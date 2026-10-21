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Επταμελής επιτροπή θα επιλέξει είκοσι τραγούδια για τους δύο ημιτελικούς, ενώ η πρόκριση στον τελικό θα εξαρτηθεί αποκλειστικά από την ψήφο του κοινού.

Ο τελικός νικητής θα αναδειχθεί από τον συνδυασμό της ψήφου των τηλεθεατών και των κριτικών επιτροπών κατά τη διάρκεια της τελικής φάσης στη Θεσσαλονίκη.

Το επιλεγμένο τραγούδι θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον 71ο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision, ο οποίος θα διεξαχθεί τον Μάιο του 2027 στο Μπουργκάς.

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Στην τελική ευθεία βρίσκεται η διαδικασία υποβολής συμμετοχών για το «Sing for Greece 2027», μέσα από το οποίο θα αναδειχθεί ο καλλιτέχνης και το τραγούδι που θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στον 71ο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision.

Οι ενδιαφερόμενοι καλλιτέχνες και δημιουργοί έχουν περιθώριο έως την Κυριακή 1η Νοεμβρίου, στις 23:59, για να καταθέσουν τις προτάσεις τους και να διεκδικήσουν μια θέση στην ελληνική εκπροσώπηση του 2027.

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Η ΕΡΤ διοργανώνει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το «Sing for Greece», μετά την ανταπόκριση που σημείωσε η προηγούμενη διοργάνωση. Οι δύο Ημιτελικοί και ο Μεγάλος Τελικός προγραμματίζεται να πραγματοποιηθούν τον Φεβρουάριο του 2027 στη Θεσσαλονίκη, η οποία θα φιλοξενήσει για πρώτη φορά τη συγκεκριμένη διαδικασία επιλογής. Ο χώρος διεξαγωγής και οι ακριβείς ημερομηνίες αναμένεται να ανακοινωθούν το επόμενο διάστημα.

Πώς θα αναδειχθεί η ελληνική συμμετοχή στη Eurovision 2027

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της διοργάνωσης, η επιλογή θα ξεκινήσει με την αξιολόγηση των υποβληθεισών προτάσεων από επταμελή επιτροπή, από την οποία θα προκύψουν συνολικά 20 τραγούδια που θα διαγωνιστούν στους δύο Ημιτελικούς.

Η πρόκριση στον Μεγάλο Τελικό θα εξαρτηθεί αποκλειστικά από την ψήφο του κοινού. Συνολικά, 12 τραγούδια θα εξασφαλίσουν το εισιτήριο για την τελική φάση, όπου θα κριθεί ο νικητής που θα εκπροσωπήσει τη χώρα στον ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό.

Στον Μεγάλο Τελικό, το αποτέλεσμα θα διαμορφωθεί από τον συνδυασμό της ψήφου των τηλεθεατών και των δύο κριτικών επιτροπών, της ελληνικής και της διεθνούς. Με αυτόν τον τρόπο, το κοινό θα έχει καθοριστικό ρόλο στην ανάδειξη της ελληνικής συμμετοχής.

Ευκαιρία για νέους καλλιτέχνες και δημιουργούς

Το «Sing for Greece» αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για καλλιτέχνες και δημιουργούς να παρουσιάσουν τη μουσική τους σε ένα ευρύ κοινό και να διεκδικήσουν μια θέση στη σκηνή της Eurovision. Η συμμετοχή στον εθνικό τελικό μπορεί να συμβάλει στην ενίσχυση της αναγνωρισιμότητάς τους και να ανοίξει νέους δρόμους για την καλλιτεχνική τους πορεία.

Παράλληλα, η διαδικασία συγκεντρώνει το ενδιαφέρον και των φίλων της Eurovision εκτός Ελλάδας, οι οποίοι παρακολουθούν τις εθνικές επιλογές και ανακαλύπτουν νέες φωνές και τάσεις της ελληνικής μουσικής σκηνής.

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Το τραγούδι που θα επιλεγεί θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα τον Μάιο του 2027, στο Μπουργκάς της Βουλγαρίας, όπου είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί ο 71ος Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για την προκήρυξη, τους αναλυτικούς όρους συμμετοχής και να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική φόρμα υποβολής μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της ΕΡΤ: ert.gr/singforgreece2027.

Η Κυριακή 1η Νοεμβρίου, στις 23:59, αποτελεί την καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των προτάσεων.

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(Με πληροφορίες από ΕΡΤ)