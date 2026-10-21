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Ο δήμαρχος Χάρης Δούκας επικρίθηκε για τη διαχείριση της κατάστασης και τη δημοσιοποίηση του πορίσματος του ΤΕΕ, ενώ ο ίδιος δεσμεύτηκε ότι τα σχολεία θα επαναλειτουργήσουν μόνο όταν διασφαλιστεί η απόλυτη ασφάλεια των μαθητών.

Το Σώμα ενέκρινε την τριήμερη αναστολή λειτουργίας των σχολείων προκειμένου να διερευνηθεί η πρόταση εγκατάστασης κλιματιστικών για τη θέρμανση των αιθουσών.

Εκπρόσωποι γονέων, μαθητών και εκπαιδευτικών ζήτησαν επίσημες γραπτές εγγυήσεις για την ασφάλεια των κτιρίων.

Παράλληλα, οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης εξέφρασαν έντονες επιφυλάξεις για τις ενέργειες της δημοτικής Αρχής, τονίζοντας την ανάγκη για άμεσες και ουσιαστικές λύσεις.

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Σε μια από τις πιο έντονες συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του δήμου Αθηναίων, κυριάρχησε το πρόβλημα με την οσμή φυσικού αερίου στις σχολικές εγκαταστάσεις της Γκράβας και η ασφάλεια τους, καθώς είχε προηγηθεί και η δημοσίευση σε εφημερίδα του πορίσματος από τους ελέγχους του ΤΕΕ. Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε εκπρόσωπος του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπως ζήτησε ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, όχι όμως εκπρόσωπος του ΤΕΕ.

Στην τοποθέτησή του ο κ. Δούκας σχολίασε το γεγονός πως το πόρισμα στάλθηκε το μεσημέρι στη δημοτική Αρχή, ενώ ήδη είχε δημοσιευτεί σε εφημερίδα. Τόνισε πως η Γκράβα θα ανοίξει όταν θα είναι απόλυτα ασφαλείς οι εγκαταστάσεις της και πως θα γίνουν όλες οι απαιτούμενες εργασίες, ενώ έθεσε ως πρόταση το να μπουν άμεσα στα σχολεία και στις περίπου 100 αίθουσες, κλιματιστικά για τη θέρμανση, σε μια προσπάθεια να επιστρέψουν οι μαθητές γρηγορότερα.

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Πάνω σε αυτό ζήτησε την έγκριση του Σώματος για τη διερεύνηση της συγκεκριμένης λύσης με νέα τριήμερη αναστολή λειτουργίας των σχολείων και την πήρε, αλλά με αποχή των παρατάξεων «Αθήνα Ψηλά» και «Αθήνα μας».

Χ. Δούκας: «Απαράδεκτο να δημοσιεύεται το πόρισμα του ΤΕΕ και μετά να έρχεται στον δήμο»

Στην τοποθέτησή του ο Χάρης Δούκας αναφέρθηκε εκτενώς στην έκθεση του ΤΕΕ και στη δημοσίευσή της.

«Παρότι πιέζαμε εδώ και πολύ καιρό να έρθει στα χέρια μας και παρότι κάναμε ό,τι μπορούσαμε, τελικά δεν ήρθε, αλλά υπήρξε συγκεκριμένο δημοσίευμα σε εφημερίδα και μετά δημόσιος σχολιασμός και πολλές αναλύσεις και σε άλλα μέσα, μέχρι τελικά να έρθει σε εμάς το μεσημέρι. Είναι απαράδεκτο, είναι ντροπή», είπε μεταξύ άλλων και πρόσθεσε: «Να πω επίσης ότι αυτό που μας ήρθε λέει ‘’έκθεση πραγματογνωμοσύνης, απόρρητο εμπιστευτικό πρωτόκολλο προέδρου ΤΕΕ”. Απόρρητο εμπιστευτικό. ‘Αρα, ο διαρροέας έχει νομίζω και νομικές ευθύνες».

