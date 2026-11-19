Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Νέα Δημοκρατία προηγείται στην πρόθεση ψήφου με 23,7%, ενώ ακολουθούν η ΕΛ.Α.Σ. με 13,5% και το ΠΑΣΟΚ με 11,3%, με το 68% των ερωτηθέντων να επιθυμεί πολιτική αλλαγή.

Η συσπείρωση του κυβερνώντος κόμματος ανέρχεται στο 60%, ενώ ένα σημαντικό ποσοστό των ψηφοφόρων που απομακρύνονται από αυτό δηλώνουν αναποφάσιστοι.

Οι πολίτες εκφράζουν έντονη ανησυχία για τη διαφθορά και τη φοροδιαφυγή, με το 85% να θεωρεί τα σχετικά φαινόμενα ευρέως διαδεδομένα και το 74% να αμφισβητεί την αποτελεσματικότητα των ελεγκτικών μηχανισμών.

Παράλληλα, το 75% των συμμετεχόντων πιστεύει ότι παράνομα κυκλώματα χειραγωγούν τα επαγγελματικά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου και μπάσκετ.

Τέλος, η πλειοψηφία τάσσεται υπέρ της συνέχισης των επενδύσεων σε σύγχρονα οπλικά συστήματα, παρά το υψηλό οικονομικό κόστος.

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Στην πρώτη θέση της πρόθεσης ψήφου παραμένει η Νέα Δημοκρατία, με ποσοστό 23,7%, σύμφωνα με τη νέα δημοσκόπηση της Alco για λογαριασμό του Flash.gr. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η ΕΛ.Α.Σ. με 13,5%, ενώ το ΠΑΣΟΚ συγκεντρώνει 11,3%.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι απαντήσεις για το πολιτικό σκηνικό ενόψει των επόμενων εκλογών. Το 68% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι επιθυμεί πολιτική αλλαγή, ενώ το 14,3% παραμένει αναποφάσιστο ως προς την επιλογή του.

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Η έρευνα καταγράφει, επίσης, τη συσπείρωση των κομμάτων, τις διαθέσεις των πολιτών απέναντι στο ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, καθώς και τις απόψεις τους για την εξωτερική πολιτική, τις αμυντικές δαπάνες, τη διαφθορά και τη φοροδιαφυγή.

Δημοσκόπηση Alco: Τα ποσοστά των κομμάτων στην πρόθεση ψήφου

Σύμφωνα με τα ευρήματα της δημοσκόπησης, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 23,7%, με την ΕΛ.Α.Σ. να ακολουθεί με 13,5% και το ΠΑΣΟΚ να βρίσκεται στην τρίτη θέση με 11,3%.

Αναλυτικά, τα ποσοστά των κομμάτων διαμορφώνονται ως εξής:

Νέα Δημοκρατία: 23,7%

ΕΛ.Α.Σ.: 13,5%

ΠΑΣΟΚ: 11,3%

ΚΚΕ: 7,1%

Ελληνική Λύση: 5,9%

Πλεύση Ελευθερίας: 4%

Συμμαχία Ελλήνων: 3,4%

Ελπίδα για τη Δημοκρατία: 3,2%

Φωνή Λογικής: 2,6%

ΜΕΡΑ25: 2,5%

Νίκη: 1,7%

ΣΥΡΙΖΑ: 1,5%

Δημοκράτες: 0,5%

Το 4,8% επιλέγει άλλο κόμμα, ενώ οι αναποφάσιστοι ανέρχονται στο 14,3%. Με βάση τα συγκεκριμένα ευρήματα, οκτώ κόμματα καταγράφονται πάνω από το όριο του 3%.

Συσπείρωση ΝΔ στο 60% – Πού κατευθύνονται οι διαρροές

Στο 60% διαμορφώνεται η συσπείρωση της Νέας Δημοκρατίας, σύμφωνα με την έρευνα. Μεταξύ των ψηφοφόρων που απομακρύνονται από το κυβερνών κόμμα, το μεγαλύτερο ποσοστό κατευθύνεται προς τη δεξαμενή των αναποφάσιστων.

Ειδικότερα, το 23% των ψηφοφόρων που εγκαταλείπουν τη ΝΔ δηλώνει αναποφάσιστο, ενώ το 5,5% στρέφεται προς την επιλογή «άλλο κόμμα».

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Παράλληλα, καταγράφονται απώλειες 3% προς την αποχή και 3% προς το ΠΑΣΟΚ, ενώ το 2,5% κατευθύνεται προς την Ελπίδα για τη Δημοκρατία.

Μικρότερες διαρροές, της τάξης του 1% για κάθε σχηματισμό, καταγράφονται προς την Ελληνική Λύση, τη Φωνή Λογικής και τη Συμμαχία Ελλήνων.

Το 68% επιθυμεί πολιτική αλλαγή – Τι δείχνει η έρευνα για ένα κόμμα Σαμαρά

Στο ερώτημα εάν στις επόμενες εκλογές οι πολίτες θα ψηφίσουν με στόχο τη συνέχιση της σημερινής διακυβέρνησης ή την πολιτική αλλαγή, το 68% επιλέγει την αλλαγή. Αντίθετα, το 24% τάσσεται υπέρ της συνέχειας, ενώ το 8% απαντά «δεν γνωρίζω/δεν απαντώ».

