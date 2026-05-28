Η διεθνής επιτυχία της Dara μετά τη φετινή Eurovision συνεχίζεται με αμείωτη δυναμική, καθώς η Βουλγάρα τραγουδίστρια κατάφερε να πετύχει ακόμη μία ιστορική διάκριση. Λίγες ημέρες μετά τη νίκη της στον μουσικό διαγωνισμό, η καλλιτέχνιδα έγινε η πρώτη από τη Βουλγαρία που καταφέρνει να μπει στο Billboard Global 200, επιβεβαιώνοντας τη μεγάλη απήχηση του τραγουδιού της παγκοσμίως.

Το «Bangaranga», που συγκέντρωσε 516 βαθμούς στη Eurovision και φέρει την υπογραφή του Έλληνα δημιουργού Δημήτρη Κοντόπουλου, έκανε ντεμπούτο στο παγκόσμιο chart streaming, κατακτώντας θέση ανάμεσα στα πιο δημοφιλή τραγούδια διεθνώς.

Παράλληλα, η Dara βρέθηκε στην 90ή θέση της λίστας με τους πιο δημοφιλείς καλλιτέχνες στον κόσμο, σε περισσότερες από 200 χώρες, με την ίδια να γιορτάζει το επίτευγμα μέσα από ενθουσιώδεις αναρτήσεις στα social media.