Αμέσως μετά ανέφερε: «Από την πρώτη στιγμή και είμαστε οι μόνοι εδώ και 20 και πλέον χρόνια, που διενεργήσαμε σοβαρούς ελέγχους στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας. Στις 2 και 5 Οκτωβρίου έγινε πρωτογενής και δευτερογενής έλεγχος. Και στις δύο περιπτώσεις, υπήρξαν αναλύσεις οι οποίες κατέληξαν σε συμπεράσματα, που έδειξαν συγκεκριμένες προτάσεις και παρεμβάσεις για επιδιορθώσεις, αλλά επισήμαναν ότι δεν υπήρχε καμία διαρροή. Επίσης, επί των ημερών μας, γίνεται αυτή τη στιγμή που συζητάμε στην Γκράβα μία μεγάλη ενεργειακή αναβάθμιση και θα γίνουν και όλα τα άλλα που προτείνονται από τις πραγματογνωμοσύνες».

Ακολούθως, ο δήμαρχος Αθηναίων αναφέρθηκε στην έκθεση: «Κοίταξα τα ρεπορτάζ και λένε ότι είναι σοκ, ότι είναι ωρολογιακή βόμβα, ότι είναι καταπέλτης. Ας διαβάσουμε λοιπόν, τι λέει το πόρισμα. Τώρα, πριν λίγο το λάβαμε και εμείς. Από τους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν, διαπιστώθηκε ότι οι δοκιμές αντοχής και στεγανότητας των δικτύων εσωτερικών εγκαταστάσεων και για τα δύο σημεία ενδιαφέροντος υπήρξαν επιτυχημένες, χωρίς να διαπιστωθούν ενδείξεις διαρροής.

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Ο έλεγχος με ανιχνευτή φυσικού αερίου πραγματοποιήθηκε στον χώρο του διαδρόμου σωληνώσεων, που επεκτείνεται στον χώρο του υπογείου και του επιπέδου 1 του κτιρίου, δεν διαπίστωσε καμία ανιχνεύσιμη ένδειξη φυσικού αερίου».

Ο κ. Δούκας ανέφερε κι άλλα σημεία του πορίσματος, που όπως είπε δεν αναφέρθηκαν στο δημοσίευμα και πρόσθεσε: «Προφανώς θα υπάρξουν άμεσα διορθώσεις, όπως και για τα προηγούμενα που μας ήρθαν από όλες τις πραγματογνωμοσύνες και από όλους τους ελέγχους, που δεν είχαν γίνει 20 και πλέον χρόνια. Θα δουλέψουμε και για όλα τα καινούργια σημεία. Ζήτησα και από την υπουργό και το ξέρει, να υπάρξουν οι διορθώσεις, επισημάνσεις, παρεμβάσεις, επικαιροποιήσεις μελετών, ό,τι δεν έχει γίνει 20 και πλέον χρόνια, να προχωρήσουμε σε θερμαντικά σώματα ή και κλιματιστικά άμεσα, για να μπορέσει να υπάρχει ένα σύστημα που να λειτουργεί το αμέσως επόμενο διάστημα, μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι διαδικασίες.

Επίσης θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι η Γκράβα θα ανοίξει όταν είμαστε απόλυτα ασφαλείς. Ότι όλα είναι σωστά καμωμένα. Έχω δώσει εντολή και διενεργούνται έλεγχοι ξανά και να υπάρχουν και όλα τα πιστοποιητικά σε όλα τα σχολεία».

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Στο τέλος, κατέληξε: «Αναγκαστικά κλείσαμε τις εγκαταστάσεις για να τις φτιάξουμε, όπως θα φτιάξουμε και όλα τα σχολεία, όπως πρέπει. Γι’ αυτό πήραμε και δάνειο, παρ’ ότι δεν το ψήφισε εδώ η προηγούμενη δημοτική Αρχή, θεώρησε ότι υποθηκεύουμε το μέλλον του δήμου. Δεν μας είπαν βέβαια ότι η Moody’s είπε ότι σωστά πήραμε το δάνειο και σωστή η δυνατότητα και η προοπτική. Και νομίζω ότι έχουμε πολύ σημαντική δουλειά μπροστά. Έχουμε τα πορίσματα και έχουμε τη διάθεση να δουλέψουμε με πολύ μεγάλη προσοχή, τεκμηρίωση και ανάλυση με βάση τους πολύ αναλυτικούς ελέγχους που έχουνε γίνει, για να διορθώσουμε, να παρέμβουμε όπου χρειάζεται, όπως και ήδη κάνουμε».

