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Στο 30,4% διαμορφώνεται η εκτίμηση ψήφου για τη ΝΔ, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Marc που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1. Η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα «φρενάρει» και σε αυτή τη μέτρηση, καταγράφοντας απώλειες 0,2 της μονάδας και υποχωρώντας στο 15,8%. Το ΠΑΣΟΚ, από την πλευρά του, μειώνει τη διαφορά κατά 1,1 μονάδα, η οποία περιορίζεται στις 3,4 μονάδες.

Στην καταλληλότητα για την πρωθυπουργία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει 30,6%, με απώλεια 0,4 της μονάδας, ενώ ο Αλέξης Τσίπρας καταγράφει 14,2%, χάνοντας 0,7 της μονάδας. Ο Νίκος Ανδρουλάκης παραμένει σε μονοψήφιο ποσοστό, υποχωρώντας από το 8% στο 7,4%.

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Στην εκτίμηση ψήφου, η Ελληνική Λύση και το ΚΚΕ ισοβαθμούν στην τέταρτη θέση με 7%. Η Πλεύση Ελευθερίας παραμένει σταθερή στο 5,5%, ενώ η Μαρία Καρυστιανού χάνει ακόμη μία μονάδα και πέφτει στο 4,5%.

Στην έβδομη θέση βρίσκεται, σύμφωνα με την έρευνα της Marc, η Συμμαχία Ελλήνων, το κόμμα που έχει δηλώσει ότι στηρίζει ο Ηλίας Κασιδιάρης, ο οποίος έχει καταδικαστεί για συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής.

Αναλυτικά η έρευνα: