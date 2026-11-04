Ο Τζέικομπ Νίστρουπ στην συνέντευξη τύπου πριν το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας για την League Phase του Conference League.

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Ο προπονητής Τζέικομπ Νίστρουπ επιδιώκει την εξασφάλιση της πρόκρισης στην επόμενη φάση, διατηρώντας την ομάδα στις υψηλές θέσεις του βαθμολογικού πίνακα.

Ο Δανός τεχνικός προειδοποίησε για τη δυσκολία της αναμέτρησης, επισημαίνοντας τη βελτιωμένη αγωνιστική εικόνα της ΤΣΣΚΑ Σόφιας σε σχέση με το καλοκαίρι.

Ο Παναθηναϊκός σκοπεύει να εφαρμόσει rotation στην ενδεκάδα, ώστε να παραμείνει ανταγωνιστικός τόσο στον ευρωπαϊκό αγώνα όσο και στην αναμέτρηση της Κυριακής.

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Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Πέμπτη, 5 Νοεμβρίου στις 22:00 στο ΟΑΚΑ την ΤΣΣΚΑ Σόφιας και θέλει να κάνει το 3/3 στη League Phase του Conference League, που θα διατηρήσει την ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ στις κορυφαίες θέσεις του βαθμολογικού πίνακα του ενιαίου ομίλου της διοργάνωσης.

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ μίλησε στη συνέντευξη Τύπου, παραμονές του Παναθηναϊκός – ΤΣΣΚΑ Σόφιας και αναφέρθηκε στην ανάγκη να διατηρήσει το «τριφύλλι» τη θετική του πορεία στο Conference League, μετρώντας ακόμη ένα «τρίποντο».

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Ο προπονητής του Παναθηναϊκού ξεκαθάρισε πως η ομάδα του οφείλει να προσεγγίσει το παιχνίδι με μοναδικό στόχο τη νίκη, η οποία θα την φέρει πιο κοντά στην εξασφάλιση της παρουσίας της στην πρώτη 24άδα και στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Κι απ’ τη στιγμή που θα επιτευχθεί αυτός ο (αρχικός) στόχος, θα μπορεί να στρέψει την προσοχή της και στη διεκδίκηση μιας θέσης στην πρώτη οκτάδα.

Ο Δανός τεχνικός απέφυγε, παράλληλα, οποιαδήποτε σύγκριση ως προς τον βαθμό δυσκολίας των αγώνων, χαρακτηρίζοντας επικίνδυνη μια τέτοια προσέγγιση. Όπως επισήμανε, η ΤΣΣΚΑ Σόφιας που θα αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός δεν έχει σχέση με την ομάδα που είχε βρεθεί απέναντι στον ΟΦΗ στα καλοκαιρινά προκριματικά, δείχνοντας πολύ «διαβασμένος» γι’ αυτό που θα αντιμετωπίσει η ομάδα του στο γήπεδο.

Τέλος, αναφέρθηκε και στο ενδεχόμενο αλλαγών στην ενδεκάδα, εξηγώντας πως θα υπάρξει ένας βαθμός rotation, καθώς ο Παναθηναϊκός έχει μπροστά του δύο σημαντικές αναμετρήσεις μέσα σε λίγες ημέρες και θέλει να παρουσιαστεί ανταγωνιστικός τόσο απέναντι στους Βούλγαρους, όσο και την Κυριακή (08.11.2026) στη Θεσσαλονίκη, κόντρα στον Ηρακλή.

Οι δηλώσεις του Τζέικομπ Νίστρουπ στη συνέντευξη Τύπου:

Για το αν το ματς αυτό αποτελεί και μια πρόκληση για την ομάδα, με στόχο να μπει στην 8άδα και αν γλιτώσει τον ενδιάμεσο γύρο: «Είναι ένα ακόμα παιχνίδι στην διαδικασία της League Phase. Ένα βήμα την φορά. Για να είμαι ειλικρινής, πρέπει να εξασφαλίσουμε πρώτα την 24άδα. Όπως είπαμε νωρίτερα, είμαστε μια από τις ομάδες που είχαν τις πιο δύσκολες κληρώσεις στην League Phase. Το πιο σημαντικό για εμάς είναι να πάρουμε άλλη μια νίκη και να μείνουμε σε αυτή την πορεία, στο μονοπάτι των νικών. Κι εφόσον εξασφαλίσουμε μια θέση στην 24άδα και στα νοκ-άουτ, θα σκεφτούμε και το κάτι καλύτερο. Οπότε θα κάνουμε ένα βήμα την φορά»

Για το αν είναι ένα έξτρα κίνητρο το να φτάσει η ομάδα τους 9 βαθμούς και το εάν η νίκη αποτελεί στόχο και λόγω momentum: «Είναι πολύ επικίνδυνο να βάζουμε τα παιχνίδια σε κατηγορίες “εύκολα” και “δύσκολα”. Θεωρώ ότι η ΤΣΣΚΑ Σόφιας είναι στο ίδιο επίπεδο με εμάς. Είναι πολύ διαφορετική σε σχέση με 3 μήνες πριν. Δεν μπορώ να πω κάτι για την πορεία του ΟΦΗ, αλλά από τότε η ΤΣΣΚΑ έχει χάσει μόνο από την Μονακό και είναι αήττητη στο Πρωτάθλημα. Κάθε αγώνας είναι δύσκολος. Δεν είμαστε ακόμα τόσο καλοί που μπορούμε να πούμε ότι ένα παιχνίδι είναι εύκολο. Αν φτάσουμε στο επίπεδό μας, θα είμαστε μια πολύ δυνατή ομάδα απέναντι σε οποιονδήποτε αντίπαλο»

Για το αν προσανατολίζεται σε μεγαλύτερο ή μικρότερο rotation σε σχέση με τα προηγούμενα ευρωπαϊκά παιχνίδια: «Έχω δύο πράγματα στο μυαλό. Το γεγονός ότι θέλω να νικήσω αύριο και την Κυριακή. Ευτυχώς έχουμε πάρα πολλούς καλούς ποδοσφαιριστές σε όλες τις θέσεις. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα γίνουν πολλές αλλαγές στην αυριανή αναμέτρηση. Είμαστε ανταγωνιστικοί σε όλες τις διοργανώσεις και τώρα κάνουμε το τελευταίο βήμα πριν την διακοπή για τις Εθνικές. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι αύριο (σ.σ. 5/11) θα παρουσιάσουμε μια πολύ ανταγωνιστική ομάδα»