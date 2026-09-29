Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Νέα Δημοκρατία προηγείται στην πρόθεση ψήφου με 26,9%, ακολουθούμενη από την ΕΛ.Α.Σ. με 14% και το ΠΑΣΟΚ με 12,7%.

Στην εκτίμηση ψήφου, το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει 29,6%, ενώ η ΕΛ.Α.Σ. καταγράφεται στο 15,4% και το ΠΑΣΟΚ στο 14%.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κυριαρχεί στην εμπιστοσύνη των πολιτών για τη διακυβέρνηση της χώρας, συγκεντρώνοντας ποσοστό 30,9%.

Οι πολίτες δηλώνουν σε ποσοστό 64% ότι ψηφίζουν με βάση την επιθυμία τους για τον επιθυμητό κυβερνήτη.

Τέλος, η πλειοψηφία των ερωτηθέντων θεωρεί τις μετακινήσεις στελεχών μεταξύ κομμάτων ως κίνηση που αποσκοπεί κυρίως στο προσωπικό όφελος.

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Προβάδισμα για τη Νέα Δημοκρατία καταγράφει η νέα δημοσκόπηση της Interview για το politic.gr, με το κυβερνών κόμμα να προηγείται στην πρόθεση ψήφου και την ΕΛ.Α.Σ. να ακολουθεί στη δεύτερη θέση.

Συγκεκριμένα, στην πρόθεση ψήφου η ΝΔ συγκεντρώνει 26,9%, διατηρώντας απόσταση 12,9 ποσοστιαίων μονάδων από την ΕΛ.Α.Σ., η οποία καταγράφεται στο 14%. Το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί με 12,7%, μειώνοντας τη διαφορά του από την ΕΛ.Α.Σ. ενώ, σύμφωνα με τη μέτρηση, ενισχύεται κατά 2,7 μονάδες σε σχέση με τον Αύγουστο.

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Στις επόμενες θέσεις βρίσκονται η Ελληνική Λύση με 7,9%, το ΚΚΕ με 6%, η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» με 4% και η Φωνή Λογικής με 3,5%. Το ΜέΡΑ25 συγκεντρώνει 3%, η Πλεύση Ελευθερίας 2,7% και ο ΣΥΡΙΖΑ 2%. Ακολουθούν οι Δημοκράτες με 1,3%, η Νίκη με 0,6% και η Νέα Αριστερά με 0,3%. Η επιλογή «άλλο κόμμα» βρίσκεται στο 6%, ενώ το ποσοστό των αναποφάσιστων ανέρχεται σε 9,1%.

politic.gr

Στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία καταγράφεται στο 29,6%, ενώ η ΕΛ.Α.Σ. ακολουθεί με 15,4%, με τη μεταξύ τους διαφορά να διαμορφώνεται στις 14,2 μονάδες.

Το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στην τρίτη θέση με 14%, ενώ ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 8,6% και το ΚΚΕ με 6,6%. Η «Ελπίδα» συγκεντρώνει 4,4%, η Φωνή Λογικής 3,9%, το ΜέΡΑ25 3,3%, η Πλεύση Ελευθερίας 3%, ο ΣΥΡΙΖΑ 2,2% και οι Δημοκράτες 1,4%.

politic.gr

Σε ερώτηση σχετικά με τον πολιτικό αρχηγό που εμπιστεύονται περισσότερο για τη διακυβέρνηση της χώρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται στην πρώτη θέση με 30,9%.

Ακολουθεί η επιλογή «κανένας» με 18,9%, ενώ ο Αλέξης Τσίπρας συγκεντρώνει 15,7%. Ο Νίκος Ανδρουλάκης βρίσκεται στο 10,1%.

Χαμηλότερα καταγράφονται ο Κυριάκος Βελόπουλος με 5,2%, ο Δημήτρης Κουτσούμπας με 4,6%, η Μαρία Καρυστιανού με 3,7%, ο Γιάνης Βαρουφάκης με 3,4%, η Αφροδίτη Λατινοπούλου με 2,5% και η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 2,3%.

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politic.gr

Η δημοσκόπηση καταγράφει επίσης τα κριτήρια με τα οποία δηλώνουν οι πολίτες ότι θα αποφασίσουν την ψήφο τους. Το 64% απαντά ότι θα ψηφίσει με κριτήριο «αυτόν που θέλω να αναλάβει», ενώ το 25% δηλώνει ότι θα ψηφίσει με κριτήριο «αυτόν που θέλω να φύγει».

Στο ερώτημα «κατά την άποψή σας, οι μετακινήσεις βουλευτών και στελεχών από κόμμα σε κόμμα», το 67% θεωρεί ότι «γίνονται κυρίως για προσωπικό όφελος», ενώ το 27% εκτιμά ότι «υποβαθμίζουν την αξιοπιστία της πολιτικής».

politic.gr

Η έρευνα καταγράφει και τις απόψεις των πολιτών για συγκεκριμένες προτάσεις που παρουσιάστηκαν στη ΔΕΘ.

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Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σταδιακή επαναφορά του 13ου μισθού και της 13ης σύνταξης συγκεντρώνει ποσοστό 57% στην απάντηση ότι πρόκειται για μέτρο που μπορεί να εφαρμοστεί, ενώ το 39% τη χαρακτηρίζει επικοινωνιακό σύνθημα.

Αντίθετα, ο αποταμιευτικός «κουμπαράς για τη νέα γενιά» θεωρείται εφαρμόσιμος από το 34%, ενώ το 63% τον αντιμετωπίζει ως επικοινωνιακή πρόταση.

Ακόμη μεγαλύτερη επιφύλαξη καταγράφεται για την πρόταση περί ετήσιας «πατριωτικής εισφοράς» 1% στη μεγάλη περιουσία. Το 27% θεωρεί ότι μπορεί να εφαρμοστεί, ενώ το 70% εκτιμά ότι αποτελεί επικοινωνιακό σύνθημα.

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