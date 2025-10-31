Η μουσική που δημιουργείται από τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι απλά το μέλλον που έρχεται αλλά είναι επίσημα το παρόν καθώς πολλά τραγούδια φτιαγμένα από AI έχουν ήδη μπει στα μουσικά charts ενώ «τραγουδιστές» υπογράφουν συμβόλαια με δισκογραφικές εταιρίες.⁠

⁠

Μόνο τους τελευταίους μήνες, τουλάχιστον έξι καλλιτέχνες που δημιουργήθηκαν ή υποστηρίχθηκαν από τεχνητή νοημοσύνη έκαναν το ντεμπούτο τους στα charts του Billboard, από γκόσπελ μέχρι R&B και κάντρι. Ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα αυτής της τάσης είναι η Xania Monet, που δημιουργήθηκε από τη συνθέτρια Telisha «Nikki» Jones και έγραψε ιστορία ως η πρώτη καλλιτέχνιδα τεχνητής νοημοσύνης που έπαιξε στο ραδιόφωνο και μπήκε στο chart Adult R&B Airplay του Billboard.

Με δισκογραφικά συμβόλεων αξίας εκατομμυρίων και τους «καλλιτέχνες» AI να μπαίνουν στα charts κάθε εβδομάδα, το ερώτημα δεν είναι πλέον αν η AI θα αναδιαμορφώσει τη μουσική βιομηχανία, αλλά πόσο μακριά θα φτάσει.⁠

Όπως αναφέρει το Billboard, τις τελευταίες εβδομάδες παρατηρείται ένα «τσουνάμι» τραγουδιών φτιαγμένων με τεχνητή νοημοσύνη που καταφέρνουν να σκαρφαλώσουν στα μουσικά charts, με τις ψεύτικες αυτές περσόνες να συγκεντρώνουν εκατομμύρια streams, προκαλώντας συναγερμό στη μουσική βιομηχανία.

Οταν τα όρια τί είναι προϊόν ανθρώπου και τι μηχανής γίνονται δυσδιάκριτα

Μάλιστα, το αμερικανικό εβδομαδιαίο μουσικό περιοδικό σημειώνει πως γίνεται ολοένα πιο δυσδιάκριτο ποιος καλλιτέχνης ή τραγούδι αποτελεί δημιούργημα της τεχνητής νοημοσύνης αλλά και σε ποιο βαθμό. Πολλές από αυτές τις επιτυχίες, η μουσική των οποίων καλύπτει όλα τα είδη, από γκόσπελ μέχρι ροκ και κάντρι, έχουν επίσης ανώνυμη ή μυστηριώδη προέλευση.

Πώς μπορούμε γνωρίζουμε αν αυτοί οι τίτλοι τραγουδιών στα charts είναι AI ή AI-assisted; Για μερικούς, οι σελίδες των καλλιτεχνών τους στους DSP (επεξεργαστές ψηφιακού σήματος) ισχυρίζονται ότι η μουσική τους δημιουργήθηκε με τη βοήθεια της AI. Για άλλους, το Billboard διπλοέλεγξε τα τραγούδια χρησιμοποιώντας το εργαλείο ανίχνευσης AI της Deezer, η οποία προσθέτει μια σημαία σε όλο το περιεχόμενο που δημιουργείται από AI στην πλατφόρμα.

Το πιο γνωστό παράδειγμα είναι η Xania Monet, μια «τραγουδίστρια» με avatar που έχει δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη και έχει συγκεντρώσει πάνω από 44 εκατομμύρια streams στις ΗΠΑ. H συνθέτρια Τελίσα “Nikki” Τζόουνς, από το Μισισίπι, γράφει τους στίχους και έχει χρησιμοποιήσει την πλατφόρμα Suno για να δημιουργήσει τα τραγούδια. Η εν λόγω πλατφόρμα μηνύθηκε από μεγάλες δισκογραφικές εταιρείες και την Ένωση Δισκογραφικών Εταιρειών της Αμερικής (RIAA) πέρυσι για τη χρήση υλικού που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα.

