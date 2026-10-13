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Σχετικά με αυτή την περίληψη
Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου.
Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο.
Σχετικά με αυτή την περίληψη
Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου.
Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο.
- Η Νέα Δημοκρατία διατηρεί προβάδισμα στην πρόθεση ψήφου με 27%, ενώ στην εκτίμηση ψήφου συγκεντρώνει 29,6% έναντι 15,7% του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα.
- Στην ερώτηση για την καταλληλότερη διακυβέρνηση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προηγείται με 32,2% των προτιμήσεων έναντι των υπόλοιπων πολιτικών αρχηγών.
- Το 61% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι κανένα από τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν ασκεί αξιόπιστο έλεγχο στην κυβέρνηση.
Στις 13,9 μονάδες η διαφορά της Νέας Δημοκρατίας από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Interview για το Political.
Η Νέα Δημοκρατία προηγείται με 27% στην πρόθεση ψήφου, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Interview για λογαριασμό του Political, διατηρώντας σαφές προβάδισμα έναντι των υπόλοιπων κομμάτων. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η ΕΛ.ΑΣ. με 14,3%, ενώ ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 13,3%.
Στην ερώτηση «αν την επόμενη Κυριακή είχαμε βουλευτικές εκλογές, εσείς ποιο κόμμα θα ψηφίζατε;», η Ελληνική Λύση συγκεντρώνει 6,9%, το ΚΚΕ 5,6%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία 3,9%, η Φωνή Λογικής 3,4%, η Συμμαχία Ελλήνων 3,4% και το ΜέΡΑ25 3%. Το ποσοστό των αναποφάσιστων ανέρχεται στο 8,8%.
Στο 29,6% η ΝΔ στην εκτίμηση ψήφου
Στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία φτάνει στο 29,6%, με διαφορά 13,9 ποσοστιαίων μονάδων από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, το οποίο συγκεντρώνει 15,7%.
Το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί στην τρίτη θέση, με ποσοστό που απέχει σχεδόν μία μονάδα από εκείνο του κόμματος Τσίπρα. Κάτω από το 10% βρίσκονται η Ελληνική Λύση με 7,6%, το ΚΚΕ με 6,1%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 4,3%, η Φωνή Λογικής και η Συμμαχία Ελλήνων με 3,7% έκαστη, το ΜέΡΑ25 με 3,3% και η Πλεύση Ελευθερίας με 3%.
Καταλληλότερος ο Μητσοτάκης
Στην ερώτηση «ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύεστε περισσότερο για τη διακυβέρνηση της χώρας;», το 32,2% απαντά τον Κυριάκο Μητσοτάκη, το 20,7% «Κανέναν», το 13,2% τον Αλέξη Τσίπρα, το 10,6% τον Νίκο Ανδρουλάκη, το 5% τον Κυριάκο Βελόπουλο, το 4,6% τον Δημήτρη Κουτσούμπα, το 3,1% τη Μαρία Καρυστιανού, το 3% τον Γιάνη Βαρουφάκη, το 2,3% την Αφροδίτη Λατινοπούλου, το 2,2% τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, το 1,9% τον Στέφανο Κασσελάκη, το 0,6% τον Δημήτρη Νατσιό και το 0,6% τον Γαβριήλ Σακελλαρίδη.
Αξιοπιστία της αντιπολίτευσης
Στην ερώτηση «ανεξάρτητα από το κόμμα που ψηφίζετε, ποιο από τα παρακάτω ασκεί πιο αξιόπιστη αντιπολίτευση απέναντι στην κυβέρνηση;», το 15% απαντά η ΕΛΑΣ, το 24% το ΠΑΣΟΚ και το 61% κανένα από τα δύο.