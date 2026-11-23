Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Σε φιγούρα Playmobil μετατράπηκε η Καίτη Γαρμπή, με την εμφάνισή της στη Eurovision του 1993, όταν είχε εκπροσωπήσει την Ελλάδα με το τραγούδι «Ελλάδα, χώρα του φωτός», να αποτελεί την πηγή έμπνευσης για τη δημιουργία.

Το συλλεκτικό παιχνίδι παρουσιάστηκε στην έκθεση ToyCon 2026, γεγονός που γνωστοποίησε η ίδια η τραγουδίστρια μέσα από ανάρτησή της στο Instagram την Κυριακή. Η Καίτη Γαρμπή μοιράστηκε με τους ακολούθους της φωτογραφίες και βίντεο από τη φιγούρα, η οποία αναπαριστά την εμβληματική εμφάνισή της στον μουσικό διαγωνισμό.

Advertisement

Advertisement

Η δημιουργία συγκέντρωσε το ενδιαφέρον των χρηστών των social media, οι οποίοι αντέδρασαν με likes και σχόλια. Η φιγούρα ξεχωρίζει για το φόρεμα που παραπέμπει σε εκείνο που είχε φορέσει η τραγουδίστρια στη Eurovision του 1993.

«ToyCon Greece 2026», έγραψε η Καίτη Γαρμπή στη λεζάντα της δημοσίευσής της.

Η ToyCon Greece 2026 αποτελεί μια διήμερη διοργάνωση με επίκεντρο τα παιχνίδια, τα συλλεκτικά αντικείμενα, το retro gaming και την pop κουλτούρα. Η φετινή έκθεση φιλοξενήθηκε για δεύτερη φορά στην Ελλάδα, στο Εκθεσιακό Κέντρο Δήμου Περιστερίου, στις 21 και 22 Νοεμβρίου.

Πρόσφατα, η τραγουδίστρια είχε μοιραστεί και στιγμιότυπα από τον χριστουγεννιάτικο στολισμό του σπιτιού της, καθώς μετέτρεψε το σαλόνι της σε «σπίτι του Άη Βασίλη». Το αποτέλεσμα περιλάμβανε ένα εντυπωσιακό δέντρο, κόκκινους φιόγκους, χρυσές μπάλες, φωτάκια, τάρανδους και πολλά ακόμη γιορτινά διακοσμητικά.