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Η δημοσκόπηση εξετάζει και το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά. Το 11% δηλώνει ότι είναι πολύ ή μάλλον πιθανό να το ψηφίσει, ενώ το 81% θεωρεί λίγο έως καθόλου πιθανό ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Το 8% δεν εκφράζει άποψη.

Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν, επίσης, να αξιολογήσουν κατά πόσο η κριτική που ασκεί ο Αντώνης Σαμαράς εκφράζει την παραδοσιακή βάση της Νέας Δημοκρατίας. Το 41% απαντά ότι συμφωνεί πολύ ή μάλλον με αυτή την εκτίμηση, ενώ το 34% διαφωνεί πολύ ή μάλλον. Το 25% δηλώνει «δεν γνωρίζω/δεν απαντώ».

Κυβερνητικοί χειρισμοί για το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου

Η έρευνα καταγράφει τις απόψεις των πολιτών και για τους κυβερνητικούς χειρισμούς στο ζήτημα της πόντισης του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου.

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Το 44% αξιολογεί πολύ ή μάλλον θετικά τους χειρισμούς της κυβέρνησης, ενώ το 30% εκφράζει μάλλον ή πολύ αρνητική άποψη. Το 26% απαντά «δεν γνωρίζω/δεν απαντώ».

Σχετικά με τη στρατηγική συνεργασία Ελλάδας – Ισραήλ, το 38% τη θεωρεί σωστή για τα συμφέροντα της χώρας, ενώ το 35% τη χαρακτηρίζει λανθασμένη. Το 27% δεν παίρνει θέση.

Όσον αφορά τις αμυντικές δαπάνες, το 60% θεωρεί ότι η Ελλάδα πρέπει σίγουρα ή μάλλον να συνεχίσει να επενδύει σε σύγχρονα οπλικά συστήματα, παρά το υψηλό κόστος. Αντίθετη άποψη εκφράζει το 29%, ενώ το 11% δηλώνει «δεν γνωρίζω/δεν απαντώ».

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Η άποψη των πολιτών για την παρουσία του Ηλία Κασιδιάρη στην πολιτική

Αρνητικά αξιολογεί το 59% των ερωτηθέντων την παρουσία του καταδικασμένου Ηλία Κασιδιάρη στην πολιτική ζωή της χώρας.

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Το 26% δηλώνει ότι η παρουσία του τού είναι αδιάφορη, ενώ το 11% την αξιολογεί θετικά. Το 4% δεν απαντά.

Διαφθορά: Ποια κόμματα συγκεντρώνουν την εμπιστοσύνη των πολιτών

Στο ερώτημα για το ποιο κόμμα εμπιστεύονται περισσότερο ως προς την ικανότητά του να αντιμετωπίσει τη διαφθορά, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει το υψηλότερο ποσοστό, με 16%.

Ακολουθούν η ΕΛ.Α.Σ. με 7%, το ΠΑΣΟΚ με 6%, το ΚΚΕ με 5% και η Ελληνική Λύση με 3%.

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Φοροδιαφυγή: Το 85% θεωρεί ότι τα φαινόμενα είναι ευρέως διαδεδομένα

Εκτεταμένη διάδοση των φαινομένων φοροδιαφυγής και απάτης διαπιστώνει η μεγάλη πλειονότητα των ερωτηθέντων στη δημοσκόπηση της Alco.

Συγκεκριμένα, το 85% εκτιμά ότι τα πρόσφατα περιστατικά δεν αποτελούν μεμονωμένες περιπτώσεις, αλλά είναι ευρέως διαδεδομένα. Μόλις το 7% θεωρεί ότι πρόκειται για μεμονωμένα περιστατικά, ενώ το 8% απαντά «δεν γνωρίζω/δεν απαντώ».

Αρνητική είναι και η εικόνα που καταγράφεται για την αποτελεσματικότητα των ελεγκτικών μηχανισμών. Μόλις το 20% πιστεύει ότι κάνουν πολύ ή αρκετά σωστά τη δουλειά τους σε υποθέσεις φοροδιαφυγής.

Αντίθετα, το 74% θεωρεί ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί κάνουν λίγο ή καθόλου σωστά τη δουλειά τους, ενώ το 6% δεν εκφράζει άποψη.

Το 75% θεωρεί ότι παράνομα κυκλώματα επηρεάζουν ποδόσφαιρο και μπάσκετ

Έντονη δυσπιστία καταγράφεται και απέναντι στη λειτουργία των επαγγελματικών πρωταθλημάτων ποδοσφαίρου και μπάσκετ.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, το 75% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι τα πρωταθλήματα επηρεάζονται από παράνομα κυκλώματα, τα οποία χειραγωγούν τη διαιτησία και επηρεάζουν τα αποτελέσματα.

Μόλις το 5% απαντά αρνητικά, ενώ το 20% δηλώνει «δεν γνωρίζω/δεν απαντώ».