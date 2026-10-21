Ερευνες από ειδικό κλιμάκιο πραγματοποιήθηκαν στο σχολικό συγκρότημα της γκράβας, μετά την έντονη οσμή αερίου που προκάλεσε ανησυχία. Κυριακή 11 οκτωβρίου 2026 (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI)

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Πολύ ανησυχητικά είναι τα στοιχεία που περιλαμβάνει η έκθεση του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ), την οποία αποκαλύπτει η εφημερίδα «Καθημερινή» για τις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου εντός του σχολικού συγκροτήματος της Γκράβας.

Μεταξύ άλλων αποκαλύπτει σοβαρά κενά ασφαλείας, όπως το εκτός λειτουργίας σύστημα ανίχνευσης διαρροής φυσικού αερίου στο ένα εκ των δύο λεβητοστασίων που υπάρχουν στο συγκρότημα.

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Επίσης, όπως αναφέρεται στο πόρισμα του ΤΕΕ, στο δεύτερο λεβητοστάσιο δεν ήταν δυνατόν να πραγματοποιηθεί έλεγχος γιατί ήταν σε εξέλιξη εργασίες, ενώ παράλληλα εντοπίστηκε ότι δεν λειτουργούσε το χειροκίνητο σύστημα διακοπής της παροχής αερίου, το οποίο δίνει τη δυνατότητα άμεσης επέμβασης αν παρουσιαστεί επικίνδυνη κατάσταση.

Ως προς τη διαρροή φυσικού αερίου, δεν εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια των ελέγχων, ωστόσο ούτε αποκλείεται το ενδεχόμενο να είχε σημειωθεί νωρίτερα.

Η έκθεση επισημαίνει ότι οι εγκαταστάσεις φυσικού αερίου εντός του συγκροτήματος όχι μόνο δεν συμφωνούν με τις μελέτες, αλλά επιπλέον δεν έχουν τηρηθεί οι επιβεβλημένοι κανόνες ασφαλείας. Συγκεκριμένα, τμήμα του δικτύου που προβλεπόταν να γίνει υπόγειο με συγκολλητές συνδέσεις βρέθηκε σε ανοιχτό φρεάτιο, με σύνδεση σπειρώματος και χωρίς την απαιτούμενη αντιδιαβρωτική προστασία. Το κεντρικό λεβητοστάσιο, αγωγός που αποτυπώνεται στη μελέτη ως υπόγειος, από πολυαιθυλένιο, έχει κατασκευαστεί εξωτερικά, από χάλυβα.

Από τις επτά συγκολλήσεις του δικτύου που ελέγχθηκαν δειγματοληπτικά, η μία δεν πληρούσε τις ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε αυξημένη πιθανότητα μελλοντικής αστοχίας. Ο μελετητής μάλιστα ζητεί τον έλεγχο όλων των συγκολλήσεων.

Διαπιστώθηκαν ακόμη σοβαρά προβλήματα πυροπροστασίας, καθώς στον ίδιο χώρο συνυπάρχουν λέβητες και ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, χωρίς στεγανές πυράντοχες πόρτες. Η έκθεση προτείνει 6 παρεμβάσεις για τον ένα λέβητα και 8 για τον άλλο, αλλά δεν καταλήγει σε κάποιο συμπέρασμα που αφορά την πηγή της οσμής.