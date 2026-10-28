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Ο Καναδάς θα συμμετάσχει για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού, ενώ η Βόρεια Μακεδονία επιστρέφει στον διαγωνισμό έπειτα από τέσσερα χρόνια απουσίας.

Η Ολλανδία, η Τσεχία και η Ιρλανδία δεν θα λάβουν μέρος στη διοργάνωση, ενώ η Ισπανία και η Σλοβενία έχουν περιθώριο μέχρι τον Δεκέμβριο για την τελική τους απόφαση.

Το Ισραήλ περιλαμβάνεται κανονικά στη λίστα των χωρών που θα διαγωνιστούν, με την κλήρωση των ημιτελικών να έχει προγραμματιστεί για τον Ιανουάριο του 2027.

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Τη λίστα με τους 36 ραδιοτηλεοπτικούς φορείς που θα συμμετάσχουν στη Eurovision 2027 έδωσε στη δημοσιότητα την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση (EBU). Η 71η διοργάνωση θα φιλοξενηθεί στο Μπουργκάς της Βουλγαρίας, με τους δύο ημιτελικούς να διεξάγονται στις 11 και 13 Μαΐου και τον μεγάλο τελικό στις 15 Μαΐου 2027.

Δύο από τις σημαντικότερες εξελίξεις αφορούν τον Καναδά, ο οποίος θα διαγωνιστεί για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού, και τη Βόρεια Μακεδονία, η οποία επιστρέφει έπειτα από τέσσερα χρόνια απουσίας. Ωστόσο, το τοπίο των συμμετοχών δεν έχει ξεκαθαρίσει πλήρως, καθώς η Ισπανία και η Σλοβενία δεν έχουν λάβει ακόμη την τελική τους απόφαση, ενώ η Ολλανδία ανακοίνωσε ότι δεν θα λάβει μέρος.

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Πρώτη φορά για τον Καναδά, επιστροφή για τη Βόρεια Μακεδονία

Η συμμετοχή του Καναδά αποτελεί ιστορική εξέλιξη για τη Eurovision, καθώς πρόκειται για την πρώτη νέα χώρα που εντάσσεται στον διαγωνισμό μετά την Αυστραλία, το 2015. Η παρουσία του κατέστη δυνατή μετά την ένταξη του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα CBC/Radio-Canada ως πλήρους μέλους της EBU, τον Ιούλιο του 2026. Ο τρόπος επιλογής της καναδικής συμμετοχής αναμένεται να ανακοινωθεί μέσα στους επόμενους μήνες.

Την ίδια ώρα, η Βόρεια Μακεδονία επιστρέφει στον διαγωνισμό μέσω του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα MRT, μετά την τελευταία συμμετοχή της το 2022.

Ανοιχτό το ενδεχόμενο συμμετοχής για Ισπανία και Σλοβενία

Η EBU έχει δώσει περιθώριο έως τον Δεκέμβριο στους δημόσιους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς της Ισπανίας, RTVE, και της Σλοβενίας, RTVSLO, προκειμένου να αποφασίσουν αν θα συμμετάσχουν στη Eurovision 2027.

Οι δύο χώρες είχαν μποϊκοτάρει την προηγούμενη διοργάνωση, μαζί με την Ολλανδία, την Ιρλανδία και την Ισλανδία, διαμαρτυρόμενες για τη συμμετοχή του Ισραήλ. Μέχρι στιγμής, πάντως, η Ισπανία και η Σλοβενία δεν περιλαμβάνονται στην επίσημη λίστα των 36 συμμετεχόντων φορέων.

Η ανατροπή με την Ολλανδία και η συμμετοχή του Ισραήλ

Η Ολλανδία ανακοίνωσε την Τρίτη 27 Οκτωβρίου ότι δεν θα συμμετάσχει τελικά στον διαγωνισμό του 2027, ανατρέποντας την απόφαση που είχε γνωστοποιήσει τον Σεπτέμβριο για επιστροφή της στη διοργάνωση.

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Σύμφωνα με το Reuters, ο οργανισμός NPO δεν κατάφερε να εξασφαλίσει τη στήριξη κάποιου ολλανδικού ραδιοτηλεοπτικού φορέα για την ανάληψη της συμμετοχής. Η απόφαση συνδέεται με τις αντιδράσεις και τις διαφωνίες που προκαλεί η συμμετοχή του Ισραήλ. Παρά την αποχώρηση, η Eurovision θα συνεχίσει να μεταδίδεται στην Ολλανδία.

Το Ισραήλ περιλαμβάνεται κανονικά στη λίστα των 36 χωρών που ανακοίνωσε η EBU. Παράλληλα, η Τσεχία δεν θα συμμετάσχει στη διοργάνωση, επικαλούμενη οικονομικούς περιορισμούς, ενώ η Ιρλανδία έχει επίσης ανακοινώσει ότι δεν θα λάβει μέρος.

Τον Ιανουάριο η κλήρωση των ημιτελικών

Η κλήρωση που θα καθορίσει σε ποιον από τους δύο ημιτελικούς θα διαγωνιστεί κάθε χώρα έχει προγραμματιστεί για τον Ιανουάριο του 2027 στο Μπουργκάς. Περισσότερες λεπτομέρειες για τη σκηνή, τους παρουσιαστές και τις παράλληλες εκδηλώσεις αναμένεται να ανακοινωθούν από τους διοργανωτές τους επόμενους μήνες.

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Με πληροφορίες από Eurovision, EBU,reuters