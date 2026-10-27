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Ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας NPO ανέφερε ότι οι συζητήσεις για τη συμμετοχή δεν εξασφάλισαν την απαραίτητη υποστήριξη.

Η απόφαση αποδίδεται σε ευαίσθητα ζητήματα που βρίσκονται στο προσκήνιο, ενώ η διοργάνωση εξέφρασε τη βαθιά της λύπη για την εξέλιξη.

Παράλληλα, η Ιρλανδία επιβεβαίωσε το μποϊκοτάζ της για το 2027, ενώ η Ισλανδία και η Ισπανία εξετάζουν αντίστοιχες κινήσεις λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ.

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Η Ολλανδία δεν θα συμμετάσχει στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, αφού ανακάλεσε την απόφαση που είχε ανακοινώσει μόλις τον περασμένο μήνα για την επιστροφή της.

Ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας της Ολλανδίας, η NPO, επιβεβαίωσε ότι δεν θα συμμετάσχει στον διαγωνισμό του 2027, αφού οι συζητήσεις σχετικά με τη συμμετοχή της δεν κατάφεραν να εξασφαλίσουν επαρκή υποστήριξη.

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Ο Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision δήλωσε ότι «λυπάται βαθύτατα» για την απόφαση της Ολλανδίας.

Σε δήλωσή της, η NPO ανέφερε ότι αποφάσισε να κάνει ένα «βήμα πίσω» από τον διαγωνισμό «λόγω των ευαίσθητων ζητημάτων που αφορούν τα θέματα που βρίσκονται επί του παρόντος στο προσκήνιο».

The Netherlands is stepping away from Eurovision 2027 after Dutch public broadcaster NPO paused preparations, citing “insufficient support” for participation. The decision follows growing opposition to Israel’s inclusion amid its genocide in Gaza. Ireland has already confirmed it will boycott the 2027 contest, while Iceland’s public broadcaster has backed non-participation unless Israel is excluded. Spain’s broadcaster leadership has also advocated continuing its boycott, though a final decision remains pending. — Quds News Network (@QudsNen) October 27, 2026

Η Ολλανδία ήταν μία από τις πέντε χώρες που μποϊκοτάρησαν τον φετινό διαγωνισμό λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ.

Η Ισλανδία, η Ισπανία, η Ιρλανδία και η Σλοβενία επίσης απουσίασαν από τη διοργάνωση του 2026 στη Βιέννη της Αυστρίας, λόγω της συνεχιζόμενης συμμετοχής του Ισραήλ εν μέσω των ενεργειών του στη Γάζα.

Κατά τη διάρκεια του φετινού διαγωνισμού, πραγματοποιήθηκαν αρκετές διαμαρτυρίες στην αυστριακή πρωτεύουσα λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ, εν μέσω των ενεργειών του στη Γάζα.

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Σε δήλωση που παραχώρησε στο BBC, η Jet de Ranitz, πρόεδρος της NPO, ανέφερε: «Κατά τη διάρκεια αυτών των συζητήσεων, αρχικά θεωρήσαμε ότι υπήρχε επαρκής υποστήριξη για την επιστροφή μας.

«Δυστυχώς, δεν καταφέραμε να βρούμε μια κατάλληλη μορφή για αυτό.

«Ως εκ τούτου, πρέπει να συμπεράνουμε ότι προς το παρόν είναι πολύ νωρίς για να συμμετάσχουμε στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision το 2027.» Advertisement Εκτός Eurovision 2027 η Τσεχία – Νέες οικονομικές πιέσεις προς την EBU

Η Ιρλανδία έχει ήδη επιβεβαιώσει ότι θα μποϊκοτάρει τον διαγωνισμό του 2027, ενώ ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας της Ισλανδίας έχει ταχθεί υπέρ της μη συμμετοχής, εκτός αν αποκλειστεί το Ισραήλ.

Η διοίκηση του ισπανικού ραδιοτηλεοπτικού φορέα έχει επίσης τάξει υπέρ της συνέχισης του μποϊκοτάζ, αν και η τελική απόφαση δεν έχει ακόμη ληφθεί.

Ο Μάρτιν Γκριν, διευθυντής του Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision, δήλωσε ότι «λυπάται βαθύτατα» για το γεγονός ότι η Ολλανδία δεν θα συμμετάσχει, προσθέτοντας: «Κατανοούμε την απόφασή τους και σεβόμαστε την έντονη αντίδραση. Η Ολλανδία είναι μία από τις ιδρυτικές χώρες του διαγωνισμού και αποτελεί μέρος της οικογένειας της Eurovision από την πρώτη κιόλας διοργάνωση το 1956. Ολλανδοί καλλιτέχνες, οπαδοί και τηλεοπτικοί φορείς έχουν διαμορφώσει τον διαγωνισμό για επτά δεκαετίες, και η Ολλανδία έχει αποτελέσει μια δημιουργική και πολύτιμη φωνή σε αυτόν.»

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