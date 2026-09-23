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Την ευθύνη για την ολλανδική συμμετοχή αναλαμβάνει πλέον το NPO, το οποίο θα συνεργαστεί με ανεξάρτητη ομάδα ειδικών για την επιλογή καλλιτέχνη.

Ο ραδιοτηλεοπτικός φορέας AVROTROS είχε αποχωρήσει προηγουμένως, εκφράζοντας αντιδράσεις για τη συμμετοχή του Ισραήλ και τις γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή.

Η διοίκηση του NPO ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση να ενισχύσει τον ενωτικό χαρακτήρα του διαγωνισμού εν μέσω της τρέχουσας παγκόσμιας πόλωσης.

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Η Ολλανδία επιστρέφει στον 71ο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision το 2027, έναν χρόνο μετά την απόφασή της να απέχει από τη διοργάνωση, διαμαρτυρόμενη για τη συμμετοχή του Ισραήλ.

Την εκπροσώπηση της χώρας αναλαμβάνει πλέον μια ανεξάρτητη ομάδα ειδικών, η οποία θα είναι υπεύθυνη για την επιλογή και την υποστήριξη του Ολλανδού καλλιτέχνη, υπό την εποπτεία του κεντρικού οργανισμού της ολλανδικής δημόσιας ραδιοτηλεόρασης, NPO.

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Η αποχώρηση και η αλλαγή στην εκπροσώπηση

Ο ολλανδικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας AVROTROS είχε αποφασίσει να μην συμμετάσχει στη Eurovision του 2026, αντιδρώντας στην απόφαση της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης (EBU) να επιτρέψει τη συμμετοχή του Ισραήλ. Μεταξύ των λόγων που είχε επικαλεστεί ήταν η ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα, οι περιορισμοί στην ελευθερία του Τύπου και οι πολιτικές παρεμβάσεις που, σύμφωνα με τον ίδιο, επηρέαζαν τη διοργάνωση.

Η AVROTROS είχε αρχικά εκφράσει αντίστοιχες επιφυλάξεις και για τη συμμετοχή της χώρας το 2027, υποστηρίζοντας ότι οι συνεχιζόμενες γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή εξακολουθούν να επηρεάζουν τον διαγωνισμό και ότι τα μέτρα που ανακοίνωσε η EBU δεν διασφαλίζουν επαρκώς την ουδετερότητά του.

Ως αποτέλεσμα, η ευθύνη για την ολλανδική συμμετοχή πέρασε στο NPO, το οποίο ξεκίνησε απευθείας διαβουλεύσεις με την EBU.

Οι συζητήσεις με την EBU

Η πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του NPO, Γιετ ντε Ράνιτς, αναφέρθηκε στις προκλήσεις που συνοδεύουν την επιστροφή της Ολλανδίας:

«Κατανοούμε ότι η συμμετοχή στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision προκαλεί ανάμεικτα συναισθήματα στην Ολλανδία. Ζητήσαμε ρητά από την EBU να επαναφέρει τον ενωτικό χαρακτήρα του διαγωνισμού στο επίκεντρο της διοργάνωσης, αναγνωρίζοντας ότι ζούμε σε μια εποχή γεωπολιτικής αναταραχής, πολέμων και πόλωσης».

Η ίδια πρόσθεσε στη συνέχεια: «Τώρα αναζητούμε ξανά αυτή τη σύνδεση, λαμβάνοντας υπόψη όσα συμβαίνουν στον κόσμο, αλλά δημιουργώντας ταυτόχρονα χώρο για συζήτηση γύρω από αυτά. Για να συμβάλουμε στη διαμόρφωση και τη συνέχιση αυτής της κατεύθυνσης, εμείς ως ολλανδική δημόσια ραδιοτηλεόραση θέλουμε να συμμετέχουμε ξανά στη Eurovision. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε πραγματικά να δώσουμε από κοινού περιεχόμενο στο σύνθημα “United by Music”».

Με πληροφορίες από: npo.nl