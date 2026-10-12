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Παρά τα αποτελέσματα των δοκιμών, η πηγή της επίμονης οσμής που ανησύχησε τη σχολική κοινότητα παραμένει μέχρι στιγμής άγνωστη.

Η τεχνική έκθεση ανέδειξε αποκλίσεις μεταξύ των υφιστάμενων εγκαταστάσεων και των θεωρημένων μελετών, καθιστώντας αδύνατη την έκδοση των απαραίτητων πιστοποιητικών καταλληλότητας.

Για την επαναλειτουργία των εγκαταστάσεων απαιτούνται τροποποιητικές μελέτες, τεχνικές παρεμβάσεις και η αντικατάσταση συγκεκριμένων εξαρτημάτων στο δίκτυο του σχολικού συγκροτήματος.

Ο Δήμος Αθηναίων ζητά τη συνδρομή του Υπουργείου Παιδείας και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας για την οριστική διαλεύκανση της υπόθεσης, ενώ τα μαθήματα συνεχίζονται με τηλεκπαίδευση.

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Δεν εντοπίστηκαν διαρροές φυσικού αερίου κατά τους ελέγχους αντοχής και στεγανότητας στα εσωτερικά δίκτυα σωληνώσεων δύο εγκαταστάσεων στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, σύμφωνα με την τεχνική έκθεση της εταιρείας που ανέλαβε τη διενέργεια των ελέγχων και το πόρισμα που παρέδωσαν.

Βέβαια, παρά τα θετικά αποτελέσματα των δοκιμών, η αιτία της οσμής που έχει προκαλέσει επανειλημμένες ανησυχίες στη σχολική κοινότητα εξακολουθεί να παραμένει άγνωστη.

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Οι τεχνικοί έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν 9-11 Οκτωβρίου 2026 και αφορούσαν δύο εγκαταστάσεις, δηλαδή εκείνη του 40ού Γυμνασίου και του 40ού Λυκείου Αθηνών, καθώς και το κεντρικό λεβητοστάσιο του σχολικού συγκροτήματος.

Και στις δύο περιπτώσεις, οι δοκιμές αντοχής και στεγανότητας ολοκληρώθηκαν με επιτυχία, χωρίς να διαπιστωθούν διαρροές στα ελεγχθέντα εσωτερικά δίκτυα σωληνώσεων φυσικού αερίου.

Τα αποτελέσματα αυτά, ωστόσο, δεν απαντούν στο βασικό ερώτημα που έχει προκύψει μετά τα επανειλημμένα περιστατικά οσμής καθώς ακόμη δεν γνωρίζοθμε ποια είναι η πηγή της οσμής και τι είναι αυτό που τη μεταφέρει στον χώρο του σχολικού συγκροτήματος;

Παράλληλα, κατά την αντιπαραβολή των υφιστάμενων εγκαταστάσεων με τις διαθέσιμες τεχνικές μελέτες, διαπιστώθηκαν αποκλίσεις και στις δύο εγκαταστάσεις. Για τον λόγο αυτό, δεν είναι προς το παρόν δυνατή η έκδοση των προβλεπόμενων πιστοποιητικών δοκιμής αντοχής και στεγανότητας, καθώς δεν μπορεί να τεκμηριωθεί η συμφωνία των εγκαταστάσεων με τις θεωρημένες μελέτες.

Ειδικά για την εγκατάσταση του 40ού Γυμνασίου και του 40ού Λυκείου, απαιτείται επιπλέον η αντικατάσταση του εύκαμπτου αντικραδασμικού συνδέσμου μεταξύ του δικτύου και του καυστήρα, καθώς και νέος έλεγχος στεγανότητας μετά την αντικατάσταση.

Για την επανατροφοδότηση των εγκαταστάσεων με φυσικό αέριο απαιτούνται τροποποιητικές μελέτες, οι απαραίτητες τεχνικές παρεμβάσεις και η έκδοση των προβλεπόμενων πιστοποιητικών.

Παρά τα αποτελέσματα των ελέγχων, η τεχνική έκθεση δεν προσδιορίζει την αιτία της οσμής που καταγράφηκε επανειλημμένα στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας.

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Το γεγονός ότι δεν διαπιστώθηκαν διαρροές στα συγκεκριμένα δίκτυα σωληνώσεων δεν αρκεί από μόνο του για να εξηγήσει την προέλευση της οσμής..

Ανακοίνωση του Δήμου Αθηνών

«Ο Δήμος Αθηναίων, από την πρώτη στιγμή που ενημερώθηκε για την οσμή αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, προχώρησε, όπως όφειλε, σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες.

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Το βράδυ της Κυριακής ολοκληρώθηκε και ο δευτερογενής έλεγχος από πλευράς μας. Σύμφωνα με το πόρισμα της εταιρείας που διενήργησε τον έλεγχο, δεν διαπιστώθηκε διαρροή.

Θα προχωρήσουμε στις ενέργειες που ζητούνται. Ωστόσο, η προέλευση της οσμής παραμένει αδιευκρίνιστη και απαιτεί συγκεκριμένες απαντήσεις.

Καλούμε ξανά το Υπουργείο Παιδείας να δώσει εντολή στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) να διενεργήσει τους αναγκαίους ελέγχους και το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να εξακριβωθεί η αιτία της οσμής.

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Η ασφάλεια των μαθητών, των εκπαιδευτικών και των εργαζομένων αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. Μέχρι να διενεργηθούν όλοι οι έλεγχοι, το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας θα παραμείνει κλειστό και τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται με τηλεκπαίδευση».

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