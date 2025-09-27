Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν φαίνεται πως έχει ήδη βρει τον επόμενο μεγάλο ρόλο της καθώς η 21χρονη ηθοποιός βρίσκεται σε τελικές διαπραγματεύσεις για να ενσαρκώσει την Ολυμπιονίκη Κέρι Στραγκ στην ταινία «Perfect». Σε σκηνοθεσία της Αμερικανίδας Τζία Κόπολα -εγγονής του Φράνσις Φορντ Κόπολα– και σε σενάριο του Ρόνι Σάνταλ, πηγές αναφέρουν στο Deadline πως το Netflix πρόκειται να αναλάβει την παραγωγή.

Με την ιστορία της Στραγκ, η Μπράουν έχει την ευκαιρία να ζωντανέψει όχι μόνο μία από τις πιο σπουδαίες στιγμές στην ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων, αλλά και ένα από τα πιο δυνατά αθλητικά αφηγήματα της δεκαετίας του ’90. Η Στραγκ ήταν μέλος της αμερικανικής ομάδας ενόργανης γυμναστικής του 1996, γνωστής ως οι «Magnificent Seven».

Στον τελικό της Ατλάντα, η Κέρι Στραγκ τραυματίστηκε σοβαρά, κατά την πρώτη της προσπάθεια στο άλμα, όταν προσγειώθηκε άσχημα και γύρισε ο αστράγαλός της. Παρά τον έντονο πόνο, κλήθηκε να εκτελέσει δεύτερη προσπάθεια. Η εικόνα της να προσγειώνεται τέλεια, να καταρρέει στη συνέχεια από τον πόνο και να μεταφέρεται στα χέρια του προπονητή της, Μπέλα Κάρολι, έμεινε στην ιστορία ως μία από τις πιο συγκλονιστικές και συγκινητικές στιγμές των Ολυμπιακών Αγώνων. Χάρη στο κατόρθωμά της, η αμερικανική ομάδα κατέκτησε το πρώτο της ομαδικό χρυσό μετάλλιο στην ενόργανη.

Στο μεταξύ, η Μπράουν ετοιμάζεται για την τελευταία σεζόν του «Stranger Things», η οποία θα κυκλοφορήσει σε τρεις ενότητες με την πρώτη να κάνει πρεμιέρα στι 26 Νοεμβρίου. Παράλληλα, πρόκειται να πρωταγωνιστήσει μαζί με τον Καναδό ηθοποίο, Γκάμπριελ Λαμπέλ στη νέα ταινία του Netflix, «Just Picture It».

Τα γυρίσματα για τη ταινία «Perfect» πρόκειται να ξεκινήσουν την ερχόμενη άνοιξη.

Με πληροροφίες από Deadline