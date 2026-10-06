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Ο τηλεοπτικός φορέας επιβεβαίωσε ότι δεν θα προχωρήσει ούτε στην αγορά των δικαιωμάτων μετάδοσης της διοργάνωσης για την επόμενη χρονιά.

Η αποχώρηση αυτή εντείνει τις οικονομικές πιέσεις στην Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση, καθώς αρκετές χώρες έχουν ήδη ανακοινώσει μποϊκοτάζ λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ.

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Την απόφασή της να αποχωρήσει από τη Eurovision ανακοίνωσε η Τσέχικη Δημόσια Τηλεόραση, επικαλούμενη τις περικοπές στη χρηματοδότησή της.

«Δεν θα δούμε την τσεχική σημαία στη σκηνή του χρόνου», ανέφερε ο τσεχικός τηλεοπτικός φορέας σε ανάρτησή του στο X, εκφράζοντας παράλληλα την ελπίδα ότι θα επιστρέψει κάποια στιγμή στον διαγωνισμό.

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«Γνωρίζουμε πόσο σημαντικός είναι ο Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision για όλους μας. Γι’ αυτό θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους τους Τσέχους εκπροσώπους μας και, πάνω απ’ όλα, εσάς -τους θαυμαστές μας- για κάθε ψήφο, κάθε σχόλιο, κάθε μικρή υποστήριξη και που ήσασταν εκεί μαζί μας», ανέφερε στην ανακοίνωσή του ο τηλεοπτικός φορέας.

Některé zprávy se nepíšou snadno. Víme, že pro nás všechny Eurovize znamená hodně. I proto děkujeme všem českým reprezentantům a především vám, fanouškům, za každý hlas, každý komentář, každé fandění a za to, že jste byli u toho. V roce 2027 českou vlajku na pódiu neuvidíme. Budeme ale společně fandit ostatním a věříme, že se na Eurovizi zase někdy potkáme. October 6, 2026

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να αγοράσει τα δικαιώματα μετάδοσης του διαγωνισμού για την επόμενη χρονιά. Η Τσεχία συμμετείχε για πρώτη φορά στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision το 2007, με το τραγούδι «Kabat», χωρίς μέχρι σήμερα να έχει καταφέρει να κατακτήσει τη νίκη.

Η καλύτερη επίδοση της χώρας στη διοργάνωση σημειώθηκε το 2018, όταν ο Mikolas Josef κατέλαβε την 6η θέση στη Λισαβόνα με το τραγούδι «Lie to Me». Συνολικά, η Τσεχία έχει συμμετάσχει 14 φορές στον διαγωνισμό, έχοντας εξασφαλίσει την πρόκριση στον Μεγάλο Τελικό μόλις έξι φορές: το 2016, το 2018, το 2019, το 2022, το 2023 και το 2026.

Στη φετινή διοργάνωση, που πραγματοποιήθηκε τον Μάιο στη Βιέννη και ανέδειξε νικήτρια τη Βουλγάρα Dara, ο Τσέχος εκπρόσωπος Daniel Zizka κατέλαβε την 16η θέση με το τραγούδι «Crossroads».

Νέες οικονομικές πιέσεις προς την EBU

Η αποχώρηση της Τσεχίας από τη Eurovision έρχεται να προστεθεί στις οικονομικές πιέσεις που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση (EBU), καθώς η Ιρλανδία και η Ισπανία έχουν ήδη ανακοινώσει ότι σκοπεύουν να μποϊκοτάρουν τη διοργάνωση του 2027, λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ.

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Ο ιρλανδικός δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας RTÉ επικαλέστηκε, μεταξύ άλλων, «τις φρικτές και συνεχιζόμενες απώλειες ανθρώπινων ζωών στη Γάζα», καθώς και «την ανθρωπιστική κρίση που επικρατεί εκεί».

Παράλληλα, πέντε ευρωπαϊκές χώρες -η Ολλανδία, η Ισλανδία, η Ιρλανδία, η Σλοβενία και η Ισπανία- είχαν ήδη μποϊκοτάρει τη διοργάνωση του 2026, εκφράζοντας αμφιβολίες σχετικά με τους λόγους για τους οποίους επετράπη στο Ισραήλ να συμμετάσχει, παρά τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας.

Από την πλευρά της, η Ρωσία έχει αποκλειστεί από τον διαγωνισμό λίγο μετά την εισβολή της στην Ουκρανία.

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