το δίκτυο, μπορούν να λειτουργήσουν τα σχολεία».

Με αυτή τη διαβεβαίωση όλες οι παρατάξεις ψήφισαν υπέρ του ανοίγματος των σχολείων την ερχόμενη Δευτέρα (2/11), εκτός από την «Ανατρεπτική Συμμαχία», που απείχε.

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Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