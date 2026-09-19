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Σχετικά με αυτή την περίληψη
Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου.
Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο.
Σχετικά με αυτή την περίληψη
Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου.
Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο.
- Η Νέα Δημοκρατία διατηρεί το προβάδισμα στην πρόθεση ψήφου με 25,8%, ακολουθούμενη από την ΕΛΑΣ με 13,5% και το ΠΑΣΟΚ με 11,2%.
- Στην εκτίμηση ψήφου, τα ποσοστά των κομμάτων ενισχύονται με τη Νέα Δημοκρατία να φτάνει στο 30,3% και την ΕΛΑΣ στο 15,8%.
- Οι πολίτες εμφανίζονται διχασμένοι σχετικά με τη μορφή της επόμενης κυβέρνησης, καθώς το 49,6% προτιμά την αυτοδυναμία έναντι του 47,6% που επιλέγει τη συνεργασία.
- Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει ο καταλληλότερος για πρωθυπουργός με 29,5%, ενώ το 55,2% των ερωτηθέντων χαρακτηρίζει τις διαφορές του με τον Αντώνη Σαμαρά ως προσωπικές.
- Τέλος, ο Κώστας Καραμανλής θεωρείται από το 34,1% των πολιτών ως ο εκφραστής των πολιτικών αρχών της Νέας Δημοκρατίας.
Προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας στην πρόθεση ψήφου, αλλά και σαφή ενίσχυση της ΕΛΑΣ καταγράφει η νέα δημοσκόπηση της GPO για τα «Παραπολιτικά». Η ΝΔ συγκεντρώνει 25,8%, ενώ η ΕΛΑΣ βρίσκεται στη δεύτερη θέση με 13,5% και το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί με 11,2%.
Στην τέταρτη θέση βρίσκεται η Ελληνική Λύση με 7,6% και ακολουθεί το ΚΚΕ με 7,4%. Η Πλεύση Ελευθερίας συγκεντρώνει 4%, η Φωνή Λογικής 3,4% και η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» 3,2%. Το ΜεΡΑ καταγράφει 1,8%, ο ΣΥΡΙΖΑ 1,3%, ενώ Νίκη και Νέα Αριστερά συγκεντρώνουν από 1%. Το 4% δηλώνει ότι θα επέλεγε άλλο κόμμα, ενώ οι αναποφάσιστοι ανέρχονται στο 13,7%.
Η εικόνα διαφοροποιείται ελαφρώς όταν η πρόθεση ψήφου μετατρέπεται σε εκτίμηση ψήφου. Εκεί η Νέα Δημοκρατία φτάνει στο 30,3%, με την ΕΛΑΣ να ακολουθεί στο 15,8% και το ΠΑΣΟΚ στο 13,1%.
Στην εκτίμηση ψήφου η Ελληνική Λύση συγκεντρώνει 8,9%, το ΚΚΕ 8,7%, η Πλεύση Ελευθερίας 4,7%, η Φωνή Λογικής 4% και η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» 3,8%. Το ΜεΡΑ βρίσκεται στο 2,1%, ο ΣΥΡΙΖΑ στο 1,5%, ενώ Νίκη και Νέα Αριστερά καταγράφουν από 1,2%. Το 4,7% αντιστοιχεί στην επιλογή «άλλο κόμμα».
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το ερώτημα για τον σχηματισμό της επόμενης κυβέρνησης. Το 49,6% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι προτιμά αυτοδύναμη κυβέρνηση, ακόμη και αν χρειαστούν δεύτερες εκλογές, ενώ το 47,6% τάσσεται υπέρ κυβέρνησης συνεργασίας.
Μεταξύ όσων προτιμούν κυβέρνηση συνεργασίας, το 52,1% θεωρεί ότι πρωθυπουργός θα πρέπει να είναι ο αρχηγός του πρώτου κόμματος, ενώ το 43,6% επιλέγει ένα διαφορετικό πρόσωπο κοινής αποδοχής.
Η έρευνα καταγράφει παράλληλα τις απόψεις των πολιτών για τα προγράμματα που παρουσιάστηκαν στη ΔΕΘ. Το 28,5% δηλώνει ότι πείστηκε περισσότερο από όσα άκουσε από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, το 15,5% από τον Αλέξη Τσίπρα και το 14% από τον Νίκο Ανδρουλάκη.
Αντίστοιχη εικόνα καταγράφεται και στο ερώτημα για το ποιος πολιτικός αρχηγός θεωρείται καταλληλότερος για πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει 29,5%, ο Αλέξης Τσίπρας 14,6% και ο Νίκος Ανδρουλάκης 8%. Ακολουθούν ο Κυριάκος Βελόπουλος με 5,1%, ο Δημήτρης Κουτσούμπας με 4,1% και η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 3,6%.
Ο Γιάνης Βαρουφάκης συγκεντρώνει 2,3%, η Αφροδίτη Λατινοπούλου και η Μαρία Καρυστιανού από 2,2%, ο Δημήτρης Νατσιός 1,2%, η Ρένα Δούρου 0,8%, ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης 0,5% και ο Στέφανος Κασσελάκης 0,3%.
Στη δημοσκόπηση εξετάζεται επίσης η πιθανότητα ψήφου σε ένα ενδεχόμενο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Το 89,2% απαντά ότι είναι λίγο ή καθόλου πιθανό να το ψηφίσει, ενώ το 9,5% δηλώνει ότι είναι πολύ ή αρκετά πιθανό.
Σε σχέση με τις διαφορές του πρώην πρωθυπουργού με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, το 55,2% των ερωτηθέντων τις χαρακτηρίζει προσωπικές, ενώ το 36,6% τις θεωρεί πολιτικές.
Τέλος, οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να απαντήσουν ποιοι πρώην και νυν πρωθυπουργοί εκφράζουν περισσότερο τις πολιτικές αρχές της Νέας Δημοκρατίας. Ο Κώστας Καραμανλής συγκεντρώνει 34,1% και ακολουθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 27,9%, ενώ ο Αντώνης Σαμαράς συγκεντρώνει 11,9%.