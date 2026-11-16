Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Νέα Δημοκρατία προηγείται στην πρόθεση ψήφου με 25,5% έναντι 13,4% της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, ενώ το ΠΑΣΟΚ συγκεντρώνει 10,6% σύμφωνα με δημοσκόπηση της Opinion Poll.

Στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία φτάνει το 30,3%, ωστόσο το 67,8% των πολιτών ιεραρχεί την ακρίβεια και τον πληθωρισμό ως το σημαντικότερο πρόβλημα της χώρας.

Η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου αναδεικνύεται στο κυριότερο κριτήριο ψήφου για τους πολίτες, επηρεάζοντας άμεσα τις καταναλωτικές τους συνήθειες και τον περιορισμό των δαπανών τους.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης καταγράφεται ως ο καταλληλότερος για την πρωθυπουργία με 28,4%, ενώ το 46,7% των ερωτηθέντων τάσσεται υπέρ της ανάγκης για σχηματισμό αυτοδύναμης κυβέρνησης.

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Προβάδισμα 12,1 ποσοστιαίων μονάδων καταγράφει η Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων, συγκεντρώνοντας 25,5%, έναντι 13,4% της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ) του Αλέξη Τσίπρα. Το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί στην τρίτη θέση με 10,6%, ενώ το ποσοστό των αναποφάσιστων διαμορφώνεται στο 15,7%, σύμφωνα με τη νέα δημοσκόπηση της Opinion Poll, που παρουσιάστηκε τη Δευτέρα (16.11.2026) στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action24.

Στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία φτάνει στο 30,3%, διατηρώντας την πρώτη θέση, χωρίς ωστόσο να εξασφαλίζει αυτοδυναμία με βάση την κατανομή εδρών της εταιρείας. Η ΕΛΑΣ καταγράφεται στο 15,9%, ενώ το ΠΑΣΟΚ συγκεντρώνει 12,6%. Παράλληλα, η ακρίβεια παραμένει το σημαντικότερο πρόβλημα για τους πολίτες, με τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου να αναδεικνύεται σε βασικό κριτήριο ψήφου.

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Πρόθεση ψήφου: Τα ποσοστά των κομμάτων και οι αναποφάσιστοι

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Opinion Poll, στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 25,5%, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη 13,4% και το ΠΑΣΟΚ 10,6%.

Ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 6,1%, το ΚΚΕ με 6%, η Πλεύση Ελευθερίας με 4,9% και η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 3,8%.

Η Συμμαχία Ελλήνων καταγράφει 3,4%, η Φωνή Λογικής 3,3%, το ΜέΡΑ25 1,8%, ο ΣΥΡΙΖΑ 1,4% και η Νίκη 1,1%.

Το ποσοστό των αναποφάσιστων ανέρχεται στο 15,7%, ενώ το 3,1% επιλέγει την απάντηση «άλλο κόμμα».

Εκτίμηση ψήφου: Πρώτη η ΝΔ με 30,3% – Δεύτερη η ΕΛΑΣ με 15,9%

Στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία καταγράφει 30,3%, διατηρώντας αμετάβλητο το ποσοστό της σε σύγκριση με τον Οκτώβριο.

Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη ακολουθεί με 15,9%, σημειώνοντας οριακή άνοδο 0,1 μονάδας, ενώ το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στο 12,6%, από 12,3% στην προηγούμενη μέτρηση.

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Στην τέταρτη θέση βρίσκεται η Ελληνική Λύση με 7,2% και ακολουθεί το ΚΚΕ με 7,1%. Η Πλεύση Ελευθερίας συγκεντρώνει 5,8%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία 4,5%, η Συμμαχία Ελλήνων 4% και η Φωνή Λογικής 3,9%.

Χαμηλότερα βρίσκονται το ΜέΡΑ25 με 2,1%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 1,6% και η Νίκη με 1,3%.

Στη σύγκριση με τον Οκτώβριο, η Ελληνική Λύση ανεβαίνει από 6,8% σε 7,2%, η Πλεύση Ελευθερίας από 5,1% σε 5,8% και η Συμμαχία Ελλήνων από 3,5% σε 4%. Αντίθετα, το ΚΚΕ υποχωρεί από 7,2% σε 7,1% και ο ΣΥΡΙΖΑ από 1,7% σε 1,6%.