Η Monet έγινε πρωτοσέλιδο τον Σεπτέμβριο, όταν έκανε το ντεμπούτο της σε πολλά charts του Billboard: Hot Gospel Songs με το «Let Go, Let Go» (το οποίο ανέβηκε στο νούμερο 3 του chart της 25ης Οκτωβρίου) και Hot R&B Songs με το «How Was I Supposed to Know?» (νούμερο 20).

Μάλιστα υπήρξε ένας πόλεμος προσφορών για την υπογραφή της.. Xania Monet, με προτάσεις εταιρειών που έφτασαν τα 3 εκατομμύρια δολάρια. Η Hallwood Media, με επικεφαλής τον πρώην εκτελεστικό της Interscope Neil Jacobson, υπέγραψε τελικά με την Monet σε μια συμφωνία αξίας πολλών εκατομμυρίων δολαρίων.

Σύμφωνα με το Billboard, τουλάχιστον ένας καλλιτέχνης AI έχει κάνει το ντεμπούτο του σε κάθε μία από τις τέσσερις τελευταίες εβδομάδες των charts, κάτι που υποδηλώνει ότι αυτή η τάση επιταχύνεται ραγδαία.

Ανάμεσά τους, το Breaking Rust, που έκανε το ντεμπούτο του με τα τραγούδια «Livin’ On Borrowed Time» και «Walk My Walk» στο chart πωλήσεων country τραγουδιών αυτή την εβδομάδα.

Η Juno Skye, δημιούτγημα AI με χριστιανικό μουσικό περιεχόμενο, έκανε το ντεμπούτο της στο chart αναδυόμενων καλλιτεχνών του Billboard την περασμένη εβδομάδα, ενώ το τραγούδι «Through My Soul» της επίσης AI Enlly Blue μπήκε στο chart πωλήσεων rock τραγουδιών νωρίτερα αυτό το μήνα, σύμφωνα πάντα με το Billboard.

Πολλοί από αυτούς τους AI «καλλιτέχνες» διατηρούν προφίλ στα social media σαν να είναι αληθινοί άνθρωποι.

Η Xania Monet έχει πάνω από 144.000 followers στο Instagram και ανεβάζει τακτικά βίντεο που τη δείχνουν (υποτίθεται) να ηχογραφεί τραγούδια στο στούντιο. Το bio της γράφει: : “I write music”.

Αν και η πρόσφατη εκτόξευση των καλλιτεχνών που χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη μοιάζει ξαφνική, η παρουσία τους στα charts του Billboard δεν είναι εντελώς καινούργια.

Το 2023, ο “Trump The Don”, ένα παρωδιακό έργο τεχνητής νοημοσύνης που δημιουργήθηκε από τον ράπερ Hi-Rez έφτασε στο νούμερο 5 τόσο στα charts Rap Digital Song Sales όσο και στα R&B/Hip-Hop Digital Song Sales, και έφτασε στο νούμερο 45 στα Digital Song Sales, με το «First Day Out». Το τραγούδι χρησιμοποίησε τεχνολογία φιλτραρίσματος τεχνητής νοημοσύνης για να μιμηθεί τη φωνή του Ντόναλντ Τραμπ, ώστε να ακούγεται σαν ο πρόεδρος των ΗΠΑ να ραπάρει.

Η μουσική με τεχνητή νοημοσύνη ξεκίνησε ως ένα πείραμα, ένα «τι θα γινόταν αν». Πλέον αναδιαμορφώνει τα charts, τη δημιουργική διαδικασία και τον τρόπο με τον οποίο ορίζουμε έναν καλλιτέχνη. Καθώς η γραμμή μεταξύ ανθρώπου και μηχανής συνεχίζει να ξεθρωριάζει, το ερώτημα δεν είναι αν η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να δημιουργήσει μια επιτυχία. Είναι αν και πόσο θα μας ενδιαφέρει ακόμα ποιος ή τι την δημιούργησε.

Με πληροφορίες από Billboard, Forbes, technology.com