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Τραγική κατάληξη είχε η πτήση με αιωρόπτερο για τον 45χρονο εκπαιδευτή Λουίζ Εντουάρντο Ροντρίγκες ντος Σάντος από τη Βραζιλία και τον 26χρονο τουρίστα Αντριάν Γκιγέρμο Αρισμέντι από την Αργεντινή όταν το αετός με τον οποίο πετούσαν έπεσε σε τοίχο στην παραλία Σάο Κονράντο, στο Ρίο ντε Τζανέιρο της Βραζιλίας.

Το δυστύχημα το οποίο καταγράφηκε και από κάμερα στο αιωρόπτερο όσο και από άλλο σημείο στην παραλία, σημειώθηκε όταν ο 45χρονος πιλότος πραγματοποίησε έναν ελιγμό σε χαμηλό ύψος.

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🚨"TRAGEDIA EN BRASIL"



Difundieron el VIDEO completo del momento en que un turista argentino y un instructor MURIERON tras un accidente en ALA DELTA. pic.twitter.com/JlAdmmtbVc — Noticias Argy 🚨​🇦🇷​ (@noticias_argy) November 4, 2026

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, πριν από τη συντριβή δεν υπήρχε καμία ένδειξη ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Από την πλευρά του ο πρόεδρος της Λέσχης Ελεύθερης Πτήσης του Σάο Κονράντο, Μπρούνο Μενεσκάλ, δήλωσε ότι οι συνθήκες ανέμου ήταν καλές και απέδωσε το δυστύχημα σε λάθος του εκπαιδευτή.

«Ήταν μια στροφή σε χαμηλό ύψος, ένα ασυγχώρητο λάθος. Αν είχε προσγειωθεί στην άμμο, πιθανότατα δεν θα είχε αυτή την κατάληξη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στην κατάθεσή του στην αστυνομία, ο Μενεσκάλ ανέφερε ότι ο Λουίζ Εντουάρντο πετούσε για περισσότερα από δέκα χρόνια, αλλά είχε αποκτήσει την άδεια εκπαιδευτή μόλις έναν χρόνο νωρίτερα.

Από το 2025 άρχισε να δημοσιεύει συχνότερα βίντεο από πτήσεις με πελάτες και, τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους, είχε αναρτήσει συστάσεις ασφαλείας για τους επιβάτες, τονίζοντας τη σημασία της τήρησης των οδηγιών του εκπαιδευτή κατά την προσγείωση.

«Προσγείωση: Στα τελευταία λεπτά πριν από την ολοκλήρωση της πτήσης, ζητάμε από τους μαθητές να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, δηλαδή να κάνουν μόνο ό,τι τους έχει υποδείξει ο εκπαιδευτής τους», είχε γράψει, σύμφωνα με το G1.