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Παράσταση νίκης: Στο 68% η Νέα Δημοκρατία

Στην παράσταση νίκης, το 68% των ερωτηθέντων εκτιμά ότι η Νέα Δημοκρατία θα αναδειχθεί πρώτο κόμμα στις επόμενες εκλογές.

Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη συγκεντρώνει 5% και το ΠΑΣΟΚ 4,5%, ενώ το 12,1% δηλώνει ότι δεν γνωρίζει ή δεν επιθυμεί να απαντήσει.

Κριτήριο ψήφου: Η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου στην πρώτη θέση

Η οικονομική καθημερινότητα αναδεικνύεται σε καθοριστικό παράγοντα για την εκλογική συμπεριφορά. Το 44,4% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι βασικό κριτήριο ψήφου αποτελεί η εγγύηση ανόδου του βιοτικού επιπέδου.

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Ακολουθούν η ανάγκη για σταθερότητα με 29,3%, οι μεταρρυθμίσεις στο πολιτικό σύστημα και το κράτος δικαίου με 28,6% και η ανάγκη για αλλαγή με 27,5%.

Το πρόσωπο του αρχηγού αποτελεί κριτήριο για το 15,3% των πολιτών, η ιδεολογία για το 13,6% και η διαχρονική πολιτική ταύτιση με ένα κόμμα για το 3,4%.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η μεταβολή σε σχέση με τον Οκτώβριο. Η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου ενισχύεται κατά 8,8 ποσοστιαίες μονάδες, από 35,6% σε 44,4%.

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Αντίθετα, η ανάγκη για αλλαγή υποχωρεί από 35,1% σε 27,5%. Η ανάγκη σταθερότητας αυξάνεται από 27,1% σε 29,3%, ενώ η σημασία των μεταρρυθμίσεων στο πολιτικό σύστημα και το κράτος δικαίου ανεβαίνει από 26,4% σε 28,6%.

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Εκτίμηση εδρών: 119 στη ΝΔ, 47 στην ΕΛΑΣ και 37 στο ΠΑΣΟΚ

Με βάση την κατανομή εδρών που παρουσιάζει η Opinion Poll, η Νέα Δημοκρατία εξασφαλίζει 119 έδρες, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη 47 και το ΠΑΣΟΚ 37.

Το ΚΚΕ και η Ελληνική Λύση συγκεντρώνουν από 21 έδρες, η Πλεύση Ελευθερίας 17 και η Ελπίδα για τη Δημοκρατία 14. Από 12 έδρες λαμβάνουν η Φωνή Λογικής και η Συμμαχία Ελλήνων.

Αυτοδυναμία ή κυβέρνηση συνεργασίας: Σχεδόν ισοδύναμες οι επιλογές

Σχεδόν μοιρασμένες είναι οι απόψεις των πολιτών σχετικά με το μοντέλο διακυβέρνησης που θεωρούν καταλληλότερο για τη χώρα.

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Στο ερώτημα εάν προτιμούν αυτοδύναμη κυβέρνηση ή κυβέρνηση συνεργασίας, το 46,7% επιλέγει την αυτοδυναμία και το 46,6% τις συνεργασίες. Το 6,7% δεν εκφράζει άποψη.

Καταλληλότητα για πρωθυπουργία: Τα ποσοστά Μητσοτάκη, Τσίπρα και Ανδρουλάκη

Στο ερώτημα για την καταλληλότητα για την πρωθυπουργία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει 28,4%, ενώ η απάντηση «κανένας» καταγράφει 27,9%.

Ο Αλέξης Τσίπρας ακολουθεί με 13,5% και ο Νίκος Ανδρουλάκης με 6,7%.

Σε σύγκριση με τον Οκτώβριο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενισχύεται από 27,4% σε 28,4% και ο Αλέξης Τσίπρας από 13,1% σε 13,5%. Η επιλογή «κανένας» ανεβαίνει από 26,5% σε 27,9%, ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης υποχωρεί από 7,1% σε 6,7%.

Ελληνοτουρκικά: Ανησυχία για τις εξελίξεις με αφορμή το καλώδιο

Στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, το 50,7% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι ανησυχεί ή μάλλον ανησυχεί για τις εξελίξεις που συνδέονται με τις διαδικασίες για το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης.

Αντίθετα, το 46,9% απαντά «μάλλον όχι» ή «όχι», ενώ το 2,4% δεν εκφράζει άποψη.

