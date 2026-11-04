Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Μεγάλη έκπληξη προκάλεσε το πρωί της Τετάρτης η ανακοίνωση από το ΡΙΚ του ονόματος που θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στον 71o διαγωνισμό της Eurovision που θα γίνει στο Μπουργκάς της Βουλγαρίας τον Μάιο του 2027.

Πρόκειται για τον 43χρονο Γιώργο Περρή, ο οποίος μέχρι και χτες ήταν για τους περισσότερους του απόλυτο outsider αφού στην τελική εξάδα που είχε προκριθεί υπήρχαν γνωστά ονόματα όπως η Josephine, η Evangelia, ο Αναστάσιος Ράμμος, η Κατερίνα Στικούδη και η Χάρις Σάββα.

Advertisement

Advertisement

Το παρασκήνιο παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον το προηγούμενο βράδυ ακουγόταν έντονα ότι ο κρατικός φορέας της Κύπρου είχε πάρει την απόφαση να αναθέσει αυτή τη χρονιά την εκπροσώπηση της χώρας στη Eurovisionσε άντρα, και όλοι είχαν υποθέσει ότι το «χρίσμα» θα έπαιρνε ο Αναστάσιος Ράμμος που ανήκει στο δυναμικό της Panik Records. Τελικά όμως, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, το ΡΙΚ εμπιστεύτηκε τη Minos/EMI στην οποία ανήκε και η περσινή εκπρόσωπος, Αντιγόνη.

Μετά τα αρνητικά σχόλια που είχαν ακουστεί την περσινή χρόνια σχετικά με την επιλογή μιας εκπροσώπου που στηρίχτηκε περισσότερο στην εικόνα και όχι στη φωνή, αυτή τη φορά οι ιθύνοντες αποφάσισαν να κινηθούν εντελώς διαφορετικά αποφασίζοντας να στείλουν στην επόμενη Eurovision έναν ιδαίτερα έμπειρο τραγουδιστή που έχει εμφανιστεί σε μεγάλες σκηνές του εξωτερικού -συνεργαζόταν για χρόνια με τον Μάριο Φραγκούλη- ο οποίος θα μπορούσε να ερμηνεύσει μια μπαλάντα απαιτήσεων στα χνάρια του Slimane που είχε φέρει τη Γαλλία στις πρώτες θέσεις.

Ποιος είναι ο ανοιχτά gay καλλιτέχνης που θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στη Eurovision