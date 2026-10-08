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Οι εταιρείες Ελληνικό Μετρό και η ανάδοχη κοινοπραξία υποχρεούνται να παραδώσουν άμεσα όλα τα κρίσιμα τεχνικά έγγραφα και τις σχετικές μελέτες στους πληγέντες πολίτες.

Η δικαστική απόφαση επιβάλλει τη διαφάνεια για την κατάσταση των κτιρίων, επιτρέποντας στους κατοίκους να αξιολογήσουν τις καθιζήσεις και να δρομολογήσουν τις απαιτούμενες παρεμβάσεις αποκατάστασης.

Ο καθηγητής του ΕΜΠ Δημήτρης Καλιαμπάκος τόνισε την κρισιμότητα των καθιζήσεων, ενώ οι εταιρείες ισχυρίστηκαν ότι το φαινόμενο είναι σταθεροποιημένο και μηδενικό.

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Έγινε δεκτή στο σύνολό της η αίτηση προσωρινής διαταγής επί της αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων επίδειξης εγγράφων που κατέθεσαν οι πληγέντες από τα έργα του Μετρό κάτοικοι της Κυψέλης, σύμφωνα με ανακοίνωση του δικηγόρου τους Θανάση Καμπαγιάννη.

Η απόφαση εκδόθηκε από την Πρόεδρο Πρωτοδικών του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και υποχρεώνει τις εμπλεκόμενες εταιρείες, δηλαδή την «Ελληνικό Μετρό ΑΕ» και την ανάδοχη κοινοπραξία «AVAX-Ghella-Alstom», να χορηγήσουν άμεσα αντίγραφα από όλα τα κρίσιμα τεχνικά έγγραφα και τις μελέτες που ζητούσαν επίμονα οι πολίτες μέσω εξώδικων οχλήσεων, προκειμένου να διαπιστωθεί η πραγματική κατάσταση των κτιρίων τους και να δρομολογηθούν οι απαραίτητες παρεμβάσεις αποκατάστασης.

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Η εξέλιξη αυτή έρχεται ως συνέχεια της χθεσινής δικαστικής μάχης στο Πρωτοδικείο Αθηνών, όπου οι κάτοικοι, με πρόσθετη παρέμβαση υπέρ τους από τον Δήμο Αθηναίων αλλά και τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, είχαν αναδείξει την κρισιμότητα της κατάστασης και την έλλειψη διαφάνειας γύρω από τις ζημιές και τις καθιζήσεις στην περιοχή.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, ο καθηγητής του ΕΜΠ και πραγματογνώμονας του Δήμου Αθηναίων, Δημήτρης Καλιαμπάκος, είχε τονίσει εμφατικά ότι οι καθιζήσεις δεν αναστέλλονται παρά μόνο με έργα αποκατάστασης και πως κανείς δεν μπορεί να διαβεβαιώσει τους κατοίκους για την ασφάλεια των σπιτιών τους, χαρακτηρίζοντας το πρόβλημα βαθύτατα πραγματικό και όχι απλώς ψυχολογικό. Στον αντίποδα, η πλευρά της εταιρείας είχε υποστηρίξει ότι οι καθιζήσεις είναι μηδενικές και σταθεροποιημένες, κάνοντας λόγο για ενδιάμεσες και μη οριστικοποιημένες εκθέσεις του ΤΕΕ, ενώ είχε δεσμευτεί ότι δεν πρόκειται να ξεκινήσουν νέες εργασίες προτού ολοκληρωθεί η πραγματογνωμοσύνη.

Με τη νέα δικαστική εξέλιξη της προσωρινής διαταγής, οι εταιρείες υποχρεούνται πλέον να παραδώσουν πλήρη φάκελο εγγράφων, ο οποίος περιλαμβάνει τις μελέτες των ειδικών εμπειρογνωμόνων για το 5ο μεσοδιάστημα Κυψέλης-Δικαστηρίων και την επαναλειτουργία του μηχανήματος TBM που καταρτίστηκαν με επιμέλεια της αναδόχου κοινοπραξίας (Καββαδά, Babendererde), τα έγγραφα της μεθόδου επανεκκίνησης, τις εσωτερικές αξιολογήσεις της «Ελληνικό Μετρό ΑΕ», το ημερολόγιο του έργου, τις καταγραφές καθιζήσεων και τις εκθέσεις αξιολόγησης ΓΔΠ. Επιπλέον, στη λίστα των εγγράφων που πρέπει να παραδοθούν περιλαμβάνονται οι μελέτες τρωτότητας όλων των επιπέδων και οι κρίσιμες γεωτεχνικές μελέτες.

Οι νομικοί εκπρόσωποι των κατοίκων είχαν επισημάνει από την πρώτη στιγμή ότι η κατάσταση στα κτίρια επιδεινώνεται συνεχώς λόγω του χρόνου που περνάει χωρίς ουσιαστικές παρεμβάσεις, κάνοντας λόγο για συστηματική άρνηση παράδοσης των στοιχείων από την πλευρά της κατασκευάστριας κοινοπραξίας.

(Πηγή: dikastiko.gr)