Διχασμένοι εμφανίζονται οι πολίτες και ως προς το ενδεχόμενο οι συγκρούσεις μεταξύ Ρεπουμπλικανών και Δημοκρατικών στις ΗΠΑ να επηρεάσουν τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Το 45,4% θεωρεί ότι θα υπάρξει επίδραση, έναντι 46,1% που έχει αντίθετη άποψη. Το 8,5% απαντά «δεν γνωρίζω/δεν απαντώ».

Διεθνής και αμυντική θέση της Ελλάδας: Θετική αξιολόγηση από το 56,9%

Θετική είναι η αποτίμηση της πλειονότητας των ερωτηθέντων για τη διεθνή και αμυντική θέση της Ελλάδας κατά την τελευταία επταετία.

Στο ερώτημα εάν η θέση της χώρας έχει ενισχυθεί, το 56,9% απαντά «ναι» ή «μάλλον ναι». Αντίθετη άποψη εκφράζει το 39%, ενώ το 4,2% δεν γνωρίζει ή δεν απαντά.

Ακρίβεια και πληθωρισμός: Το σημαντικότερο πρόβλημα για το 67,8%

Η ακρίβεια και ο πληθωρισμός βρίσκονται στην κορυφή της λίστας με τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες, συγκεντρώνοντας ποσοστό 67,8%.

Ακολουθούν η οικονομία και η ανάπτυξη με 28,7%, το κόστος ενέργειας με 17%, η διαφθορά με 15,4% και τα εθνικά θέματα και τα ελληνοτουρκικά με 12,4%.

Η κατάσταση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας συγκεντρώνει 11,6%, η στεγαστική κρίση και το ύψος των ενοικίων 11,4%, ενώ το ύψος των εισοδημάτων καταγράφεται στο 10,8%.

Ακρίβεια: Το 61,5% αποδίδει τις ανατιμήσεις στην κυβερνητική αδυναμία

Σχετικά με τις αιτίες της αυξανόμενης ακρίβειας, το 61,5% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι οφείλεται στην αδυναμία της κυβέρνησης. Αντίθετα, το 36,1% αποδίδει τις ανατιμήσεις σε εξωγενείς και διεθνείς παράγοντες, ενώ το 2,5% δεν εκφράζει άποψη.

Οι επιπτώσεις των αυξήσεων αποτυπώνονται και στην προσωπική οικονομική κατάσταση των πολιτών. Το 40,8% δηλώνει ότι αναγκάζεται να περιορίζει βασικές ανάγκες, ενώ το 36,6% αναφέρει ότι αντιμετωπίζει δυσκολίες εξαιτίας των ανατιμήσεων, αλλά καταφέρνει να ανταπεξέλθει.

Παράλληλα, το 15,7% δηλώνει ότι δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις οικονομικές του υποχρεώσεις. Μόλις το 6,9% απαντά ότι δεν έχει επηρεαστεί ιδιαίτερα.

Περιορισμός αγορών: Ρούχα, διασκέδαση και τρόφιμα στο επίκεντρο

Η οικονομική πίεση αποτυπώνεται και στις καταναλωτικές συνήθειες, καθώς μεγάλο ποσοστό των ερωτηθέντων δηλώνει ότι έχει περιορίσει τις αγορές και τις δαπάνες του.

Ειδικότερα, το 84,2% έχει μειώσει τις αγορές ρούχων και υποδημάτων, ενώ το 83,4% έχει περιορίσει τα έξοδα για διασκέδαση και ψυχαγωγία.

Το 70,3% αναφέρει ότι έχει περιορίσει την κατανάλωση ενέργειας και το 62,8% τις αγορές τροφίμων. Παράλληλα, το 61,9% δηλώνει ότι έχει περιορίσει τις μετακινήσεις με το προσωπικό του όχημα.

Δημοσκόπηση Opinion Poll: Η ταυτότητα της έρευνας

Η δημοσκόπηση πραγματοποιήθηκε από την Opinion Poll για λογαριασμό του Action24, από τις 10 έως τις 13 Νοεμβρίου 2026, σε πανελλαδικό δείγμα 1.001 πολιτών ηλικίας 17 ετών και άνω με δικαίωμα ψήφου.

Για τη συλλογή των στοιχείων πραγματοποιήθηκαν 650 τηλεφωνικές συνεντεύξεις και 351 διαδικτυακές συνεντεύξεις.