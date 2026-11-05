Ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, επισκέφθηκε το εργοτάξιο στον Βοτανικό όπου χτίζεται το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού.

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Το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό κατασκευάζεται με γρήγορους ρυθμός και ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, έκανε νέα αυτοψία στα έργα ανεβάζοντας και βίντεο στα socila media.

Ο Χάρης Δούκας έκανε ξενάγηση στους φίλους του Παναθηναϊκού και όχι μόνο στην αίθουσα τύπου του νέου γηπέδου στο Βοτανικό, όπως και στον χώρο που οδηγεί στα αποδυτήρια, ενώ στο τέλος βρέθηκε και στα δοκιμαστικά καθίσματα που έχουν τοποθετηθεί στις εξέδρες.

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Ο Δήμαρχος Αθηναίων αποκάλυψε ότι στο εργοτάξιο έχουν φτάσει πολλών ειδών καθίσματα, με σκοπό να δοκιμαστούν και να παρθεί η απόφαση για το ποια θα χρησιμοποιηθούν για το νέο γήπεδο στο Βοτανικό.

«Μπήκαμε στα έγκατα του γηπέδου, είδαμε τα αποδυτήρια, τη Θύρα 13, δοκιμάσαμε τα νέα καθίσματα, είδαμε τον Ερασιτέχνη καθώς και τα δύσκολα τεχνικά σημεία του στεγάστρου. Το έργο τρέχει! Το ίδιο κι εμείς!», ανέφερε σε ανάρτησή του ο Χάρης Δούκας.

Ο στόχος του Δήμου και του Παναθηναϊκού είναι το γήπεδο να είναι έτοιμο το καλοκαίρι του 2027, για να μπορεί το τριφύλλι να μπει στο νέο του «σπίτι» με την έναρξη της νέας σεζόν (2027/28).