Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Με καθυστέρηση σε σχέση με το αρχικό χρονοδιάγραμμα αναμένεται να ανακοινωθεί η πόλη που θα φιλοξενήσει τον 71ο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision, μετά τη νίκη της Dara με το τραγούδι Bangaranga. Στην τελική ευθεία για τη διοργάνωση βρίσκονται η Σόφια και το Μπουργκάς, οι δύο πόλεις που διεκδικούν τη φιλοξενία.

Παρότι η βουλγαρική δημόσια τηλεόραση (BNT) είχε προγραμματίσει να προχωρήσει στις σχετικές ανακοινώσεις την Παρασκευή 31 Ιουλίου, αυτό τελικά δεν συνέβη.

Advertisement

Advertisement

Σε επίσημη ενημέρωσή της, η BNT γνωστοποίησε ότι η διεθνής επιτροπή που αξιολογεί τους φακέλους των δύο υποψηφιοτήτων δεν έχει ακόμη καταλήξει σε οριστικό συμπέρασμα και συνεχίζει τη διαδικασία εξέτασης.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, από τους δήμους της Σόφιας και του Μπουργκάς ζητήθηκαν πρόσθετα στοιχεία και διευκρινίσεις σχετικά με τις προτάσεις τους. Οι πληροφορίες αυτές βρίσκονται πλέον υπό αξιολόγηση, προτού ληφθεί η τελική απόφαση για το ποια πόλη θα αναλάβει τη φιλοξενία της Eurovision 2027.

Μέχρι να ολοκληρωθεί η εξέταση όλων των δεδομένων, η βουλγαρική δημόσια τηλεόραση δεν έχει δώσει νέο χρονοδιάγραμμα για την ανακοίνωση της διοργανώτριας πόλης, με τη διαδικασία να παραμένει σε εξέλιξη.