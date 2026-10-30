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Οι γηπεδούχοι διατήρησαν το προβάδισμα στο μεγαλύτερο μέρος του πρώτου ημιχρόνου, παρά τις προσπάθειες των φιλοξενούμενων να μειώσουν τη διαφορά με εύστοχα τρίποντα.

Παρά την αντίδραση του Παναθηναϊκού στο κλείσιμο των περιόδων, η Αναντολού Εφές κυριάρχησε στα στατιστικά στοιχεία και ολοκλήρωσε τον αγώνα επικρατώντας με τελικό σκορ 83-68.

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Ο Παναθηναϊκός δεν μπήκε με τον καλύτερο τρόπο στο παιχνίδι, καθώς η Εφές κατάφερε από τα πρώτα λεπτά να επιβάλει τον ρυθμό της. Ο Σάριτς αποτέλεσε μεγάλο πρόβλημα για την άμυνα των «πρασίνων», αφού ήταν ιδιαίτερα αποτελεσματικός τόσο στο σκοράρισμα όσο και στη δημιουργία. Παράλληλα, οι γηπεδούχοι εκμεταλλεύτηκαν τα λάθη του Παναθηναϊκού και έτρεξαν στο ανοιχτό γήπεδο, παίρνοντας προβάδισμα 17-9 στα μέσα της πρώτης περιόδου. Η διαφορά έφτασε ακόμη και στους 10 πόντους (21-11), όμως το «τριφύλλι» αντέδρασε στο φινάλε του δεκαλέπτου, τρέχοντας ένα σερί 7-0.

Η παρουσία των Χέιζ-Ντέιβις και Φρανσίσκο έδωσε επιθετικές λύσεις στην ελληνική ομάδα, η οποία προσπάθησε να αλλάξει την εικόνα της. Ωστόσο, η βελτίωση δεν είχε συνέχεια, με τον Στράζελ να δημιουργεί σημαντικά προβλήματα στην πράσινη άμυνα. Η Εφές ξέφυγε ξανά με 39-27, έπειτα από επιμέρους σερί 8-0, αλλά ο Παναθηναϊκός δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια. Με τρίποντα των Ναν και Χέιζ-Ντέιβις περιόρισε τη διαφορά και πήγε στα αποδυτήρια με το σκορ στο 45-37.

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Τα δεκάλεπτα: 21-18, 45-37, 61-51, 83-68

Αναντολού Εφές – Παναθηναϊκός: Ο αγώνας

Πολύ νευρικό ήταν το ξεκίνημα του αγώνα για τον Παναθηναϊκό. Από τη μία το ένα λάθος διαδέχονταν το άλλο στην επίθεση, ενώ αμυντικά οι «πράσινοι» είχαν βρει τον μπελά τους από τον Ντάριο Σάριτς ο οποίος είχε πραγματοποιήσει εξαιρετικό ξεκίνημα (7π., 13PIR) δίνοντας στην Εφές προβάδισμα και με 10 πόντους διαφορά (21-11) στο 8′. Οι φιλοξενούμενοι είχαν παρουσιάσει κακό πρόσωπο, είχαν πάρει κάτω από τη βάση στην τρανζίσιον άμυνα αλλά μπόρεσαν να «μαζέψουν» το σκορ (21-18) έως και τέλος της περιόδου έχοντας 5/8 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 2/3 βολες και 4 ασίστ για 6 λάθη, ενώ η Εφές είχε αντίστοιχα 7/8 δίποντα, 1/6 τρίποντα και 7 τελικές πάσες για 3 λάθη.

Ο εκνευρισμός στις τάξεις της ομάδας ήταν κάτι παραπάνω από έκδηλος και αποτυπωνόταν από τις κάκιστες επιλογές στην επίθεση, την παντελής έλλειψη συγκέντρωσης και τα πάμπολλα και άκρως παιδαριώδη λάθη. Μετά το 27-25 όπου ο Παναθηναϊκός είχε βρεθεί σε απόσταση μίας κατοχής, η Αναντολού έτρεξε ένα επιμέρους 12-2 και βρέθηκε στο +12 (39-27) στα 03:35 πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου.

Το +12 παρέμενε έως και το 18′ (43-31) αλλά στη συνέχεια οι «πράσινοι» βρήκαν δύο αναπάντητα τρίποντα από τους Ναν και Χέιζ-Ντέιβις (11π.) με τα οποία ο Παναθηναϊκός μείωσε σε 43-37 και ουσιαστικά έκοψε τη φόρα της Αναντολού η οποία έκλεισε το α’ μέρος στο +9 (45-37) έχοντας το εκπληκτικό 88% στα δίποντα με 16/18 αλλά και μόλις 7,7% στα τρίποντα με 1/13. Επίσης είχε μετρήσει 10/13 βολές, 11-3 ριμπάουντ και 12 ασίστ για 3 λάθη (5-0 η αναλογία στην β’ περίοδο). Όσο για το «τριφύλλι»; Είχε 6/13 δίποντα, 6/17 τρίποντα, 7/8 βολές, 11-8 ριμπάουντ και 6 ασίστ για 10 λάθη!

Τίποτε δεν άλλαξε ούτε μετά την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου και αυτό διότι δεν άλλαξε καθόλου η εικόνα του αγώνα. Η τουρκική ομάδα είχε σταθερά την διαφορά σε «διψήφιες» παρυφές (54-44 στο 25′) με τον Παναθηναϊκό να συνέχιζε να κάνει το ένα λάθος μετά το άλλο. Η εμφάνιση ήταν αποκαρδιωτική για τον Επτάστερο, με την 3η περίοδο να κλείνει στο 61-51 υπέρ της Εφές. Όμως δεν ήταν τόσο το σκορ όσο η συνολική εμφάνιση της ομάδας.

Το «τριφύλλι» είχε κλείσει το 3ο δεκάλεπτο με μόλις 17/45 σουτ (10/23 δίποντα, 7/22 τρίποντα), 10/12 βολές, 18-13 ριμπάουντ και 16 λάθη για μόλις 10 ασίστ. Η Εφές στον αντίποδα, ναι μεν ήταν άστοχη στα τρίποντα (3/20) αλλά είχε 19/27 δίποντα, 14/19 βολές, 16-7 ριμπάουντ και 18 τελικές πάσες για μόλις έξι λάθη σε 30 λεπτά αγώνα.

Ο Παναθηναϊκός προσπάθησε για την ανατροπή. Και πλησίασε σε απόσταση μίας κατοχής (61-58) έχοντας αφυπνιστεί σε εκείνο το διάστημα ο Ματίας Λεσόρ και δίνοντας τα ηνία έκτοτε στον Κέντρικ Ναν (66-63 στο 34′). Μάλιστα ο Παναθηναϊκός πλησίασε και στον πόντο (66-65) στο 34′ και όλα έδειχναν ότι είχε επιστρέψει στο ματς και ότι θα διεκδικούσε τη νίκη. Όμως όχι. Ο Κάμερον Πέιν ηγήθηκε της ομάδας του την έφερε σε απόσταση 15 πόντων (80-65) με σερί 14-0. Και κάπου εκεί έπεσαν και οι τίτλοι τέλους του αγώνα, καθώς δεν υπήρξε άλλους γυρισμός, με το «τριφύλλι» να γνωρίζει την 2η ήττα του ύστερα από εννέα παιχνίδια (7-2).