Ονομάζεται Tilly Norwood και είναι ηθοποιός. Με τη διαφορά ότι η Tilly είναι εξ ολοκλήρου προϊόν Τεχνητής Νοημοσύνης. Παρά ταύτα, έχει ήδη προσελκύσει το ενδιαφέρον πρακτορείων ταλέντων, όπως αποκάλυψε η ηθοποιός και τεχνολόγος Eline Van der Velden, στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ζυρίχης, το περασμένο Σάββατο.

Η Tilly Norwood είναι η πρώτη δημιουργία του νέου στούντιο τεχνητής νοημοσύνης Xicoia της Van der Velden, το οποίο ασχολείται με τη δημιουργία ψηφιακών ηθοποιών.

Με άλλα λόγια, πρόκειται για ένα στούντιο το οποίο δημιουργεί, διαχειρίζεται και αποκομίζει κέρδη από μια νέα γενιά digital σταρ.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις της Van der Velden, τόσο τα μεγάλα στούντιο όσο και όμιλοι μέσων ενημέρωσης και ψυχαγωγίας υιοθετούν σιωπηλά την Τεχνητή Νοημοσύνη, προσθέτοντας ότι αναμένονται τους επόμενους μήνες ανακοινώσεις για παραγωγές υψηλού προφίλ με χρήση AI.

«Όταν πρωτολανσάραμε την Tilly, όλοι ρωτούσαν, “Τι είναι αυτό;”, και τώρα θα ανακοινώσουμε μέσα στους επόμενους μήνες ποιο πρακτορείο θα την εκπροσωπήσει».

Τον περασμένο Ιούλιο, η Norwood –που πλασάρεται ως το κορίτσι της διπλανής πόρτας– «αποκάλυψε» στο Facebook τον πρώτο της ρόλο, ένα κωμικό σκετς με τίτλο «AI Commissioner». «Μπορεί να είμαι προϊόν Τεχνητής Νοημοσύνης, αλλά αυτή τη στιγμή νιώθω πολύ αληθινά συναισθήματα. Είμαι τόσο ενθουσιασμένη για αυτό που έρχεται!», ανέφερε μεταξύ άλλων, η ανάρτηση.

«Θέλουμε η Tilly να είναι η επόμενη Σκάρλετ Γιόχανσον ή Νάταλι Πόρτμαν, αυτός είναι ο στόχος μας», δήλωσε η Van der Velden, επισημαίνοντας ότι είναι οικονομικοί οι λόγοι που ωθούν την κινηματογραφική και τηλεοπτική βιομηχανία στις παραγωγές με τεχνητή νοημοσύνη.

«Ο κόσμος συνειδητοποιεί ότι η δημιουργικότητα δεν χρειάζεται να περιορίζεται από έναν προϋπολογισμό. Δεν υπάρχουν δημιουργικοί περιορισμοί και γι’ αυτό η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί πραγματικά να είναι θετική. Πρόκειται απλά για αλλαγή οπτικής», τονίζει η Van der Velden.

Ενώ σε ανάρτηση της στο LinkedIn, γράφει: «Το κοινό ενδιαφέρεται για την υπόθεση και όχι εάν ο πρωταγωνιστής έχει σφυγμό. Η Tilly ήδη προσελκύει το ενδιαφέρον πρακτορείων ταλέντων και θαυμαστών. Η εποχή των συνθετικών ηθοποιών δεν ‘έρχεται’ -είναι εδώ».

Μετά τις έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Ολλανδή Eline Van der Velden έσπευσε να δηλώνει ότι η ψηφιακή ηθοποιός Tilly Norwood «δεν είναι υποκατάστατο του ανθρώπου, αλλά ένα δημιουργικό έργο -ένα έργο τέχνης».

Με πληροφορίες από Variety, Deadline