Οι τοποθετήσεις των παρατάξεων

Ιδιαίτερα επικριτικός για τη δημοτική Αρχή ήταν ο επικεφαλής της παράταξης «Αθήνα Ψηλά» Κώστας Μπακογιάννης. Στην τοποθέτησή του είπε μεταξύ άλλων:

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«Κύριε δήμαρχε, αντιλαμβάνομαι ότι έχετε μια δυσανεξία στον Τύπο και ότι δεν αντέχετε την κριτική, αλλά πρέπει επιτέλους να κάνετε τη δουλειά σας. Το πόρισμα του ΤΕΕ είναι ένα πόρισμα-φωτιά, αποκαλυπτικό, το οποίο ξεγυμνώνει τη δημοτική Αρχή. Εδώ μιλάμε πραγματικά για μια ωρολογιακή βόμβα. Περισσότερα ακούσαμε για τη διαρροή στον Τύπο, παρά για τη διαρροή στη Γκράβα. Ο νόμος είναι σαφής. Η ευθύνη είναι του δήμου. Εδώ κι έναν μήνα προσπαθείτε να μετατοπίσετε την ευθύνη παντού. Εσείς, όμως, έχετε και την ευθύνη και τους πόρους. Τρία χρόνια τώρα, όμως, δεν κάνατε τίποτα».

Και πρόσθεσε: «Το θέμα είναι κρίσιμο και αφορά άμεσα τα παιδιά που περιμένουν από εμάς ασφαλή σχολεία και υπεύθυνες λύσεις. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, χιλιάδες οικογένειες έχουν στραμμένα τα βλέμματά τους στο Δημοτικό Συμβούλιο, περιμένοντας απαντήσεις και λύσεις. Οφείλετε να σταθείτε με υπευθυνότητα απέναντί τους. Σταματήστε να κρύβεστε πίσω από το δάχτυλό σας και σταθείτε επιτέλους στο ύψος των περιστάσεων».

Στη σοβαρότητα του θέματος στάθηκαν και οι άλλοι επικεφαλής των παρατάξεων, όπως και στο ότι η συζήτηση γίνεται χωρίς να έχουν λάβει το πόρισμα του ΤΕΕ. Ο Κώστας Ζαχαριάδης ζήτησε να έρθει το ΤΕΕ στο Δημοτικό Συμβούλιο, ρώτησε τι είχε κάνει ο Κώστας Μπακογιάννης στη δική του θητεία για τις σχολικές εγκαταστάσεις και τόνισε: «Είναι ώρα ευθύνης για όλους».

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Ο Νίκος Σοφιανός μίλησε για «μπαλάκι ευθυνών στην πλάτη μαθητών, γονιών, εκπαιδευτικών», είπε πως «έπρεπε να ξεσηκωθούν οι γονείς στην Γκράβα για να ασχοληθεί ο δήμος» και πρόσθεσε: «Τα σχολεία πρέπει να ανοίξουν, αλλά να ανοίξουν με ασφάλεια και με υπογραφές».

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Ο Πέτρος Κωνσταντίνου είπε πως στο πόρισμα καταγράφονται και ελλείψεις, αλλά δεν απαντά για την οσμή, ανέφερε πως «ο δήμαρχος Γαλατσίου έχει πει ότι οι εγκαταστάσεις δεν αντέχουν ηλεκτρική υποδομή για τόσα κλιματιστικά» και πρόσθεσε: «Ποια ήταν η αιτία για την οσμή; Δεν μπορείς να ανοίξεις τα σχολεία αν δεν απαντηθεί αυτό».

Και η Ελένη Παπαδοπούλου τόνισε πως θέλει αξιόπιστες εκθέσεις, έκανε λόγο για πολιτική εκμετάλλευση και πως αυτό που ενδιαφέρει είναι το επόμενο βήμα. «Τι θα γίνει; Πότε θα γυρίσουν τα παιδιά στα σχολεία; Πόσο καιρό θα πάρουν οι εργασίες; Το από εδώ και μετά θέλω να μάθω», είπε συγκεκριμένα.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Παιδείας

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Εκ μέρους του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων παραβρέθηκε ο περιφερειακός διευθυντής εκπαίδευσης Διονύσης Αναστασόπουλος, ο οποίος μίλησε για συντονισμό όλων των φορέων και σύμπραξη όλων των δυνάμεων. Είπε συγκεκριμένα:

«Βρίσκομαι ανάμεσά σας μ’ ένα και μοναδικό μήνυμα, τη σταθερή και ειλικρινή διάθεση για στενή θεσμική συνεργασία. Η εκπαίδευση των παιδιών μας στην Αθήνα δεν γνωρίζει στεγανά, ούτε διαχωριστικές γραμμές. Είναι για εμάς μια κοινή αποστολή. Η δική μας διοικητική και παιδαγωγική ευθύνη, συναντά τη δική σας ευθύνη για τις υποδομές, την ασφάλεια και την καθημερινότητα των σχολικών μονάδων.

