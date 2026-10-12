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Εξειδικευμένα συνεργεία πραγματοποίησαν εκτεταμένους ελέγχους στο δίκτυο και ο δήμαρχος Αθηναίων αναμένει το επίσημο πόρισμα για την ασφάλεια των κτιρίων.

Ο δήμαρχος ζήτησε την ανάληψη ευθυνών από τα αρμόδια υπουργεία και την εμπλοκή του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος για τη διασφάλιση των μαθητών.

Τα μαθήματα θα διεξάγονται προσωρινά μέσω τηλεκπαίδευσης έως ότου επιλυθεί οριστικά το ζήτημα και διασφαλιστεί η ασφαλής επιστροφή στις σχολικές αίθουσες.

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Κλειστές θα παραμείνουν οι σχολικές μονάδες της Γκράβας και σήμερα Δευτέρα μετά από νέα απόφαση του δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα. Αυτό το τριήμερο έγιναν εκτεταμένοι έλεγχοι από την εταιρεία φυσικού αερίου, παρουσία τεχνικών του Δήμου, για την οσμή αερίου που έχει αναφερθεί και το πρώτο πόρισμα αναμένεται να παραδοθεί στη δημοτική Αρχή, όπως και έχει ζητηθεί.

Οι έλεγχοι επικεντρώνονται στις εγκαταστάσεις θέρμανσης, στον λέβητα και στο δίκτυο φυσικού αερίου, μετά τις επανειλημμένες αναφορές για οσμή αερίου. Το τελευταίο τριήμερο πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένοι έλεγχοι από την εταιρεία φυσικού αερίου, παρουσία τεχνικών του Δήμου Αθηναίων. Οι πρώτες αναφορές για την οσμή καταγράφηκαν στις 16 Σεπτεμβρίου, ενώ στις 21 Σεπτεμβρίου σημειώθηκε νέο περιστατικό που προκάλεσε συναγερμό. Το πρόβλημα επανεμφανίστηκε στις 2 Οκτωβρίου.

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Ο Χάρης Δούκας τόνισε πως προέχει η ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών, κάλεσε τα Υπουργεία Παιδείας και Πολιτικής Προστασίας να αναλάβουν τις ευθύνες και τέλος ανακοίνωσε ότι οι σχολικές μονάδες θα παραμείνουν κλειστές μέχρι να ξεκαθαρίσει το ζήτημα αυτό και πως τα μαθήματα θα γίνουν με τηλεκπαίδευση.

Συγκεκριμένα, ο δήμαρχος Αθηναίων δήλωσε:

«Για τον Δήμο Αθηναίων, το θέμα της ασφάλειας μαθητών και εκπαιδευτικών στα σχολεία μας είναι αδιαπραγμάτευτο. Εδώ και τρεις ημέρες στην Γκράβα, μετά από εντολή και άμεση εποπτεία του Δήμου Αθηναίων, εταιρεία διενεργεί εκτεταμένους ελέγχους σε όλο το δίκτυο φυσικού αερίου, με σκοπό να μας παραδώσει πόρισμα την Κυριακή. Το πόρισμα της εταιρείας αναμένεται αργά το βράδυ σήμερα, όπως και ζητήσαμε.

Όμως, η κυβέρνηση και οι αρμόδιοι μηχανισμοί του κράτους συνεχίζουν να είναι απόντες. Το υπουργείο Παιδείας, νίπτει τας χείρας του και αρκείται στο να προαναγγέλλει συναντήσεις με φορείς. Η ΚΤΥΠ και το υπουργείο Πολιτικής Προστασίας δεν εμφανίστηκαν ποτέ. Μάλιστα, παρόλο που ζητήσαμε τη συνδρομή του ΤΕΕ, το ίδιο δηλώνει ότι ως τώρα δεν έχει πρόσβαση στους χώρους και τη σχετική έκθεση από το υπουργείο.

Τους καλούμε όλους να αναλάβουν τις ευθύνες τους τώρα. Ζητάμε την άμεση εντολή του υπουργείου Παιδείας στο ΤΕΕ, για την άμεση διενέργεια των ελέγχων σε εγκαταστάσεις του σχολικού συγκροτήματος με δεδομένη τη σοβαρότητα του θέματος, θέλουμε άμεσα πόρισμα από νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, όπως το ΤΕΕ. Μέχρι τότε, τα σχολεία της Γκράβας θα παραμείνουν κλειστά και τα μαθήματα θα γίνονται με τηλεκπαίδευση».

Και ο κ. Δούκας κατέληξε: «Δεν διακινδυνεύουμε στο ελάχιστο την ασφάλεια μαθητών, εκπαιδευτικών και εργαζομένων. Γι’ αυτό και πρέπει να δοθεί άμεσα ασφαλής λύση, ώστε μαθητές και εκπαιδευτικοί να βρεθούν στο φυσικό τους χώρο».