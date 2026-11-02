Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η νέα δημοσκόπηση της ALCO για τον τηλεοπτικό σταθμό ALPHA καταγράφει μικρή υποχώρηση στα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας και της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.

Το ΠΑΣΟΚ σημειώνει οριακή άνοδο στην πρόθεση ψήφου, ενώ οκτώ συνολικά κόμματα συγκεντρώνουν τα απαραίτητα ποσοστά για την είσοδό τους στη Βουλή.

Ποσοστό 68% των ερωτηθέντων τάσσεται υπέρ της αλλαγής κυβέρνησης, με την πλειοψηφία των πολιτών να αποδίδει την ακρίβεια στις ασκούμενες κυβερνητικές πολιτικές.

Το 42% των πολιτών εκφράζει απογοήτευση για την πολιτική ζωή, ενώ το 55% δηλώνει καθόλου ικανοποιημένο από την απόδοση της κυβέρνησης.

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Μικρή υποχώρηση στα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας και της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛ.Α.Σ.) καταγράφει η νέα δημοσκόπηση της ALCO, που πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό του ALPHA. Την ίδια ώρα, το ΠΑΣΟΚ εμφανίζει οριακή άνοδο της τάξης του 0,2%.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, οκτώ κόμματα συγκεντρώνουν ποσοστά που τους επιτρέπουν να εισέλθουν στη Βουλή. Η Νέα Δημοκρατία καταγράφει 23,4%, η ΕΛ.Α.Σ. 13,4% και το ΠΑΣΟΚ 11,4% στην πρόθεση ψήφου.

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Η Συμμαχία Ελλήνων , το κόμμα που στηρίζει ο καταδικασμένος για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, Ηλίας Κασιδιάρης, χάνει 0,8 της μονάδας και πέφτει από το 4% στο 3,2%.

Στην πρόθεση ψήφου επί των έγκυρων καταγράφονται οι εξής επιδόσεις:

ΝΔ 23,4% (από 23,8% στην προηγούμενη μέτρηση)

ΣΥΡΙΖΑ 1,8% (από 1,9% στην προηγούμενη μέτρηση)

ΠΑΣΟΚ 11,4% (από 11,2% στην προηγούμενη μέτρηση)

ΚΚΕ 7,1% (από 6,4% στην προηγούμενη μέτρηση)

Ελληνική Λύση 5,8% (από 5,6% στην προηγούμενη μέτρηση)

Νίκη 1,7% (από 1,6% στην προηγούμενη μέτρηση)

Πλεύση Ελευθερίας 3,7% (από 3,5% στην προηγούμενη μέτρηση)

ΜέΡΑ25 2,5% (από 2,4% στην προηγούμενη μέτρηση)

Φωνή Λογικής 1,5% (από 2,3% στην προηγούμενη μέτρηση)

Δημοκράτες 0,7% (από 0,7% στην προηγούμενη μέτρηση)

Ελπίδα για τη Δημοκρατία 3,1% (από 3% στην προηγούμενη μέτρηση)

ΕΛ.Α.Σ 13,4% (από 13,8% στην προηγούμενη μέτρηση)

Συμμαχία Ελλήνων 3,8% (από 4% στην προηγούμενη μέτρηση)

Άλλο κόμμα 4,1% (από 4% στην προηγούμενη μέτρηση)

Δεν έχω αποφασίσει 15,9% (από 15,7% στην προηγούμενη μέτρηση)



Οι πολίτες ζητούν αλλαγή διακυβέρνησης

Παράλληλα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι απαντήσεις των πολιτών σχετικά με την επόμενη ημέρα στη διακυβέρνηση της χώρας.

Συγκεκριμένα, το 68% των ερωτηθέντων τάσσεται υπέρ της αλλαγής κυβέρνησης, ενώ το 23% επιθυμεί να δοθεί στον Κυριάκο Μητσοτάκη μια τρίτη ευκαιρία να κυβερνήσει.

Στο ερώτημα «Πόσο πιθανό είναι λόγω της ακρίβειας να περιορίσετε την αγορά βασικών αγαθών για την οικογένειά σας το χειμώνα που έρχεται» καταγράφονται τα εξής:

ΠΟΛΥ 15%

ΑΡΚΕΤΑ 40%

ΛΙΓΟ 29%

ΚΑΘΟΛΟΥ 13%

ΔΓ/ΔΑ 3%

Στο ερώτημα «ποιος πιστεύετε ότι ευθύνεται περισσότερο για την ακρίβεια» καταγράφονται οι εξής απαντήσεις:

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Η κυβέρνηση και η πολιτική της 45%

Η παγκόσμια ενεργειακή κρίση 29%

Κερδοσκοπία κάποιων επιχειρήσεων 15%

Μικρός αριθμός ελέγχων 9%

ΔΓ/ΔΑ 2%

Στο ερώτημα «εάν προκύψει στην οικογένειά σας μία έκτακτη δαπάνη 500 ευρώ, έχετε στην άκρη διαθέσιμα χρήματα για να την καλύψετε;» καταγράφονται οι εξής απαντήσεις:

ΝΑΙ 56%

ΟΧΙ 38%

ΔΓ/ΔΑ 6%

Στο ερώτημα «ποιο από τα παρακάτω συναισθήματα αισθάνεστε περισσότερο για την πολιτική ζωή» οι ερωτηθέντες απαντούν:

ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΣΗ 42%

ΟΡΓΗ 27%

ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ 8%

ΕΛΠΙΔΑ 8%

ΣΙΓΟΥΡΙΑ 7%

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ 4%



Στο ερώτημα «είστε πολύ, αρκετά, λίγο ή καθόλου ικανοποιημένοι από την απόδοση της κυβέρνησης» καταγράφονται τα εξής:

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ΠΟΛΥ/ΑΡΚΕΤΑ 19% (από 20% τον Σεπτέμβριο)

ΛΙΓΟ 24% (από 21% τον Σεπτέμβριο)

ΚΑΘΟΛΟΥ 55% (από 58% τον Σεπτέμβριο)

ΔΓ/ΔΑ 2% (από 1% τον Σεπτέμβριο)