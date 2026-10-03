Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Κάτοικοι της Κυψέλης πραγματοποίησαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας ζητώντας την αναστολή λειτουργίας του μετροπόντικα για τη Γραμμή 4 του Μετρό λόγω ζημιών στα κτήρια.

Το Τεχνικό Επιμελητήριο διαπίστωσε σοβαρά προβλήματα στατικότητας σε 14 πολυκατοικίες και πρότεινε την εκκένωσή τους για την πραγματοποίηση απαραίτητων εργασιών αποκατάστασης.

Οι κάτοικοι απαιτούν διαφάνεια, άμεσους ελέγχους και αποζημιώσεις, ενώ ο δήμαρχος Αθηναίων προανήγγειλε την κατάθεση ασφαλιστικών μέτρων για τη διασφάλιση των κατοικιών.

Στη διαμαρτυρία συμμετείχαν εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης και πολιτικά πρόσωπα, υποστηρίζοντας τα αιτήματα των κατοίκων για ασφαλή εκτέλεση του έργου.

Ο Δήμος Αθηναίων θα ζητήσει επίσημα στοιχεία από την Ελληνικό Μετρό και τους εργολάβους σχετικά με τις επιπτώσεις των κατασκευαστικών εργασιών.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας και πορεία πραγματοποίησαν το απόγευμα του Σαββάτου (3/10) κάτοικοι της Κυψέλης, εκφράζοντας την ανησυχία τους για τις ζημιές που έχουν προκληθεί στα κτήρια της περιοχής από τις εργασίες του μετροπόντικα για τη Γραμμή 4 του Μετρό.

Οι κάτοικοι ζήτησαν να μην επανεκκινήσει ο μετροπόντικας αν δεν γίνει πλήρης αποκατάσταση των ζημιών και να διασφαλιστεί η ασφάλεια των κατοικιών τους. Επιπλέον απαίτησαν τη διενέργεια άμεσων ελέγχων, διαφάνεια, αποζημιώσεις, καθώς και την ασφαλή εκτέλεση των έργων χωρίς, όπως αναφέρουν «να αντιμετωπίζονται οι γειτονιές μας ως παράπλευρες απώλειες».

Advertisement

Advertisement

Για την εξέλιξη της υπόθεσης μίλησε στο πλήθος ο δικηγόρος των κατοίκων, Θανάσης Καμπαγιάννης, σημειώνοντας πως πόρισμα του ΤΕΕ διαπιστώνει σοβαρές ζημιές και προβλήματα στατικότητας στις 14 πολυκατοικίες που εξέτασε στην Κυψέλη.

Πηγή: EUROKINISSI

Παράλληλα, ενημέρωσε πως το Τεχνικό Επιμελητήριο ζητά «να εκκενωθούν οι πολυκατοικίες για να ξεκινήσουν οι εργασίες επισκευής και στήριξης. Δεν αναφέρεται σε άμεσο κίνδυνο για όσους παραμένουν στα διαμερίσματα, ωστόσο μας λέει ότι δεν μπορεί να διαβεβαιώσει τι θα συμβεί στην περίπτωση ενός σεισμού».

Το κάλεσμα έγινε από την «Πρωτοβουλία Κατοίκων Κυψέλης» και στη συγκέντρωση συμμετείχαν διάφορες συλλογικότητες και φορείς, ενώ το παρόν έδωσαν, μεταξύ άλλων, ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, αντιδήμαρχοι και δημοτικοί σύμβουλοι του Δήμου Αθηναίων, καθώς και πολλοί εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου, όπως ο Νάσος Ηλιόπουλος, η Λιάνα Κανέλλη, η Έλενα Ακρίτα, ο Κωνσταντίνος Αρβανίτης κ.ά.

Πηγή: EUROKINISSI

Ο Χάρης Δούκας σε δήλωσή του στη συγκέντρωση ανέφερε πως «χωρίς τους κατοίκους και τον αγώνα τους ούτε ο Δήμος θα ήξερε κάτι και δεν θα είχαν αποκαλυφθεί τα προβλήματα. Αυτό που ξέρουμε μέχρι σήμερα είναι ότι υπάρχουν σοβαρά προβλήματα σίγουρα σε 14 πολυκατοικίες».

Ο δήμαρχος Αθηναίων προανήγγειλε ακόμη ότι τις επόμενες ημέρες θα προωθηθούν ασφαλιστικά μέτρα, ενώ ο Δήμος θα ζητήσει όλα τα διαθέσιμα στοιχεία για το έργο, τόσο από την Ελληνικό Μετρό όσο και από την εταιρεία και τους εργολάβους που έχουν αναλάβει την κατασκευή της Γραμμής 4.

(Πηγή: dikastiko.gr)