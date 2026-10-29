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Το ΠΑΣΟΚ υπερέχει στην αξιοπιστία της αντιπολίτευσης, παρόλο που το 60% των ερωτηθέντων δεν θεωρεί κανένα από τα δύο κόμματα ικανή εναλλακτική λύση.

Οι πολίτες εμφανίζονται διχασμένοι σχετικά με το προτιμώμενο μοντέλο διακυβέρνησης, με το 46% να τάσσεται υπέρ της αυτοδυναμίας και το 44% υπέρ των συνεργασιών.

Το 63% των ερωτηθέντων επιρρίπτει στην κυβέρνηση την κύρια ευθύνη για την ακρίβεια, η οποία επηρεάζει καθοριστικά τις καταναλωτικές συνήθειες και την ψυχολογία των νοικοκυριών.

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Σταθερά στην πρώτη θέση βρίσκεται η Νέα Δημοκρατία, συγκεντρώνοντας 27,4% στην πρόθεση ψήφου, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Interview για το politic.gr. Στη δεύτερη θέση ακολουθεί η ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα με 14%, ενώ το ΠΑΣΟΚ καταγράφει 13%, με τη μεταξύ τους διαφορά να περιορίζεται στη μία ποσοστιαία μονάδα.

Η διαφορά της ΝΔ από το δεύτερο κόμμα διαμορφώνεται στις 13,4 μονάδες, ενώ οι αναποφάσιστοι παραμένουν σε αξιοσημείωτα επίπεδα, φτάνοντας το 9,1%.

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Η πρόθεση ψήφου: Τα ποσοστά των κομμάτων

Στην τέταρτη θέση βρίσκεται η Ελληνική Λύση με 6,7% και ακολουθεί το ΚΚΕ με 5,4%. Η ΕΛΠΙΔΑ συγκεντρώνει 3,8%, η Συμμαχία Ελλήνων 3,4%, ενώ η Φωνή Λογικής και το ΜέΡΑ25 καταγράφουν από 3,2%.

Η Πλεύση Ελευθερίας βρίσκεται στο 3%, ο ΣΥΡΙΖΑ και οι Δημοκράτες συγκεντρώνουν από 2%, η Νίκη καταγράφει 1,3% και η Νέα Αριστερά 0,5%. Η επιλογή «άλλο κόμμα» διαμορφώνεται στο 2%.

Το ΠΑΣΟΚ προηγείται στην αξιοπιστία της αντιπολίτευσης

Διαφορετική εικόνα καταγράφεται στο ερώτημα για την αξιοπιστία της αντιπολίτευσης. Το ΠΑΣΟΚ συγκεντρώνει 24%, έναντι 16% της ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα, αποκτώντας προβάδισμα οκτώ ποσοστιαίων μονάδων, παρά το γεγονός ότι υπολείπεται στην πρόθεση ψήφου.

Ωστόσο, το 60% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι δεν θεωρεί κανένα από τα δύο κόμματα αξιόπιστη αντιπολιτευτική επιλογή, αποτυπώνοντας την επιφυλακτικότητα σημαντικού μέρους της κοινής γνώμης.

Αυτοδυναμία ή κυβέρνηση συνεργασίας;

Διχασμένοι εμφανίζονται οι πολίτες ως προς το μοντέλο διακυβέρνησης που προτιμούν. Το 46% θεωρεί καλύτερη για τη χώρα μια αυτοδύναμη κυβέρνηση, ενώ το 44% τάσσεται υπέρ μιας κυβέρνησης συνεργασίας.

Η διαφορά των δύο μονάδων αποτυπώνει την απουσία σαφούς πλειοψηφικής προτίμησης ανάμεσα στις δύο επιλογές.

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Πιο ξεκάθαρη είναι η τάση στο ζήτημα των εκλογικών αναμετρήσεων: το 54% προτιμά να σχηματιστεί κυβέρνηση μέσα από μία εκλογική αναμέτρηση, έναντι 38% που θεωρεί προτιμότερη τη διεξαγωγή δύο αναμετρήσεων.

Ακρίβεια: Το 63% αποδίδει την κύρια ευθύνη στην κυβέρνηση

Η ακρίβεια παραμένει ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα για τους πολίτες. Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, το 63% θεωρεί ότι η ελληνική κυβέρνηση φέρει την κύρια ευθύνη για το πρόβλημα, ενώ το 34% αποδίδει μεγαλύτερο βάρος στις διεθνείς συγκρούσεις.

Οι οικονομικές πιέσεις αποτυπώνονται και στις καθημερινές συνήθειες των νοικοκυριών. Μόλις το 2% δηλώνει ότι δεν έχει αλλάξει τις αγοραστικές του συνήθειες εξαιτίας της ακρίβειας.

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Το 16% περιορίζει τις αγορές μη απαραίτητων προϊόντων και αντίστοιχο ποσοστό αξιοποιεί προσφορές και εκπτώσεις. Παράλληλα, το 14% συγκρίνει τιμές για να εντοπίσει φθηνότερα προϊόντα και το 12% πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ με λίστα αγορών.

Το 11% αγοράζει μικρότερες ποσότητες, ενώ το ίδιο ποσοστό δηλώνει ότι έχει περιορίσει τις παραγγελίες και τις εξόδους για φαγητό.

Περικοπές σε θέρμανση, ρεύμα και μετακινήσεις

Οι επιπτώσεις της ακρίβειας επεκτείνονται και στην κατανάλωση ενέργειας. Το 27% των ερωτηθέντων περιορίζει τη χρήση θέρμανσης ή κλιματισμού και το 21% μειώνει την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος.

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Επιπλέον, το 13% δηλώνει ότι δυσκολεύεται να πληρώσει τους λογαριασμούς ενέργειας. Το 11% χρησιμοποιεί λιγότερο το αυτοκίνητο, το 9% συγκρίνει τιμολόγια και παρόχους ενέργειας, ενώ το 7% στρέφεται περισσότερο στα μέσα μαζικής μεταφοράς.

Ανησυχία και θυμός για την ακρίβεια

Έντονο είναι και το συναισθηματικό αποτύπωμα της οικονομικής πίεσης. Η ανησυχία για το μέλλον αποτελεί την πρώτη αντίδραση των πολιτών, με ποσοστό 32%, ενώ ακολουθεί ο θυμός με 27%.

Το 15% δηλώνει ότι αισθάνεται απελπισία, το 13% απογοήτευση και το 9% απαισιοδοξία. Μόλις το 3% αναφέρει ότι δεν αισθάνεται κανένα από τα συγκεκριμένα συναισθήματα.

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Τα ευρήματα καταγράφουν ένα πολιτικό σκηνικό με σαφές προβάδισμα της ΝΔ στην πρόθεση ψήφου, έντονο ανταγωνισμό για τη δεύτερη θέση και ισχυρή δυσαρέσκεια γύρω από την ακρίβεια, η οποία επηρεάζει άμεσα τις καθημερινές επιλογές των νοικοκυριών.

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