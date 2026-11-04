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Ένα πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε στο ποδόσφαιρο της Βραζιλίας, με την αναμέτρηση της Ουμπερλάντια με τη Μαμορέ για το πρωτάθλημα Κ20 να ολοκληρώνεται με έναν εντυπωσιακό αριθμό αποβολών, που ενδέχεται να αποτελεί νέο ρεκόρ Γκίνες.

Η Μαμορέ επικράτησε με 3-1 στον πρώτο ημιτελικό της δεύτερης κατηγορίας του πρωταθλήματος Κ20 της πολιτείας Μίνας Ζεράις, ωστόσο το αγωνιστικό αποτέλεσμα πέρασε σε δεύτερη μοίρα εξαιτίας των σοβαρών επεισοδίων που εκτυλίχθηκαν στις καθυστερήσεις.

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Πώς ξεκίνησε η σύρραξη στον αγώνα Ουμπερλάντια – Μαμορέ

Όλα άρχισαν στο 99ο λεπτό, όταν η Μαμορέ πέτυχε το τρίτο της γκολ. Κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών, ο ποδοσφαιριστής Ντάβι φέρεται να προκάλεσε λεκτικά τον αντίπαλο πάγκο, πυροδοτώντας την ένταση ανάμεσα στους παίκτες και τα τεχνικά επιτελεία των δύο ομάδων.

Η κατάσταση κλιμακώθηκε μέσα σε λίγα λεπτά, με τη σύρραξη να παίρνει ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Ο διαιτητής της αναμέτρησης, Φερνάντο Πάτρικ, αναγκάστηκε να διακόψει οριστικά το παιχνίδι, καταγράφοντας στο φύλλο αγώνα συνολικά 51 αποβολές, εκ των οποίων οι 48 συνδέονταν με τα επεισόδια.

Οι 51 αποβολές και το προηγούμενο παγκόσμιο ρεκόρ

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη Βραζιλία, ανάμεσα στους αποβληθέντες βρίσκονταν 43 ποδοσφαιριστές και οκτώ μέλη των τεχνικών επιτελείων.

Ωστόσο, νεότερες αναφορές ανεβάζουν τον συνολικό αριθμό στις 53 αποβολές, καθώς συνυπολογίζουν και δύο παράγοντες της Ουμπερλάντια.

Το προηγούμενο ρεκόρ που αναφέρεται στα στοιχεία του Guinness World Records ήταν οι 36 αποβολές, σε αγώνα μεταξύ της Ατλέτικο Κλέιπολ και της Βικτοριάνο Αρένας στην πέμπτη κατηγορία της Αργεντινής, στις 27 Φεβρουαρίου 2011.

Το περιστατικό στη Βραζιλία ξεπερνά αριθμητικά εκείνη την επίδοση, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση ότι έχει αναγνωριστεί ως νέο παγκόσμιο ρεκόρ από το Guinness World Records.

Έτσι, ένας αγώνας της δεύτερης κατηγορίας του πρωταθλήματος Κ20 στη Βραζιλία είναι πλέον στο επίκεντρο της διεθνούς ποδοσφαιρικής επικαιρότητας, όχι για το αποτέλεσμα, αλλά για τον πρωτοφανή αριθμό αποβολών.