Η επικαιρότητα της Γκράβας, μας φέρνει όλους αντιμέτωπους με μια μεγάλη πρόκληση, την ασφάλεια. Για την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, η ασφάλεια των μαθητών, των εκπαιδευτικών, των εργαζομένων είναι αδιαπραγμάτευτη. Δεν χωράει ούτε ένα τοις χιλίοις ρίσκο.

Τα γεγονότα των τελευταίων εβδομάδων, με τις αναφορές για την οσμή αερίου και την ανάγκη για εξονυχιστικούς ελέγχους, αποδεικνύουν ότι δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο. Απαιτείται ένας απόλυτος συντονισμός. Αυτές είναι στιγμές κρίσιμες. Επιβάλλεται από όλους εμάς η μέγιστη δυνατή σοβαρότητα, η οποία και υπάρχει. Απαιτείται σύμπραξη όλων των δυνάμεων και του δήμου Αθηναίων και της Περιφερειακής Διεύθυνσης και των τεχνικών φορέων, όπως το ΤΕΕ και πρέπει να δώσουν τις απαντήσεις».

Και κατέληξε: «Από τη θέση του περιφερειακού διευθυντή, σας διαβεβαιώνω ότι είμαστε και παραμένουμε στο πλευρό σας. Σκοπός μας είναι να συνδράμουμε με κάθε μέσο, ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες έγγραφες επίσημες εγγυήσεις ασφαλείας, που θα επιτρέψουν τη λειτουργία των σχολείων της Γκράβας, σ’ ένα περιβάλλον απόλυτης ηρεμίας για τους γονείς και τα παιδιά. Επομένως, καλώ όλους εσάς με διάλογο, αμοιβαίο σεβασμό και κοινό όραμα, να ξεπεράσουμε την όποια κρίση, να προσφέρουμε στα παιδιά της Αθήνας αυτό που τους αξίζει. Ένα ασφαλές και σύγχρονο σχολείο».

«Εμείς δεν νιώθουμε ούτε μια ημέρα ασφαλείς», είπε μαθήτρια της Γκράβας

Στο Σώμα μίλησε και μαθήτρια του 21ου ΓΕΛ, ως εκπρόσωπος της μαθητικής κοινότητας. Ζήτησε ξεκάθαρες απαντήσεις και έγγραφες διαβεβαιώσεις ότι τα σχολεία είναι ασφαλή, να επιστρέψουν στα σχολεία τους με ασφάλεια και με θέρμανση και τέλος να έχουν ως μαθητές τα σχολεία που τους αξίζουν. «Ανεξάρτητα από το αέριο, εμείς δεν νιώθουμε ούτε μια ημέρα ασφαλείς. Προσπαθούμε γι’ αυτά που αξίζουμε και δικαιούμαστε. Να μην φοβόμαστε όταν πάμε στο σχολείο, αν θα γυρίσουμε στο σπίτι μας», ανέφερε στο τέλος.

Μίλησαν ακόμη εκπρόσωποι των γονέων και των εκπαιδευτικών, επαναλαμβάνοντας και αυτοί την ανάγκη για ασφάλεια των εγκαταστάσεων και για άμεσες λύσεις.

Εκτός ημερησίας διάταξης υπήρξε και μια ενημέρωση για το ζήτημα των κτιρίων της Κυψέλης που έχουν υποστεί ζημιές, από εκπρόσωπο των κατοίκων.

Κατά τη διάρκεια της Συνεδρίασης η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Δέσποινα Λιμνιωτάκη, αναγκάστηκε να διακόψει για λίγα λεπτά, λόγω έντασης μεταξύ των δημοτικών συμβούλων Πέτρο Κωνσταντίνου και Χαράλαμπου Γιώτη, με εκατέρωθεν χαρακτηρισμούς, για άσχετο με τη συζήτηση θέμα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